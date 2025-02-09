С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.36 комментариев
Путин наградил центр эндокринологии почетным знаком
Коллектив центра эндокринологии получил почетный знак «За успехи в труде»
Президент России Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве почетным знаком «За успехи в труде» за вклад в медицинскую науку и внедрение инновационных технологий в здравоохранение.
Президент Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии почетным знаком «За успехи в труде», сообщает РИА «Новости». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе подчеркивается, что награда присвоена за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение. Это событие подтверждает признание значимости и достижений центра в области эндокринологии на государственном уровне.
Кроме того, некоторые сотрудники центра удостоены отдельных государственных наград, включая ордена «За доблестный труд», ордена Дружбы, ордена Пирогова. Также были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Луки Крымского. Нескольким представителям центра присвоены почетные звания: заслуженный врач, заслуженный деятель науки и заслуженный работник здравоохранения России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Путин также обсудил с Иваном Дедовым достижения государственного эндокринологического центра и его будущее развитие.