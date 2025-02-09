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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придется обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    36 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 14:28 • Новости дня

    Путин наградил центр эндокринологии почетным знаком

    Коллектив центра эндокринологии получил почетный знак «За успехи в труде»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии в Москве почетным знаком «За успехи в труде» за вклад в медицинскую науку и внедрение инновационных технологий в здравоохранение.

    Президент Владимир Путин наградил коллектив Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии почетным знаком «За успехи в труде», сообщает РИА «Новости». Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе подчеркивается, что награда присвоена за большой вклад в развитие медицинской науки и внедрение инновационных технологий в практическое здравоохранение. Это событие подтверждает признание значимости и достижений центра в области эндокринологии на государственном уровне.

    Кроме того, некоторые сотрудники центра удостоены отдельных государственных наград, включая ордена «За доблестный труд», ордена Дружбы, ордена Пирогова. Также были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медали Луки Крымского. Нескольким представителям центра присвоены почетные звания: заслуженный врач, заслуженный деятель науки и заслуженный работник здравоохранения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Ивана Дедова, отметив его вклад в развитие отечественной медицины. Путин также обсудил с Иваном Дедовым достижения государственного эндокринологического центра и его будущее развитие.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий по этому вопросу в ответ на запрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее NYP писала, что Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    6 февраля 2025, 19:48 • Новости дня
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    Путин поручил провести платный прием в вузы по новым правилам в 2026 году
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Необходимо повысить качество приема на платной основе в высшие учебные учреждения, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

    «Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. И уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», – цитирует Путина ТАСС.

    Он отметил, что нельзя допускать обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Глава государства подчеркнул, что в итоге получается очень низкий уровень подготовки специалистов, который никому не нужен.

    Также в ходе заседания совета президент заявил, что дефицита школьных учителей не должно возникнуть.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Коментарии (23)
    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

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    6 февраля 2025, 18:00 • Новости дня
    Путин призвал убрать устаревшие курсы из вузовских программ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности исключения архаичных и устаревших курсов из программ подготовки в технических вузах.

    Он отметил, что данные курсы не соответствуют современным требованиям экономики и становятся причиной потери интереса у студентов к своим будущим профессиям, передает ТАСС.

    «Следует убрать порой просто архаичные курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики», – подчеркнул Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию. Путин также указал, что наличие таких курсов может приводить к тому, что студенты нередко оставляют учебу в вузах.

    Президент России Владимир Путин в четверг поздравил молодых ученых, которые стали лауреатами президентской премии в области науки и инноваций, с их предстоящим профессиональным праздником.

    Он заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до двух процентов от валового внутреннего продукта к 2030 году, а также обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики и пообещал содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    6 февраля 2025, 18:56 • Новости дня
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    Путин предложил ввести индивидуальные учебные планы для работающих студентов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что совмещение учебы и работы становится все более распространенным среди студентов, что требует новых подходов в образовательной системе.

    По его мнению, это стремление молодых людей заслуживает уважения и широкой поддержки. Как сообщается на сайте Кремля, российский лидер предложил внедрять индивидуальные учебные планы для студентов, занимающихся трудовой деятельностью по своей будущей специальности.

    «Необходимо вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные форматы обучения», – подчеркнул Путин. При этом он отметил важность сохранения фундаментальности и качества образования.

    Гибридные форматы, по мнению Путина, должны предоставлять возможность учиться, не жертвуя качеством образования, что позволит студентам более эффективно совмещать учебу с работой.

    Ранее Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения, и сообщил, что от трети до половины действующих инженеров и техников в стране нуждаются в обновлении профессиональных навыков.

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    6 февраля 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин поручил сделать интересными школьные программы

    Путин поручил сделать интересными школьные программы по математике и естественным наукам

    Путин поручил сделать интересными школьные программы
    @ Сергей Пятаков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников, с участием научных и образовательных организаций.

    «Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», – отметил российский лидер на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Ранее Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

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    6 февраля 2025, 16:45 • Новости дня
    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны

    Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны

    Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.

    Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.

    Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».

    Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

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    6 февраля 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    Путин обсудил композиты для защиты от радиации при полете на Марс
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными спросил у специалистов о том, возможно ли защитить от радиации животных в случае отправки их на Марс.

    Глава государства обратился к инженеру Наталье Черкашиной, которую президент ранее наградил за разработку защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации, передает ТАСС.

    «Наталья Игоревна, скажите, пожалуйста, вот сегодняшние современные радиационно-защитные композиты, они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, кошкам, собакам?» – спросил он ученую.

    Исследователь пояснила, что такая возможность есть. Пока ведется работа над усилением защиты космонавтов от радиации. Путин указал, что полет до красной планеты займет порядка шести месяцев, в полете уровень радиации куда выше, чем на земной орбите.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Ранее СМИ сообщили, что США могут предложить России совместный полет на Марс и возвращение на Луну.

    Коментарии (4)
    6 февраля 2025, 16:53 • Новости дня
    Путин пообещал решить проблему оторванности учебных программ от практики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки.

    На встрече в Кремле с молодыми учеными президент России Владимир Путин обсудил актуальные вопросы системы образования, передает ТАСС. Лауреат президентской премии Вадим Попков выразил обеспокоенность по поводу оторванности новых учебных программ от реальной практики и последних достижений науки и технологий.

    Путин поинтересовался, какие ведомства могут содействовать в решении этой проблемы. В ответ Попков указал на Минпромторг и прежде всего на Минобрнауки. Президент заверил, что обсудит этот вопрос с соответствующими министрами, и подчеркнул важность живого общения с теми, кто непосредственно работает в отраслях.

    «Я сейчас переговорю с коллегой – вы с ним тоже пообщайтесь, а потом я вернусь к этому вопросу уже с самим министром», – заявил Путин. Он добавил, что такие встречи с профессионалами будут полезны для людей, которые занимаются отраслью каждый день. Президент также предложил дополнительно обсудить вопрос с министром после встреч молодого ученого с представителями ведомства.

    Напомним, президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Он заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.

    Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.

    Коментарии (2)
    7 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи

    Песков сообщил об отсутствии «стартовых контактов» Путина и Трампа для обсуждения возможной встречи

    Песков сообщил, что Путин не обсуждал с Трампом возможность встречи
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    «Стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков призвал СМИ «не спешить». «У них не было никаких стартовых контактов для обсуждения того, нужно им встречаться или нет, а если нужно, то когда и как», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Коментарии (0)
    7 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поручил вернуть меры поддержки экономики по отраслевому принципу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ вернуться к мерам поддержки экономики по отраслевому принципу, как это было сделано в период пандемии коронавируса.

    «В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом: коллеги просят об этом. Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена», – отметил российский лидер в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что нужно понимать перспективы отдельных отраслей, выделять приоритеты. «И по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку – так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», – обозначил задачу глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Коментарии (0)
    6 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин предложил ввести поэтапное профессиональное образование в вузах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил ввести в вузах поэтапную аттестацию студентов, что позволит им получать квалификацию уже в процессе обучения.

    Путин предложил предусмотреть в нормативной базе новой модели высшего образования возможность поэтапного профессионального обучения. Об этом он заявил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такая модель образования позволит студентам получать квалификацию после завершения определенного цикла обучения. «Это означает, что при завершении определенного цикла студент вправе пройти аттестацию с присвоением ему определенной квалификации», – отметил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о планах увеличить внутренние расходы на научные исследования и разработки до 2% от ВВП к 2030 году, обсудил с молодыми учеными вопрос оторванности учебных программ от реальной практики, пообещав содействие в решении этой проблемы совместно с Минобрнауки, а также поручил обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сделав их более доступными и интересными для учеников.

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    Отрубленная голова Макрона становится символом французских сепаратистов

    Эммануэль Макрон обиделся на художника, который живет за тысячи километров от Парижа – в Гваделупе, заморском департаменте Франции. Художник, который подписывается псевдонимом Blow, оказался виновен в том, что изобразил в своей работе отрубленную голову французского президента. Почему французские власти увидели в этом не только «оскорбление президента», но и сепаратизм? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский в ужасе из-за завтрака

      Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    • Меркель: Нельзя допустить победы России

      Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

    • График примирения России и Украины

      Спецпредставитель президента США по конфликту на Украине выступил с рядом заявлений, из которых следует, что некий график действий уже намечен: презентация мирного плана до конца февраля, перемирие к Пасхе, выборы на Украине к концу года. Вашингтон намерен действовать быстро. Чего и когда ждать?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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