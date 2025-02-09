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    Меркель вмешалась в борьбу за власть не на стороне Украины
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    Военный эксперт рассказал о неудачной тактике ВСУ при отступлении из Дзержинска
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    Задержаны подозреваемые в нападении на полицейского в Дербенте
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о разговоре с Путиным
    Кабель «Ростелекома» в Балтийском море поврежден от внешнего воздействия
    США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана
    Европейские правые лидеры на съезде в Мадриде пообещали «восстановить» континент
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему на Украине не будет ни выборов, ни переговоров

    С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.

    35 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Американцам казалось, что всё просто. Англичане завязли в европейском кризисе, а у жителей колоний не будет никакого стимула сопротивляться. Однако дело обернулось несколько иначе.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Виктор Орбан и Роберт Фицо – товарищи, но не помощники

    Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.

    5 комментариев
    9 февраля 2025, 11:44 • Новости дня

    В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина

    В Рицинском ущелье обнаружили тело пропавшего россиянина Алексея Берестнева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело пропавшего более недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в районе 35-го километра Рицинского ущелья в Абхазии, после возобновления поисков, приостановленных ранее из-за плохой погоды.

    Как сообщает ТАСС, в Абхазии обнаружили тело Алексея Берестнева, жителя Тюменской области, который пропал более недели назад. Труп нашли в 35 километрах от начала Рицинского ущелья. В данный момент спасатели работают над извлечением тела из каньона.

    Берестнев, родившийся в 1986 году, исчез 31 января в окрестностях озера Рица. С 6 февраля поисковые операции были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости в высокогорье. В поисках участвовали не только спасатели МЧС, но и инспекторы Рицинского реликтового национального парка.

    Саид Чан-оглы, начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, отметил: «Сегодня мы возобновили поиски пропавшего Берестнева и примерно в районе 35-го километра Рицинского ущелья обнаружили его тело. Сейчас спасатели занимаются извлечением тела из каньона».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС Абхазии вели поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе. Сообщалось, что тело пропавшего россиянина достали в Абхазии из глубочайшей пещеры в мире. В феврале россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии.

    8 февраля 2025, 20:55 • Новости дня
    Захарова прокомментировал «пикантную ситуацию» вокруг четы Макрон

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Брижит и Эммануэля Макрон иллюстрирует преследование французских журналистов властями за их профессиональную деятельность.

    Захарова прокомментировала ситуацию вокруг четы Макрон, подчеркнув, что это наглядный пример преследования французских журналистов властями Франции, передает РИА «Новости».

    Она заметила, что драма, развивающаяся вокруг пикантных подробностей в жизни семьи Макрон, теперь интересует не только французских, но и американских журналистов, а также мировую прессу.

    «Сейчас развивается драма ... относительно каких-то пикантных подробностей того, что происходит у четы Макрон. Не наш вопрос, безусловно, но я привожу это в качестве примера того, как французские же журналисты подвергаются преследованию со стороны властей … только за то, что направляют или имеют наглость, как опять же говорят во Франции, направлять вопросы, которые их интересуют», – отметила Захарова.

    В центре скандала оказалась независимая журналистка Наташа Рей, которая в декабре 2021 года заявила о расследовании в отношении первой леди Франции Брижит Макрон. Рей заявляла, что Брижит в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель. Эти заявления быстро распространились в СМИ, в том числе в США, и вызвали бурную реакцию. В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Наташу Рей и Амандин Руа виновными в клевете, а в сентябре 2024 года суд Парижа приговорил их к штрафам в 13,5 тыс. евро.

    Эммануэль Макрон впервые публично выступил против слухов о полу своей супруги в марте 2024 года, заявив, что одним из самых сложных испытаний на посту президента является ложная информация и сфабрикованные сюжеты. По его словам, это наносит вред не только его профессиональной, но и личной жизни.

    Адвокат Наташи Рей Франсуа Данглеан сообщил, что его подзащитная намерена подать прошение о политическом убежище через посольство РФ во Франции. В связи с этим она планирует обратиться за поддержкой к депутату Госдумы Петру Толстому, который известен и ценим во Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, независимая журналистка Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России после обвинений во Франции за заявления о супруге президента Брижит Макрон. Журналистка пояснила, что ее привлекает русская культура и политика.

    Кроме того, Наташа Рей обжаловала приговор в Европейском суде по правам человека.

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    8 февраля 2025, 18:03 • Новости дня
    Эксперт объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ

    Эксперт Межевич объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией

    Эксперт объяснил, к чему приведет выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ приведет к экономической деградации региона, причем Калининградская область заранее подготовилась, чтобы избежать неприятностей с получением электроэнергии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. В субботу Литва последней из стран Балтии вышла из единого энергетического кольца с Россией и Белоруссией (БРЭЛЛ).

    «Решение стран Балтии о выходе из энергокольца БРЭЛЛ будет иметь последствия в течение нескольких лет. Процесс экономической деградации региона растянется во времени», – считает Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ).

    «Конкурентоспособность национальной экономики зависит от нескольких факторов. У страны должны быть более дешевые ресурсы, рабочая сила или уникальная технология. Но если у вас ничего этого нет, а энергоносители и электроэнергия существенно – на 30-40% дороже, чем в Европе, то любой бизнес будет уходить из страны», – пояснил эксперт.

    Межевич подчеркивает, что экономическая катастрофа будет развиваться медленно, но она неизбежна. «Острее всего этот кризис будет ощущаться в Латвии, если учитывать энергобаланс всех трех прибалтийский стран. Литва, которая в 2009 году закрыла единственную Игналинскую АЭС, уже адаптировалась к новым условиям. Латвия же будет менее конкурентоспособной, чем Эстония и Литва», – прогнозирует спикер.

    Что касается энергетической безопасности России, то Межевич напомнил, что еще в середине нулевых в Калининграде понимали угрозу того, что рано или поздно энергетический мост через Сувалкский коридор (сухопутный маршрут протяженностью около 64 км на границе Польши и Литвы) может быть разрушен. В итоге проблема была решена, хотя и не без трудностей. Например, проект по строительству Балтийской АЭС был заморожен.

    «Все федеральные органы власти работали в этом направлении. Сейчас Калининградская область застрахована от каких-либо неприятностей, связанных с тем, что энергетического кольца больше нет», – подчеркнул политолог.

    В субботу Литва завершила процесс отключения от существовавшей с советских времен единой энергосистемы БРЭЛЛ, объединяющей также Белоруссию, Россию, Латвию и Эстонию. Страна приступила к изолированной работе электросетей до синхронизации с Евросоюзом, запланированной на 9 февраля.

    Эстония, Латвия и Литва заранее уведомили Россию о своем выходе из БРЭЛЛ. Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим работы. Там заверили, что энергосистема области может «надежно и самостоятельно функционировать, обеспечивая электроснабжение всех потребителей региона».

    Нагрузку всех потребителей будут обеспечивать три электростанции: Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Талаховская ТЭС также будет регулировать частоту в энергосистеме по команде диспетчера Балтийского РДУ (регионального диспетчерского управления). Как заверил губернатор Алексей Беспрозванных, область способна не только обеспечивать текущие потребности, но и развивать потенциал за счет резервных мощностей.

    В постпредстве России при Европейском Союзе заявили, что выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ носит политический характер, что «приведет к росту цен на электроэнергию в регионе, снижению надежности работы энергосистем и дальнейшему подрыву конкурентоспособности экономики ЕС».

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    8 февраля 2025, 17:31 • Видео
    Меркель: Нельзя допустить победы России

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала ряд заявлений о конфликте вокруг Украины, в частности, призвала «не допустить победы России». Однако с этим заявлением все не так просто, как кажется на первый взгляд. Через две недели в Германии выборы, вся публичная политика подчинена им, а Меркель работает против «ястребов».

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    8 февраля 2025, 16:43 • Новости дня
    Умер актер Владимир Подоляк

    Умер сыгравший в сериале «Тихий Дон» актер Владимир Подоляк

    Умер актер Владимир Подоляк
    @ vk.com/dramteatrkrd

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Подоляк, известный по роли в сериале «Тихий Дон», скончался на 70-м году жизни. Актер выступал более 30 лет в Краснодарском театре драмы.

    Ушел из жизни актер театра и кино Владимир Подоляк, известный по роли в сериале «Тихий Дон», передает «Комсомольская правда»

    Подоляк скончался в возрасте 69 лет, о чем сообщили представители Министерства культуры Краснодарского края и Краснодарского театра драмы.

    Владимир Подоляк более 30 лет выступал на сцене Краснодарского театра драмы. В некрологе, опубликованном театром, говорится: «Публика любила его за лирическую проникновенность в воплощении героев. Коллеги и близкие ценили за личностные качества, присущие по-настоящему интеллигентному человеку, честному и душевному».

    Церемония прощания с Владимиром Подоляком назначена на воскресенье, 9 февраля. Она пройдет в здании Краснодарского театра драмы, где он долгие годы радовал зрителей своими выступлениями.

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    8 февраля 2025, 13:51 • Новости дня
    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве

    ГАИ начала рейды и изъятие электровелосипедов у курьеров из-за нарушений ПДД

    ГАИ изъяла сотни электровелосипедов у курьеров в Москве
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве начались рейды ГАИ по проверке электровелосипедов у курьеров, уже изъято сотни транспортных средств на штрафстоянках за несоответствие стандартам и отсутствие прав категории М.

    Госавтоинспекция Москвы начала активные рейды по проверке электровелосипедов, используемых курьерами, сообщает РБК.

    Мероприятия проводятся планово во всех районах, но особое внимание уделяется северной части столицы. Сотрудники ГАИ проверяют скорость передвижения электровелосипедов, которая не должна превышать 25 км/ч, и мощность мотора. Александр Митюков, президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС), пояснил: «В случае если транспортное средство требует прав категории М, но их нет, велосипед отправляется на экспертизу.»

    С начала года на штрафстоянках Москвы собрались сотни электровелосипедов, изъятых у курьеров, в основном личных, а не арендованных. По данным МАКС, арендованный транспорт составляет 75% от общего количества курьерских электровелосипедов. Но, по мнению Митюкова, доля арендованных велосипедов может снизиться до 40% к 2026 году из-за новых требований департамента транспорта по оснащению IoT-модулями.

    Курьеры, чьи велосипеды были изъяты, должны оплатить услуги эвакуатора и штрафстоянки. Стоимость нахождения велосипеда на стоянке может превысить его цену, особенно если он не соответствует стандартам, что делает возвращение транспорта невыгодным. Экспертиза электровелосипеда может занять до трех недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет, чтобы повысить безопасность их использования. В России также предложили запретить подросткам управлять электросамокатами из-за частых случаев нарушений и аварий. В Госдуме призвали ввести штрафы для владельцев электросамокатов, которые нарушают правила дорожного движения.

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    8 февраля 2025, 16:05 • Новости дня
    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»

    Politico: Финляндия, Эстония, Литва и Латвия намерены задерживать суда по «новым законам»

    Politico: Теневой флот в Балтийском море будут задерживать по «новым законам»
    @ Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Финляндия, Эстония, Литва и Латвия планируют использовать международные законы для задержания «теневых судов», подозреваемых в якобы незаконной перевозке нефти, сообщает Politico.

    Издание пишет, что балтийские страны намерены воспользоваться международным правом для задержания российских судов, сообщает Ura.Ru.

    По словам дипломатов и чиновников Евросоюза, Финляндия, Эстония, Литва и Латвия подозревают российский «теневой флот» в незаконной перевозке нефти. Они рассматривают возможность захвата судов «по экологическим или пиратским причинам».

    Балтийские страны планируют разработать новые законы, чтобы перехватывать больше судов. Чиновники и дипломаты сообщили, что из-за использования «теневого флота» западные санкции оказываются неэффективными. По их оценкам, почти 50% санкционной торговли российской нефтью проходит через Финский залив.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны НАТО будут искать правовые решения для контроля судов за пределами своих территориальных вод в Балтийском море.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что НАТО пытается блокировать Россию на Балтике и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

    Заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Россия не допустит превращения Балтийского моря во «внутреннее озеро» НАТО, поскольку это противоречит интересам Москвы.

    Военные корабли НАТО начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой».

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    8 февраля 2025, 19:28 • Новости дня
    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии

    Российский кабель оборвался в исключительной экономической зоне Финляндии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии оборвался российский кабель, финская береговая охрана проследила за его ремонтом.

    В Финском заливе, в исключительной экономической зоне Финляндии, произошел обрыв российского кабеля. Береговая охрана Финляндии подтвердила данную информацию и заявила, что наблюдает за проведением ремонтных работ.

    Российское судно приступило к ремонтным работам, выполняя все необходимые условия, выдвинутые для работы в исключительной экономической зоне Финляндии.передает «Интерфакс».

    Заместитель командующего береговой охраной Финского залива Илья Ильин сообщил, что российская сторона уведомила финскую сторону о прорыве кабеля заранее. Уведомление было составлено в полном соответствии с условиями разрешения на проведение работ в водах Финляндии.

    По данным агентства STT, береговая охрана Финляндии отказалась раскрыть дополнительные детали касательно типа и функций кабеля, отметив, что это ответственность его владельцев.

    Ранее латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, но не зафиксировали подозрительной активности.

    До этого в Балтийском море был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике.

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    8 февраля 2025, 20:34 • Новости дня
    Россия отказалась платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

    Премьер-министр Мишустин распорядился не платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер- министр Михаил Мишустин поручил не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2024 год, следует из документа на сайте правовой информации.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение не оплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию Организации Объединенных Наций за 2024 год, согласно документу, опубликованному на сайте правовой информации.

    Согласно распоряжению, МИД поручено проинформировать секретариат Европейской экономической комиссии о принятом решении. Это решение продолжает предыдущие шаги, так как Россия уже не выплачивала взносы за 2022 и 2023 годы.

    Европейская экономическая комиссия является одной из пяти региональных комиссий ООН, которая действует как форум для правительств для разработки норм и стандартов с целью синхронизации действий. Комиссия играет важную роль в обеспечении безопасности и качества для потребителей, помогает развивать торговлю и способствует интеграции в мировую экономику.

    Ранее в МИД России сообщили, что решение прекратить выплачивать взнос в ЕЭК ООН из-за деструктивной линии США и стран ЕС и носит вынужденный шаг.

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    8 февраля 2025, 19:43 • Новости дня
    Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор российского дрона пощадил украинского солдата, который осенил себя крестом во время атаки на пункт ВСУ на одном из днепровских островов под Херсоном, следует из видео военкоров.

    Кадры, опубликованные в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской Весны» показывают момент, когда оператор российского беспилотника атакует наблюдательный пункт ВСУ на одном из островов на Днепре под Херсоном. В разгар атаки из взорванного укрытия выбежал испуганный украинский солдат. Осознавая, что он находится на прицеле дрона, солдат трижды перекрестился, пишет «Российская газета».

    Оператор дрона принял решение не сбрасывать боеприпас на солдата, оставив его в живых.

    Ранее российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, и вынес его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    8 февраля 2025, 16:15 • Новости дня
    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде

    Обнаженная по пояс активистка Femen прервала митинг с Орбаном и Ле Пен в Мадриде
    @ SERGIO PEREZ/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обнаженная по пояс активистка Femen ворвалась на мероприятие в отеле Мадрида, где собрались около 2 тыс. сторонников правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента «Патриоты Европы».

    Обнаженная по пояс активистка группы Femen попыталась помешать проведению мероприятия в Мадриде с участием европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Женщина ворвалась в зал, но была быстро выведена сотрудниками службы безопасности, передает ТАСС.

    Мероприятие, организованное под лозунгом «Сделаем Европу снова великой», собрало около 2 тыс. сторонников. На встрече выступали европейские спикеры, которые среди прочего защищали традиционные ценности. Лозунг мероприятия намекал на предвыборный призыв президента США «Сделаем Америку снова великой».

    Фракция «Патриоты Европы», в которую входят 84 депутата из 14 партий из 12 стран, была сформирована по итогам выборов в Европарламент в 2024 году. Эта фракция стала третьей по численности в Европарламенте после Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Инициатором ее создания выступил Виктор Орбан, возглавляющий правящую партию Венгрии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз».

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    8 февраля 2025, 20:39 • Новости дня
    Мешавшему очистке пляжа в Анапе водителю BMW выписали более 20 протоколов

    Tекст: Мария Иванова

    Мужчина на черном BMW мешал волонтерам убирать пляж в Анапе, за что получил 21 протокол о нарушениях.

    В Анапе водитель BMW, выехавший на пляж, получил более 20 протоколов, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел, когда на пляже работали волонтеры, и их возмутило поведение мужчины.

    Водителем оказался 25-летний местный житель, который объяснил свои действия поиском убежавшей собаки.

    Сотрудники Госавтоинспекции выписали мужчине 21 протокол об административных правонарушениях. Большая часть из них, а именно 17, составлены по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». Также мужчина был наказан за управление машиной без номеров, несоблюдение требований дорожных знаков, и отсутствие документов на право управления автомобилем и страхового полиса.

    Кроме того, на водителя составили протокол за нарушение специального режима на прибрежной защитной полосе. За это мужчина может лишиться водительских прав на срок до трех месяцев или получить административный арест до 15 суток. Все материалы по делу будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

    Ранее на нескольких анапских пляжах заметили повторные выбросы мазута в виде мелких фракций после недавнего происшествия с танкерами. Между тем земляной вал и полипропиленовая сеть смогли защитить пляжи Анапы от мазута при трехбалльном шторме, упростив процесс очистки побережья.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в Анапе встретился с волонтерами, очищающими Черное море от мазута, он поддержал инициативу по регламентации их работы для повышения безопасности, предложенную движением «Экосистема».

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    8 февраля 2025, 19:19 • Новости дня
    Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов

    Комик Гудков отказался от песни «Я узкий» ради корпоративов за 2,5 млн рублей

    Tекст: Вера Басилая

    Комик Александр Гудков отказался от исполнения песни «Я узкий» на корпоративах, подняв стоимость выступлений до 2,5 млн рублей, и теперь выступает без шуток про Россию.

    Как следует из райдера Гудкова, комик отказался исполнять свою пародийную песню «Я узкий» на корпоративных мероприятиях. Вместо этого он готов развлекать публику за 2,5 млн рублей в течение пяти часов, но без шуток про Россию и с минимумом импровизации, передает «Царьград».

    После годового молчания и правовых разбирательств Гудков вернулся в Москву и вновь начал работу в шоу «Чикен карри». В будущем он рассматривает возможность выступлений на частных мероприятиях, но с условием, что сценарий будет согласован и будет исключать его известные пародии и шутки на тему России.

    В его райдере указаны умеренные требования: недопустимость фамильярности, наличие визажиста, молчаливый некурящий водитель и неприхотливый седан Mercedes S 222. Также на мероприятии должны быть предоставлены чай, кофе, «Ессентуки №17», сухое вино, шампанское, сыр, фрукты и лосось с овощами на гриле, при этом в гримерке не должно быть посторонних лиц.

    Ранее Гудков в интервью жаловался, что после 24 февраля у него появилось много свободного времени, так как предложений о работе стало заметно меньше. Он отметил, что ему не хватает понимания от общества, чтобы «спокойно существовать».

    Напомним, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении комика Александра Гудкова, который после 24 февраля 2022 года выступил против проведения СВО и уехал за границу, а затем снял пародию на хит SHAMAN «Я русский» под названием «Я узкий».

    В январе 2024 года комика заметили в Шереметьево, предположительно, он вернулся в Россию.

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    9 февраля 2025, 07:02 • Новости дня
    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске

    Российские военные ликвидировали более десяти польских наемников в Дзержинске

    Штурмовики уничтожили польских наемников в Дзержинске
    @ Victor Lisitsyn/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска ликвидировали группу польских «солдат удачи», находившихся в одном из многоэтажных домов.

    Военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Артур Хазарьян рассказал о ликвидации польских наемников в Дзержинске, передает ТАСС. Он отметил, что операция по зачистке дома, где находились «солдаты удачи», заняла около семи часов. «Когда мы зашли в подъезд, там были поляки. Мы его часов за семь зачистили. Больше десятка их было», – заявил боец.

    Хазарьян подчеркнул, что среди украинских военнослужащих, занимавших позиции в Дзержинске, большую часть составляли мобилизованные, которые чаще всего сдавались в плен после уничтожения опытных солдат ВСУ. По его словам, атакующие группы эффективно справлялись с сопротивлением противника.

    Напомним, 7 февраля Минобороны сообщило о взятии под контроль Дзержинска в ДНР. По данным военного ведомства, на этом участке ВСУ потеряли свыше 26 тыс. человек. Как писала газета ВЗГЛЯД, сержант Мастюгин четыре дня уничтожал врага в тылу при освобождении Дзержинска.

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    8 февраля 2025, 21:35 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал маловероятным восстановление дипотношений с Россией

    Премьер Грузии Кобахидзе счел маловероятным восстановление дипотношений с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал восстановление дипломатических отношений Грузии с Россией маловероятным из-за признания Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона, сообщает Euronews.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией маловероятно, передает РИА «Новости».

    Причиной такого решения является признание Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Кобахидзе отметил, что это «создает непреодолимые препятствия для восстановления дипломатических связей между двумя странами».

    Несмотря на текущие сложности, премьер подчеркнул, что Грузия придерживается принципа прагматизма в отношениях с Россией. Это может означать, что Тбилиси будет стремиться к конструктивному диалогу в других аспектах сотрудничества, даже при отсутствии дипломатических отношений.

    В декабре заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва готова к нормализации отношений с Грузией настолько, насколько к этому готов Тбилиси.

    В МИД Грузии заявили о необходимости фокусирования международного внимания на высоком уровне к отношениям Тбилиси и Москвы, разорванных после войны 2008 года.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси по их нормализации.

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    8 февраля 2025, 18:25 • Новости дня
    Пассажир такси напал на фигуристку Нугуманову, разбив стекло машины

    Фигуристка Нугуманова сообщила о нападении пассажира такси, разбившего стекло ее автомобиля

    Пассажир такси напал на фигуристку Нугуманову, разбив стекло машины
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Фигуристка Елизавета Нугуманова обратилась в полицию после того, как пассажир такси разбил лобовое стекло ее автомобиля на пешеходном переходе, отметив, что человек вел себя неадекватно.

    Нугуманова сообщила о нападении, которое произошло накануне вечером в пятницу, 7 февраля, передает РИА «Новости». По ее словам, инцидент случился недалеко от ее дома на пешеходном переходе. Она рассказала, что неизвестный пассажир такси разбил ей лобовое стекло автомобиля, после чего скрылся в жилом комплексе.

    В Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) Нугуманова подробно описала происшествие. Она объяснила, что такси загородило ей проезд на однополосной дороге, что вызвало пробку. Водители, включая еt саму, начали сигналить, после чего один из пассажиров такси вышел и с агрессивным выражением лица направился к еt машине. Он нанес несколько ударов по лобовому стеклу, разбив его, и скрылся с места происшествия.

    «Ситуация произошла вчера поздно вечером в Москве: такси встало прямо передо мной на пешеходном переходе, загородив проезд однополосного движения, начала скапливаться пробка. Пассажир такси вышел из машины, побежал к моей машине и начал наносить удары по ней, по лобовому стеклу, оно высыпалось внутрь машины. Когда он ушел, я хотела пойти за ним, снять его лицо, но он был такой внешности, что я просто побоялась пойти за ним, опасаясь за свое здоровье», – рассказала Нугуманова.

    Фигуристка подала заявление в полицию, которая занимается поиском злоумышленника. Она отметила, что мужчина, совершивший нападение, выглядел не в себе, и призвала людей быть осторожными. На видео, опубликованном в еt соцсетях, Нугуманова показала, что лобовое стекло еt автомобиля уже заменили.

    Фигуристка отметила, что ситуация оставила неприятный осадок, но она намерена довести дело до конца, чтобы виновник ответил за свои действия. Нугуманова подчеркнула, что, несмотря на моральную подготовку к многим ситуациям, она не ожидала такого.

    Елизавете Нугумановой 22 года. Она является призером этапов юниорского Гран-при и заняла шестое место на чемпионате России в сезоне 2020/21.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад в петербургском метро пожилой мужчина напал с ножом на фигуриста Владислава Дикиджи. Затем сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении, которым оказался 61-летний петербуржец, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    До этого на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева напали трое неизвестных.

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    8 февраля 2025, 20:05 • Новости дня
    Кабель «Ростелекома» в Балтийском море поврежден от внешнего воздействия

    «Ростелеком» сообщил о повреждении кабеля в Балтийском море от внешнего воздействия

    Tекст: Мария Иванова

    Подводный кабель «Ростелекома» в Балтийском море был поврежден из-за внешнего воздействия, однако на абонентов это не повлияло, в настоящее время ведутся восстановительные работы, сообщили в компании.

    «Ростелеком» сообщил о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море, передает ТАСС. В госкомпании уточнили, что инцидент произошел в результате внешнего воздействия.

    Оператор заверил, что на его абонентов этот инцидент не оказал влияния. В настоящий момент идут восстановительные работы для устранения повреждений и нормализации ситуации.

    В «Ростелекоме» отметили, что предпринимаются все необходимые меры для исключения возможных сбоев и восстановления кабеля в кратчайшие сроки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финском заливе в исключительной экономической зоне Финляндии произошел обрыв российского кабеля, ремонт которого сопровождала финская береговая охрана.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник пояснял газете ВЗГЛЯД, что подобные обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, а повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны.

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