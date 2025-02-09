С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.35 комментариев
В Абхазии нашли тело пропавшего россиянина
В Рицинском ущелье обнаружили тело пропавшего россиянина Алексея Берестнева
Тело пропавшего более недели назад россиянина Алексея Берестнева нашли в районе 35-го километра Рицинского ущелья в Абхазии, после возобновления поисков, приостановленных ранее из-за плохой погоды.
Как сообщает ТАСС, в Абхазии обнаружили тело Алексея Берестнева, жителя Тюменской области, который пропал более недели назад. Труп нашли в 35 километрах от начала Рицинского ущелья. В данный момент спасатели работают над извлечением тела из каньона.
Берестнев, родившийся в 1986 году, исчез 31 января в окрестностях озера Рица. С 6 февраля поисковые операции были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости в высокогорье. В поисках участвовали не только спасатели МЧС, но и инспекторы Рицинского реликтового национального парка.
Саид Чан-оглы, начальник поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии, отметил: «Сегодня мы возобновили поиски пропавшего Берестнева и примерно в районе 35-го километра Рицинского ущелья обнаружили его тело. Сейчас спасатели занимаются извлечением тела из каньона».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МЧС Абхазии вели поиски 14-летнего Камила Фаттахова из Казани, который пропал в Гагрском районе. Сообщалось, что тело пропавшего россиянина достали в Абхазии из глубочайшей пещеры в мире. В феврале россиянин погиб при пожаре в пансионате в Абхазии.