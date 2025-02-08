В Вологодской области подавили украинский БПЛА

В Шекснинском районе Вологодской области подавлен украинский БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что аппарат упал в лесном массиве, и на месте работают экстренные службы.

Филимонов отметил, что действия по подавлению БПЛА прошли успешно, и в результате происшествия никто не пострадал.

Он также подчеркнул, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место падения для проведения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности и устранению возможных угроз.

Ранее в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.