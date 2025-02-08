С американцами в любом случае придётся обсуждать украинский вопрос, с европейцами – возможно, когда возникнет поле для компромиссов и приемлемая для сторон лексика. Но только не с теми, кто себя назначил руководить Украиной.16 комментариев
В Вологодской области подавили украинский БПЛА
В Шекснинском районе Вологодской области подавлен украинский БПЛА
БПЛА самолетного типа был обнаружен и подавлен в Шекснинском районе Вологодской области, сообщил глава региона Георгий Филимонов.
В своем Telegram-канале он указал, что аппарат упал в лесном массиве, и на месте работают экстренные службы.
Филимонов отметил, что действия по подавлению БПЛА прошли успешно, и в результате происшествия никто не пострадал.
Он также подчеркнул, что сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место падения для проведения всех необходимых мероприятий по обеспечению безопасности и устранению возможных угроз.
Ранее в Первомайском районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повреждений многоквартирных домов в результате ночной атаки беспилотников ВСУ.