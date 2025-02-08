Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.4 комментария
Банки России начали снижать ставки по вкладам
Крупные банки России начали снижать ставки по рублевым вкладам
Крупные банки России стали снижать процентные ставки по рублевым вкладам, однако некоторые кредитные организации пока не меняют условия, а другие даже поднимают доходность по отдельным продуктам.
Как передает РИА «Новости», крупные российские банки продолжают тенденцию снижения процентных ставок по рублевым вкладам. В частности, ВТБ с 4 февраля уменьшил максимальную ставку на рублевые вклады сроком на шесть месяцев до 22,6% годовых, тогда как ранее она составляла 23%. Россельхозбанк также снизил ставки на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка по рублевым вкладам на три и шесть месяцев теперь составляет 22,5% годовых.
Из онлайн-приложения Сбербанка следует, что ставки по пополняемым вкладам на шесть месяцев снизились на 0,75 процентного пункта, теперь максимальная ставка для клиентов с премиальной подпиской составляет 22,25% годовых.
Альфа-банк также снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 процентный пункт.
«Абсолют банк» понизил ставки по классическому вкладу на 0,25 процентного пункта. В ближайшее время изменения условий не планируется, однако банк следит за ситуацией на рынке. Совкомбанк сообщил, что максимальная ставка по вкладам может достигать 25% годовых при соблюдении определенных условий.
«МТС Банк» планирует в ближайшее время пересмотреть ставки в сторону снижения, но пока максимальная доходность составляет 22,8% годовых. «Новиком банк» и «Почта банк» пока не планируют менять условия по вкладам, а «Дом.РФ» повысил доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 23,2% годовых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Банк России зафиксировал значительное количество жалоб на банки, связанных с начисленными процентами и информированием по вкладам.
Банк России заявлял о намерении снизить ключевую ставку в случае устойчивого замедления инфляции к целевому уровню в 4%, учитывая рост спроса и нормализацию бюджетной политики.
Между тем решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% стало неожиданностью для финансового рынка и привело к росту цен на акции и облигации, заявляли аналитики Центробанка.