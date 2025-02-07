Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
Почти 12 тыс. заявок поступило на второй конкурс грантов Президентского фонда
Президентский фонд культурных инициатив завершил прием заявок на второй грантовый конкурс 2025 года, получив 11 795 заявок из всех российских регионов, включая Донбасс и Новороссию.
На второй грантовый конкурс 2025 года подали заявки 11 795 команд. Общий объем финансовых запросов составил более 53,1 млрд рублей, в то время как софинансирование достигло 33,4 млрд рублей. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Омской и Белгородской областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Сибирский регион впервые занял высокое место в рейтинге, отправив 988 заявок с запросом на 1,5 млрд рублей. Также активно участвовали Республика Башкортостан, Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская область, Краснодарский край и Сахалин. На Сахалине в прошлом году был открыт проектный офис фонда, что способствовало значительному увеличению активности.
Генеральный директор Президентского фонда Роман Карманов отметил: «Основная часть заявочной кампании проходила в зимние праздники, но это не помешало творческим командам приложить максимум усилий. Завершившаяся кампания стала одной из самых успешных за всю историю фонда. Количество заявок из ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области значительно увеличилось благодаря обучающим мероприятиям».
Популярными тематическими направлениями стали «Культурный код» и «Единство с судьбой России». Большинство заявок поданы в категории грантов от 700 тыс. до 7 млн рублей. Итоги конкурса планируется подвести до 20 мая.