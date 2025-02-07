Почти 12 тыс. заявок поступило на второй конкурс грантов Президентского фонда

Tекст: Валерия Городецкая

На второй грантовый конкурс 2025 года подали заявки 11 795 команд. Общий объем финансовых запросов составил более 53,1 млрд рублей, в то время как софинансирование достигло 33,4 млрд рублей. Наибольшее количество заявок поступило из Москвы, Омской и Белгородской областей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сибирский регион впервые занял высокое место в рейтинге, отправив 988 заявок с запросом на 1,5 млрд рублей. Также активно участвовали Республика Башкортостан, Петербург, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Нижегородская область, Краснодарский край и Сахалин. На Сахалине в прошлом году был открыт проектный офис фонда, что способствовало значительному увеличению активности.

Генеральный директор Президентского фонда Роман Карманов отметил: «Основная часть заявочной кампании проходила в зимние праздники, но это не помешало творческим командам приложить максимум усилий. Завершившаяся кампания стала одной из самых успешных за всю историю фонда. Количество заявок из ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области значительно увеличилось благодаря обучающим мероприятиям».

Популярными тематическими направлениями стали «Культурный код» и «Единство с судьбой России». Большинство заявок поданы в категории грантов от 700 тыс. до 7 млн рублей. Итоги конкурса планируется подвести до 20 мая.