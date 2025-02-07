Украинские военные нанесли массированный удар по электроподстанции Мелитополя

На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.



