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Эксперты предложили новые решения для дорог на форуме в Красноярске
В Красноярске состоялся региональный этап Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – Сила России», где обсуждали транспортную и дорожную деятельность, включая вопросы от улучшения дорожной инфраструктуры до внедрения инноваций в управление дорожными потоками.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подчеркнул важность дорог для региона: «Мы находимся в самом центре страны, поэтому для нас тема дорог – самая важная и востребованная. Здесь пересекается Трансиб и Северный путь. В крае 32 тыс. километров дорог, часть из них – в условиях крайнего Севера». Он отметил значимость участия муниципалитетов в контроле за ремонтом и содержанием дорог, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Как сообщил начальник департамента по работе с органами местного самоуправления управления президента России Михаил Котлов, благодаря вниманию к инициативам с мест, создана «Школа мэров» и учреждена премия «Служение».
Заместитель министра транспорта РФ Виктор Тимофеев подчеркнул важность обратной связи с муниципалитетами: «Запуская новые направления, мы столкнулись с тем, что нам крайне важна обратная связь от муниципалов». На форуме обсуждалось, как улучшить взаимодействие с бизнесом и как инновации способны повысить комфорт обслуживания.
Мэр Красноярска Владислав Логинов отметил, что в городе остро стоит проблема дефицита улично-дорожной сети. По его словам, необходимо эффективно использовать существующие площади и совершенствовать управление транспортными потоками. В городе создан Центр управления дорожным движением, и система «умного» управления трафиком постоянно развивается.
В рамках форума представители муниципалитетов делились практиками решения транспортных проблем: от увеличения общественного транспорта до улучшения состояния дорожного полотна. Региональный этап позволил выработать предложения, которые будут представлены в итоговой резолюции форума в Москве в апреле 2025 года.