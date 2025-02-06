Эксперты предложили новые решения для дорог на форуме в Красноярске

В Госдуме объяснили смену главы Роскосмоса

В Госдуме назвали нового главу Роскосмоса Баканова «молодым и амбициозным профессионалом»

Tекст: Олег Исайченко

«Кадровые перестановки в Роскосмосе связаны с запросом на серьезные изменения в отрасли, которые в полной мере соответствовали бы общемировым тенденциям», – считает Денис Кравченко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

По его мнению, корпорации нужен «молодой, энергичный, амбициозный и в то же время зрелый профессиональный руководитель». Кравченко отметил, что достаточно хорошо знаком с новым главой Роскосмоса. «Мы в свое время работали с ним в одной команде. Он был одним из прогрессивных руководителей отраслевой компании, которая достаточно активно в тот момент развивалась», – рассказал собеседник.

Затем Баканов «был востребован в иных сферах». «Я думаю, что это дало ему дополнительную широту взгляда и полноту представления», – указал парламентарий. Назначение Баканова главой Роскосмоса Кравченко называет «оправданным».

«На этой должности ему предстоит дать ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед российской ракетно-космической отраслью и перед Россией в целом, ведь достижение технологического суверенитета, о котором говорит президент, невозможно без успеха в космонавтике», – подчеркнул депутат.

Среди задач – вопросы о новых ракетах-носителях, более эффективной сборке спутников и масштабном наращивании российской космической группировки. «Я надеюсь, что новый руководитель корпорации сможет найти баланс между частными компаниями и государственными предприятиями и распределить между ними нагрузку и функционал. Это, в свою очередь, позволит совершить рывок в сфере», – сказал Кравченко.

Он также подчеркнул: Баканов может рассчитывать на поддержку – профессиональную и экспертную. «Я хочу пожелать ему удачи и успехов в работе на благо и процветание нашей страны и ракетно-космической отрасли. А предыдущему руководителю корпорации выражаю благодарность», – заключил Кравченко.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Роскосмоса. Новым главой назначен Дмитрий Баканов, сообщается в Telegram-канале Кремля.

Источник РБК, знакомый с ситуацией в Роскосмосе, говорит, что большинство сотрудников госкорпорации не знали о кадровом решении до утра четверга. «Все случилось за один вечер», – отмечает он.

По его словам, кадровые решения были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева. «Стоимость строительства возрастает, соответственно, меняется распределение территорий и встает вопрос будущих эксплуатационных расходов», – объясняет собеседник издания.

Между тем, как объяснили в Кремле, уход Юрия Борисова с должности генерального директора Роскосмоса не связана с претензиями к нему. «Никаких претензий к Юрию Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрию Баканову 39 лет. До прихода в Роскосмос он активно занимался вопросами инновационного развития в Министерстве транспорта, включая проекты по беспилотному транспорту. До этого Баканов был президентом АО «Спутниковая система «Гонец» – единый оператор по системам связи, вещания и ретрансляции Роскосмоса.

Напомним, Юрий Борисов возглавлял Роскосмос с июля 2022 года. На этом посту он сменил Дмитрия Рогозина. До этого Борисов был зампредседателя правительства.