Эксперты: Гунба выведет отношения России и Абхазии на новый уровень

Tекст: Олег Исайченко

«Бадра Гунба – лидер президентской гонки в Абхазии, за него готовы голосовать 41%* абхазов. Он вызывает у избирателей уважение, доверие и симпатию. Люди уверены, что благодаря ему Россия продолжит поддерживать республику. Отношения с Москвой – один из ключевых факторов абхазских выборов. Второе место в опросах – у Адгура Ардзинбы (30%), его называют энергичным, напористым», – рассказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Абхазы доверяют Гунбе по трем причинам: личные качества, опыт и возможности выстроить отношения с Россией принципиально нового, более высокого качества. Он укрепит стратегическое партнерство с Москвой, являясь управленцем-стратегом», – отметил Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 года Гунба во время внутриполитического кризиса «взял на себя ответственность за судьбу Абхазии», став и. о. президента. «Уже сейчас он говорит о том, что важно перестраивать кадровую политику. И очевидно, что Гунба в этом смысле смотрит на передовой опыт, продемонстрированный Россией. У нас эту политику основательно перезагрузил президент Путин, что практически полностью поменяло управленческий ландшафт в России», – приводит пример аналитик.

В самой Абхазии также говорят о важности выстраивания диалога с Москвой. «Большинство абхазов связывает с Гунбой надежды на развитие связей с Россией – нашим стратегическим партнером и гарантом выживания абхазского этноса», – пояснил Леонид Лакербая, депутат парламента Абхазии.

Участники отметили, что Гунба уже многое сделал для сближения Абхазии с Россией на посту и. о. главы республики. Результатами его работы стали визит первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко в Сухум с пакетом проектов развития, встречи с главами Минфина Антоном Силуановым и Минздрава Михаилом Мурашко, а также создание новых перспективных направлений работы.

«Гунба никогда ни словом, ни делом не выступал против нашей страны. Москва готова вести с ним диалог», – напомнил Александр Малькевич, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В свою очередь Россия примет любой выбор абхазского народа, но республике нужно избегать кандидатов, которые будут препятствовать развитию отношений между странами, подчеркнул Алексей Мартынов, директор Института новейших государств. «Москва вряд ли начнет сотрудничать с криминалом. Это дестабилизирует обстановку в республике», – предупредил он.

В этой связи Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ, рассказал про других кандидатов. «Ардзинба – противоречивая фигура, он совершил мятеж и сверг президента, хотя сам осуждал силовые методы. Его связи с криминалом, а также финансирование Турцией аффилированных с ним структур вызывают опасения», – заметил аналитик.

«Олег Барциц – известная фамилия, но его уровень поддержки остается низким. Та же ситуация у Роберта Аршбы. К слову, он не знает абхазский язык, а это ухудшит диалог с населением и понимание местных реалий. Поэтому на данный момент никто не может составить достойную конкуренцию Гунбе», – полагает он.

При этом действующие власти препятствуют Гунбе в работе и избирательной кампании, указал Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. «Например, пресс-служба правительства заявила, что Гунба якобы не имел права принимать участие в совещании по реконструкции аэропорта. Хотя он был тем самым человеком, который этот проект реализовывал. То есть здесь проглядывает некая такая ревность», – напомнил он.

Также парламент Абхазии не принял поправки об увеличении избирательных участков в России, а в соцсетях разжигаются антироссийские настроения. «Оппозиция обвиняет Гунбу в том, что он якобы «пророссийский кандидат», а Москва, мол, вмешивается в ход кампании. Кому это может быть выгодно?» – риторически спросил депутат.

Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение»; Роберт Аршба – экс-председатель Контрольной палаты Абхазии; Олег Барциц – экс торговый представитель Абхазии в РФ; Бадра Гунба – вице-президент республики; Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

Представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая в разговоре с газетой ВЗГЛЯД обратил внимание, что для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции, «и в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка». Такую ситуацию он назвал «очевидной несправедливостью».

Позже экс-помощница главы Абхазии Дина Зарандия в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметила, что открытие на территории России всего двух избирательных участков в Москве и Черкесске для проведения выборов президента республики – критически мало. Центризбирком России выразил готовность оперативно открыть дополнительные избирательные участки в российских городах для проведения досрочных выборов президента Абхазии, если соответствующий запрос поступит из ЦИК Абхазии.

Прежний президент республики Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

* Опрос ИНСОМАР «Предэлекторальная ситуация в Республике Абхазия». Личный опрос 500 респондентов в возрасте 18 лет и старше по республиканской выборке. Даты проведения: 2-4 февраля 2025 года.