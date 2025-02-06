Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Песков заявил о мерах для вызволения людей с оккупированного ВСУ приграничья
Песков заявил о мерах для вызволения людей с оккупированных ВСУ земель Курской области
Власти предпринимают все возможные меры для освобождения граждан, находящихся на оккупированных Киевом землях в Курской области, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, российские власти предпринимают все возможные шаги для освобождения граждан, оказавшихся на оккупированных Киевом территориях в Курской области, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это является приоритетной задачей в свете агрессивных действий украинской стороны.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал также возможность создания гуманитарного коридора для россиян. Он отметил, что обсуждение этого вопроса ведется через военные каналы и не может быть доступно широкому кругу лиц.
Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, чтобы обсудить меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий.
Президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона. Во время этой встречи губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.