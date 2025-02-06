Эксперт: Ракета «Союз-2.1в» была уникальной по многим критериям

Анпилогов: «Ангара» стала достойным наследником «Союза-2.1в»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Это особенная ракета по многим критериям, начиная с использования для ее пуска «Синтина» – это разработанное в СССР синтетическое углеводородное ракетное топливо. Когда производство «Синтина» свернули, нам пришлось ограничивать даже вес космонавтов, потому что новые смеси не тянули прежний груз», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

«Кроме того, «Союз-2.1в» может похвастаться длительной безаварийной серией пусков – в отличие от других ракет. Она идеально подходила для программы пилотируемых полетов», – напомнил аналитик.

«Уникальными можно назвать и раскрывающиеся лепестки стартового стола, на которых «висит» нижняя часть носителя. Классические ракеты стояли на платформе и их приходилось усиливать внизу, чтобы двигатели не помялись. В итоге «Союз» был легче аналогов», – продолжил собеседник.

«Помимо этого, для «Союза-2.1в» использовался двигатель НК-33, который изначально разрабатывался для первой ступени ракеты-носителя Н-1. В 70-е годы у него был самый высокий удельный импульс в мире», – рассказал он.

«Однако Россия не останется без носителей. Ракета «Ангара» уже испытана и приступила к работе. Причем ее полезная нагрузка на низкой орбите даже выше на 200 кг, чем у «Союза-2.1в». К тому же в ней используется топливо на основе экологически безопасных керосина и жидкого кислорода», – резюмировал собеседник.

Ранее стало известно, что ракета «Союз-2.1в», запущенная в среду с космодрома Плесецк, стала последним носителем этого типа в истории, приводит РИА «Новости» данные источника в ракетно-космической отрасли. Как сообщало Минобороны, расчеты Воздушно-космических сил отправили в космос «Союз-2.1в» со спутниками в интересах ведомства.

Сейчас в России производится «Ангара-1.2». Также, как ожидается, Центр Хруничева разработает конверсионную ракету «Рокот-М». Кроме того, на космодроме Восточный появится комплекс «Старт-1М», сделанный на базе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

Ранее эксперты прокомментировали газете ВЗГЛЯД возможное намерение властей США предложить России совместный полет на Марс.