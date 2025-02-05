Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.10 комментариев
Бастрыкин предложил запретить продажу алкоголя до 21 года
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением запретить продажу алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года, включая пиво и слабоалкогольные напитки.
Бастрыкин высказал это предложение на заседании расширенной коллегии ведомства, передает ТАСС.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», – заявил он в ходе выступления.
Ранее депутат Андрей Свинцов предложил законопроект, предусматривающий продажу алкоголя в отдельных специализированных магазинах, доступных только лицам старше 18 лет, а Минздрав предложил ограничить выкладку алкоголя у касс.