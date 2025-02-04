Гроссмейстер Шипов объяснил суть конфликта между FIDE и Карлсеном

Tекст: Татьяна Косолапова

Международная шахматная федерация (FIDE) потребовала от шахматистов отказаться от участия в Freestyle Chess Grand Slam Tour, соорганизатором которого является Магнус Карлсен, поскольку сам турнир позиционируется как чемпионат мира. После этого Карлсен предложил главе FIDE Дворковичу покинуть пост президента организации.



«Ситуация сложная. Даже профессионалы пока не могут разобраться в деталях процесса. Если рассматривать данный конфликт поверхностно, то мы видим, что идет борьба за статус новой серии турниров по шахматам Фишера, которую вот-вот начнет организация Freestyle Chess во главе с немецким бизнесменом Яном Хенриком Бюттнером. Бюттнер и его партнеры хотят, чтобы в этой серии определялся чемпион мира по шахматам Фишера, а FIDE категорически против такой формулировки», – говорит Шипов.

Он поясняет, что Международная шахматная федерация предлагает Бюттнеру купить бренд FreeChess со статусом чемпионата мира для турниров по шахматам Фишера. Однако стороны так и не договорились об окончательной цене. Сейчас, кстати, Бюттнер свое предложение уже снял.

«И поэтому FIDE пошла на принцип. Позиция жесткая: игроки, которые хотят бороться за самопровозглашенный титул чемпиона мира по шахматам Фишера, не смогут бороться за титул чемпиона мира в обычных шахматах. То есть идет борьба за кадры, за лучших игроков. Любопытно, чем ответят Бюттнер и его партнеры, а также сами игроки», – делится гроссмейстер.

При этом, отмечает гроссмейстер, этот конфликт является эпизодом борьбы за власть в шахматном мире. По его словам, в последние годы появились силы, у которых есть финансы и которые проводят все больше турниров высокого уровня. В первую очередь это американская платформа Chess.com, которая весьма авторитетна в шахматном мире, заключает контракты с ведущими игроками, но при этом активно участвует и в официальных мероприятиях FIDE.

«К примеру, большие отборочные «швейцарки» (швейцарская система проведения турниров – прим. ВЗГЛЯД) и турниры претендентов в Торонто во время цикла чемпионата мира по обычным шахматам проводил именно Chess.com. Происходит постепенное вытеснение Международной шахматной федерации из ее прежней монопольной властной и организационной позиции. Бюттнер и его партнеры, а также Карлсен сейчас активно сотрудничают именно с Chess.com, а с FIDE они конфликтуют. Так что не исключено, что их цель гораздо масштабнее, чем может показаться», – рассуждает Шипов.

Он также отмечает, что внутри Международной шахматной федерации на данный момент царит сложная обстановка, специалист не исключает, что в FIDE есть «агенты Chess.com».

Ранее норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объявил о своем решении больше не участвовать в турнирах под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) после инцидента с дисквалификацией за нарушение дресс-кода на чемпионате мира по рапиду.