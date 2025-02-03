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Фонд президентских грантов открыл прием заявок на второй конкурс
Стартовал прием заявок на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года
Фонд президентских грантов начал прием заявок на второй конкурс 2025 года для НКО из всех регионов России, заявки принимаются до 17 марта.
Прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года начался 3 февраля. Участвовать могут некоммерческие организации из всех регионов страны, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.
Заявки принимаются до 23.30 (мск) 17 марта на сайте фонда. Организаторы рекомендуют не откладывать подачу на последние дни из-за возможного снижения качества проработки и рисков технических ошибок.
«Это часто негативно сказывается на шансах получить грант», – отмечают в фонде.
Конкурс исключает участие НКО, уже имеющих два гранта, предоставленных фондом, если их использование планируется после 1 июля 2025 года. Все условия участия изложены в положении о конкурсе.
Дополнительная информация доступна на сайте фонда, включая раздел центра поддержки и онлайн-курс по социальному проектированию.
Итоги конкурса будут подведены в июне, а поддержанные проекты смогут начать реализацию с 1 июля.