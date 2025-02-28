Омский «Авангард» обеспечил участие в плей-офф КХЛ

«Авангард» вышел в плей-офф КХЛ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Омский клуб «Авангард» обеспечил себе участие в плей-офф Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хабаровский «Амур» дома со счетом 5:4 в овертайме обыграл «Нефтехимик», что позволило «Авангарду» закрепиться в турнирной таблице Восточного дивизиона, сообщает ТАСС.

После этой игры «Авангард», располагающийся на шестой позиции с 72 очками после 59 матчей, стал недосягаем для «Нефтехимика», находящегося на девятом месте с 54 очками за тот же период. Даже если нижнекамская команда сравняется с «Авангардом» по очкам, она уступит по числу побед в основное время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала «Спартак» за поведение болельщиков на матче со СКА . В предыдущем месяце КХЛ также оштрафовала ярославский «Локомотив» за неподобающее поведение болельщиков на матче.