Не сдавшим ОГЭ школьникам решили давать преимущество при поступлении в колледжи

Не набравшим минимум по ОГЭ школьникам пообещали преимущества при поступлении в колледжи

Tекст: Дарья Григоренко

Школьники, не набравшие минимальные баллы по ОГЭ для перехода в 10-й класс, получат преимущество при поступлении на бюджетные программы в колледжи в 12 регионах, где в 2025 году пройдет эксперимент по особому порядку сдачи экзаменов. Экспериментальный порядок предполагает, что школьники должны будут сдать экзамены только по русскому языку и математике для получения аттестата, передает ТАСС.

Принятые поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта устанавливают, что каждый из участвующих регионов сможет самостоятельно установить минимальные баллы для перехода в 10-й класс, а также перечень профессий, на которые можно будет поступить без учета результатов экзаменов. Исполнительные органы власти субъектов, участвующих в эксперименте, будут вправе определять эти списки профессий и специальностей.

Изначально законопроект предусматривал проведение эксперимента только в пяти субъектах. Однако в ходе доработки количество регионов было увеличено до 12. Основная цель эксперимента – облегчить поступление в колледжи для тех, кто не смог набрать необходимое количество баллов для продолжения обучения в школе.

Ранее собщалось, что в 12 российских регионах школьники смогут перейти в 10-й класс при наборе минимальных баллов по ОГЭ, которые будут установлены самими регионами в рамках эксперимента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комитет Госдумы поддержал законопроект о проведении эксперимента в пяти регионах, который предусматривает сдачу экзаменов в девятом классе только по русскому языку и математике, а также комитет Госдумы рекомендовал расширить этот эксперимент до 11 регионов.