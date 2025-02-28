Барбашев стал первой звездой в матче «Вегаса» с «Чикаго»

Барбашев набрал 4 очка и стал главной звездой матча НХЛ с «Чикаго»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вегас Голден Найтс» одержали победу над «Чикаго Блэкхокс» в матче Национальной хоккейной лиги, о чем сообщает РИА «Новости». Матч завершился со счетом 7:5 в пользу «Вегаса». Российский нападающий Иван Барбашев стал главной звездой встречи благодаря двум забитым шайбам и двум голевым передачам.

В игре также отличились Киган Колесар и Павел Дорофеев. Колесар добавил в копилку «Вегаса» два гола, а Дорофеев забросил свою двадцать четвертую шайбу в сезоне. Вратарь «Вегаса» Илья Самсонов отразил 17 бросков из 22, помогая команде одержать четырнадцатую победу в регулярном чемпионате.

После этой победы «Вегас» укрепил свои позиции на первой строчке Тихоокеанского дивизиона с 76 очками, в то время как «Чикаго» остается на последнем, восьмом месте в Центральном дивизионе с 41 очком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гол Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Калгари», а в НХЛ назвали новую дату возможного рекорда Овечкина, и Евгений Малкин принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией» в овертайме.