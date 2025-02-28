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Малкин принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией» в овертайме
Малкин принес победу «Питтсбургу» над «Филадельфией», оформив дубль и два ассиста
«Питтсбург Пингвинз» одержали волевую победу над «Филадельфией Флайерз» в овертайме со счетом 5:4 в очередном матче НХЛ благодаря четырем очкам Евгения Малкина, который забросил две шайбы, включая победный гол, и сделал два результативных паса.
Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали волевую победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Игра прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев после овертайма. Российский нападающий Евгений Малкин стал ключевой фигурой встречи, забросив две шайбы и предоставив две результативные передачи.
Малкин оформил победный гол в овертайме на 62-й минуте и был признан первой звездой матча. Матвей Мичков из «Филадельфии» также показал себя с лучшей стороны, оформив дубль и еще добавив голевую передачу, что позволило ему быть третьей звездой матча.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НХЛ оштрафовала Евгения Малкина и Никиту Задорова за неспортивное поведение. Малкин помог «Питтсбургу» одержать победу над «Лос-Анджелесом». У Малкина украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли.