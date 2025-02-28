Малкин принес «Питтсбургу» победу над «Филадельфией» в овертайме

Малкин принес победу «Питтсбургу» над «Филадельфией», оформив дубль и два ассиста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» одержали волевую победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает РИА «Новости». Игра прошла в Питтсбурге и завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев после овертайма. Российский нападающий Евгений Малкин стал ключевой фигурой встречи, забросив две шайбы и предоставив две результативные передачи.

Малкин оформил победный гол в овертайме на 62-й минуте и был признан первой звездой матча. Матвей Мичков из «Филадельфии» также показал себя с лучшей стороны, оформив дубль и еще добавив голевую передачу, что позволило ему быть третьей звездой матча.

Как писала газета ВЗГЛЯД, НХЛ оштрафовала Евгения Малкина и Никиту Задорова за неспортивное поведение. Малкин помог «Питтсбургу» одержать победу над «Лос-Анджелесом». У Малкина украли чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли.