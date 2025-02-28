КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет

ЦТАК сообщило об учениях КНДР с запуском стратегических крылатых ракет в Желтом море

Tекст: Антон Антонов

Учения проводились с целью показать готовность КНДР наносить «контрудар в любом пространстве», а также продемонстрировать «боеготовность ядерных средств противникам». ЦТАК заявило, что запуски продемонстрировали надежность «ядерных сил сдерживания», а также готовность войск к выполнению внезапных боевых задач, передает ТАСС.

Ракеты пролетели «1587 км по овальной траектории в течение 7961 и 7973 секунд соответственно» и точно поразили цель, заявило ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на учениях и выразил удовлетворение их результатами. Он отметил важность длительности полета и подчеркнул, что такие запуски соответствуют ответственному подходу к использованию средств сдерживания. Ким Чен Ын также заявил о необходимости поддержания надежного ядерного щита и полной боеготовности для защиты суверенитета КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе КНДР провела успешное испытание крылатой ракеты, предназначенной для подводного базирования и ударов по наземным целям.