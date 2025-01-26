КНДР испытала стратегическую ракету с подводной площадки

КНДР успешно провела испытание стратегической крылатой ракеты подводного базирования

Tекст: Денис Тельманов

КНДР успешно испытала стратегическую крылатую ракету подводного базирования, сообщает ЦТАК. Пуск ракеты состоялся 25 января, и за испытанием наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Запущенные ракеты преодолели дистанцию 1 500 км примерно за 7 500 секунд, что соответствует средней скорости полета около 720 км в час.



ЦТАК отмечает, что испытание не оказало влияния на безопасность соседних стран. Эти испытания стали частью плана по укреплению обороноспособности КНДР. Он нацелен на повышение эффективности стратегического сдерживания потенциальных противников в условиях изменяющейся безопасности в регионе.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян продолжит совершенствовать военные силы для защиты мира и стабильности. «Мы и впредь всегда будем ответственно выполнять свою важную миссию и обязанности для защиты продолжительного и перманентного мира и стабильности на основе укрепленных военных сил,»– подчеркнул Ким Чен Ын.

Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность приобретения таких стран, как Куба, КНДР и Багамы. КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты под личным наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.