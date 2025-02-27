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    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 23:04 • Новости дня

    Россия потребовала от Франции усилить защиту загранучреждений

    Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность российских загранучреждений

    Tекст: Вера Басилая

    Российское посольство потребовало от Франции обеспечить безопасность загранучреждений на фоне приговора за нападение на генконсульство в Марселе, назвав приговор в восемь месяцев домашнего ареста чрезмерно мягким, следует из сообщения дипведомства.

    Российское посольство в Париже обратилось к французским властям с требованием принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений на территории Франции. Это обращение было сделано после того, как уголовный суд Марселя вынес приговор в отношении лиц, совершивших нападение на генконсульство России, передает передает РИА «Новости».

    Суд приговорил обвиняемых к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Однако российская сторона осталась недовольна мягкостью приговора и потребовала соблюдения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, а также Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

    Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подчеркнул, что российская сторона возмущена мягкостью приговора, вынесенного французам, совершившим нападение на генконсульство. Генконсульство планирует подать иск в административный суд Марселя против двух нападавших, а рассмотрение назначено на 23 января 2026 года. Оранский также отметил террористическую составляющую нападения.

    Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в этом нападении.

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

    26 февраля 2025, 18:40 • Новости дня
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    Лавров: Франция должна пояснить, где разрешается использовать прибыль с воровства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона должна объяснить, какой документ дает разрешение на использование прибыли с того, что своровано, сказал глава МИД Сергей Лавров на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о российских активах.

    Макрон, по словам Лаврова, отмечал, что нельзя трогать арестованные в ЕС активы России, поскольку это нарушит международное право, но при этом прибыль с этих активов можно использовать для поддержки Украины.

    «Мы хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международном правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Также Лавров отмечал, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    27 февраля 2025, 20:41 • Видео
    Урсула наносит ответный удар

    Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    26 февраля 2025, 11:21 • Новости дня
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    Bloomberg: Франция ожидает военной поддержки США в обеспечении мира на Украине
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что ожидает от США поддержки для европейских войск в поддержании мира после достижения прекращения огня на Украине.

    По его мнению, США окажут поддержку европейским войскам в обеспечении мира после соглашения о перемирии между Украиной и Россией, передает Bloomberg.

    Ломбард отметил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы направить войска для гарантии соблюдения перемирия.

    Французский министр отметил, что для обеспечения выполнения условий прекращения огня необходима поддержка США и выразил уверенность, что американская сторона согласилась с этим предложением.

    Французские официальные лица заявили, что основная цель сейчас – продемонстрировать единство Европы на фоне критики со стороны Трампа в адрес мирового порядка, поддерживаемого международными институтами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о важности наличия миротворческих сил на Украине, при этом их форма должна быть приемлема для всех сторон конфликта.

    При этом российский МИД выразил отрицательное отношение к идее размещения европейских миротворцев на Украине, заявив, что это станет шагом к эскалации конфликта.

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    25 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено нападение на генконсульство России в Марселе.

    Видеозапись с нападением на генконсульство России в Марселе оказалась в распоряжении телеканала «Звезда». На ролике запечатлено, как неизвестный перебросил бутылки со взрывчатым веществом через забор, после чего быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию консульства окутало дымом.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    СК возбудил уголовное дело  из-за нападения на российское консульство во французском городе Марселе.

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    27 февраля 2025, 19:38 • Новости дня
    Захарова обвинила главу Минобороны Франции в расизме

    Захарова осудила Лекорню за утверждение о славянских и чеченских сетях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мария Захарова выразила негодование по поводу заявлений главы Минобороны Франции Себастьяна Лекорню о возможной причастности России к подготовке терактов через этнические сети.

    Дипломат отметила, что подобные высказывания пограничны с расизмом и вызывают отвращение.

    «Все уже привыкли к агрессивной антироссийской риторике французских руководителей, которые пытаются демонизировать нашу страну», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

    Она подчеркнула, что заявления Лекорню о якобы существующих этнических сетях для проведения террористических акций на французской территории выходят за рамки обычной антироссийской риторики.

    Захарова выразила обеспокоенность стремлением возложить ответственность за несуществующие террористические преступления на этнические группы, разжигая межнациональную рознь. Она также задала вопрос Лекорню о том, что он подразумевает под «славянскими сетями» и кого конкретно имеет в виду.

    По мнению Захаровой, тесное общение с режимом в Киеве могло повлиять на Лекорню, внедряя в его сознание их идеологию. Она считает, что такие высказывания неприемлемы для министра обороны.

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    27 февраля 2025, 19:54 • Новости дня
    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома

    Напавших на консульство России во Франции осудили на восемь месяцев домашнего заключения

    Напавшие на консульство России во Франции проведут восемь месяцев дома
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами в Марселе приговорили к восьми месяцам лишения свободы.

    Наказание оба осужденных будут отбывать дома, в течение всего срока на них будут надеты электронные браслеты, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Полиция задержала двух подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе, ими оказались французы. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский отмечал, что российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых.

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    25 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Daily Express: Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции G7 разместил президента Франции Эммануэля Макрона у края стола, что вызвало критику за нарушение протокола, пишет New York Post.

    По данным газеты, президент США разместил французского коллегу у края стола в Овальном кабинете во время виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7), передает ТАСС.

    Это стало отклонением от традиционного протокола, согласно которому главы государств обычно сидят за круглым столом.

    Британская газета Daily Express выразила мнение, что такое расположение унизило французского президента, нарушив дипломатический этикет.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    25 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что такая мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.

    Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.

    Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

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    25 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Макрон заявил о невозможности торговой войны США с Китаем и Европой

    Макрон попытался убедить Трампа не вести торговую войну с Китаем и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон обсуждал с Дональдом Трампом невозможность ведения торговой войны США одновременно с Китаем и Европой, подчеркивая важность экономического сотрудничества для повышения оборонных расходов.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News, что пытался убедить президента США Дональда Трампа в невозможности одновременной торговой войны с Китаем и Европой, сообщает ТАСС. В ходе встречи в Вашингтоне, Макрон отметил, что хотя приоритетом для США являются пошлины против Китая, торговая конфронтация с Европой также будет губительной.

    В своем заявлении Макрон подчеркнул, что экономики Франции и США тесно взаимосвязаны, и введение американских пошлин может помешать европейским странам, включая Францию, нарастить оборонные расходы. Он высказал обеспокоенность тем, что торговая война помешает укреплению безопасности, которое является крайне необходимым в нынешних условиях.

    Макрон также отметил, что Франция является пятым крупнейшим инвестором в США, и выразил надежду на сотрудничество и совместное процветание. Он сообщил о планируемых инвестициях во Францию в размере 120 млрд долларов в области искусственного интеллекта, что может заинтересовать американские компании.

    Ранние заявления Дональда Трампа касались намерений ввести пошлины на различные виды импорта, включая автомобили, чипы, сталь и алюминий. Президент США заявил о принципе взаимности в торговле со всеми международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние.

    Дональд Трамп не вышел поприветствовать Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    25 февраля 2025, 02:50 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на прекращение конфликта на Украине в ближайшие недели

    Макрон надеется, что боевые действия на Украине прекратятся в ближайшие недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о надежде на скорое прекращение боевых действий на Украине, подчеркнув важность перемирия для безопасности Европы и США.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу возможного прекращения конфликта на Украине в ближайшие недели, передает ТАСС. Он подчеркнул, что приход Дональда Трампа к власти стал переломным моментом и отметил, что для достижения мира необходимо контролируемое перемирие.

    На вопрос, разделяет ли он уверенность Трампа в скором завершении боевых действий, Макрон ответил утвердительно, добавив, что перемирие должно стать первым шагом к устойчивому миру. «Я полагаю, что возможно как минимум добиться перемирия, а затем начать обсуждать устойчивый мир», – заявил французский лидер.

    Макрон подчеркнул важность наличия «субстантивного» решения для Украины, Европы и США, отметив, что оно должно обеспечивать безопасность всех сторон. «Для начала нужно перемирие. Думаю, его можно добиться за следующие недели», – заключил он, выразив надежду, что перемирие станет первой вехой на пути к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая изменения в американской администрации как хорошие причины для этого. Макрон также заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно из-за противоречий с международным правом, во время встречи с американским президентом. Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

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    25 февраля 2025, 09:35 • Новости дня
    Guardian: Макрон покинул США без изменения позиции Трампа по Украине

    Guardian: Макрон покинул Вашингтон без изменения позиции США по украинскому конфликту

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон завершил визит в Вашингтон, не сумев изменить позицию администрации Дональда Трампа по конфликту на Украине, пишет The Guardian.

    По данным британской газеты, Макрон покинул Вашингтон без обещания поддержки от американского президента в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что трансатлантический альянс сталкивается с самым серьезным кризисом за последние десятилетия.

    Помимо Макрона, в Вашингтон собирается британский премьер-министр Кир Стармер, который должен приехать в конце недели. Ему предстоит сложная задача – попытаться убедить Трампа не разрывать отношения с Европой.

    Визит Макрона был направлен на укрепление трансатлантической солидарности, однако ни обсуждение, ни дипломатические усилия не привели к значимым изменениям в позиции США по украинскому вопросу.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    25 февраля 2025, 13:41 • Новости дня
    Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По делу о террористическом акте у консульства России в Марселе задержали двух французских граждан, сообщил генконсул в этом городе Станислав Оранский.

    Префектура полиции сообщила, что оба подозреваемых задержаны в ходе проведения проукраинского митинга в центре города, сказал Оранский в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Позднее стало известно, что оба задержанных являются гражданами Франции.

    Дипломат отметил, что теперь у здания генконсульства дежурит автомобиль полиции. Машина дежурила всю ночь с момента происшествия.

    Оранский пояснил, что до нападения в районе здания генконсульства патрулировала полицейская машина или же проходили пешие патрули. В конце прошлой недели супрефект полиции Марселя связался с генконсулом, он сообщил, что меры безопасности усилят.

    «Я думаю, скорее всего, отреагировали на предупреждение СВР (Службы внешней разведки России – прим. ВЗГЛЯД), на информацию о том, что возможно проведение каких-то террористических актов», – сказал дипломат.

    Ранее сообщалось, что подозреваемые принимали участие в демонстрации в поддержку Украины. Между тем в России по факту нападения на консульство возбудили уголовное дело.

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    27 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Генконсул: Россию возмутил мягкий приговор, запрошенный для напавших на консульство в Марселе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российскую сторону возмущает мягкий приговор, который запрошен для обвиняемых в нападении на генеральное консульство России в Марселе, сообщил генконсул Станислав Оранский.

    «Мы рассматриваем это как террористический акт, совершенный группой лиц против дипломатического учреждения по предварительному сговору. Это нападение на консульство с использованием взрывчатых веществ, они к нему готовились», – сказал Оранский РИА «Новости».

    Он пояснил, что прокурор отмел все доводы российской стороны, и заявил, что речи о теракте не идет, а обвиняемые «просто совершили глупость».

    «Складывается ощущение, что речь идет о двух маленьких детях, которые играли в футбол и случайно разбили окно. Это безобразие. Мы возмущены непропорционально мягким запрошенным наказанием», – сказал дипломат.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    Обвинение запросило для них год лишения свободы с возможностью отбывать приговор с электронным браслетом.

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    27 февраля 2025, 07:57 • Новости дня
    Politico: Макрон только потратил время на переговоры с США о гарантиях для Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз стремился заручиться гарантиями безопасности от США для Украины, однако визит Эмманюэля Макрона к Дональду Трампу не привел к конкретным обещаниям, пишет Politico.

    По данным издания, попытка Макрона добиться от Белого дома четких гарантий безопасности для Украины оказалась безуспешной, передает РБК.

    Макрон проинформировал об итогах переговоров других европейских лидеров во время экстренной видеоконференции, где отметил, что Трамп не предоставил четких обещаний по вопросу помощи Украине.

    Европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что стратегическая двусмысленность в вопросе гарантий США сохраняется.

    Визит Макрона в США был оценен высокопоставленным европейским чиновником как «пустая трата времени». Второй дипломат отметил, что Европа сейчас ощущает себя «довольно одинокой» в отношении гарантий для Украины.

    Европейские страны надеются на предоставление от США тяжелой техники, средств ПВО и ракет большой дальности. Эти ресурсы могут понадобиться европейским миротворцам в случае их размещения в рамках мирного договора.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

    • Теперь Зеленского унижает даже Рада

      Верховная рада Украины не смогла подтвердить легитимность Владимира Зеленского с первого раза, опозорив его на глазах высокопоставленных гостей из ЕС и НАТО. Это наверняка заговор. Вопрос в том, чей именно заговор.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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