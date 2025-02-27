Россия потребовала от Франции усилить защиту загранучреждений

Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность российских загранучреждений

Tекст: Вера Басилая

Российское посольство в Париже обратилось к французским властям с требованием принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений на территории Франции. Это обращение было сделано после того, как уголовный суд Марселя вынес приговор в отношении лиц, совершивших нападение на генконсульство России, передает передает РИА «Новости».

Суд приговорил обвиняемых к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. Однако российская сторона осталась недовольна мягкостью приговора и потребовала соблюдения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, а также Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

Генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский подчеркнул, что российская сторона возмущена мягкостью приговора, вынесенного французам, совершившим нападение на генконсульство. Генконсульство планирует подать иск в административный суд Марселя против двух нападавших, а рассмотрение назначено на 23 января 2026 года. Оранский также отметил террористическую составляющую нападения.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в этом нападении.

Обвиняемых в закидывании российского генерального консульства зажигательными устройствами приговорили к восьми месяцам лишения свободы.