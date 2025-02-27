  • Новость часаГанчев: ВС России в семи километрах от Купянска
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    Депардье пригрозили исключением за долги из Союза кинематографистов РФ
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин заявил, что спецслужбы Украины стоят за большинством террористических атак
    Путин назвал изменения в международном ландшафте результатом мужества ВС России
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково
    Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений
    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    46 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    11 комментариев
    27 февраля 2025, 17:52 • Новости дня

    Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений после парламентских выборов, и подчеркнула, что Москва готова рассмотреть предложения Берлина.

    Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ, заявила, что Россия пока не получала никаких сигналов от Германии о заинтересованности в восстановлении нормальных межгосударственных отношений, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что Москва не стремилась к конфликту с Берлином, а ухудшение отношений произошло не по ее вине. Дипломат заявила, что российская сторона будет ориентироваться на заявления и конкретные шаги нового немецкого руководства в отношении России.

    Она подчеркнула готовность Москвы рассмотреть предложения Берлина, если они появятся, и при условии, что в Германии исповедуется новая философия отношений. По словам Захаровой, на данный момент конкретных сигналов от германской стороны не поступало.

    Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.

    25 февраля 2025, 16:04 • Новости дня
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    «АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французской компании Renault в случае возвращения в Россию придется возместить инвестиции в размере минимум 112,5 млрд рублей, которые были вложены в развитие «АвтоВАЗа» после ее ухода в 2022 году, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

    Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

    По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

    Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

    Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.

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    26 февраля 2025, 10:06 • Новости дня
    Российская песня «Сигма-бой» сорвала проукраинский митинг в ЮАР

    Tекст: Александра Юдина

    Проукраинский митинг в южноафриканском Дурбане не состоялся из-за группы местных жителей, исполнивших российский хит «Сигма-бой» под российскими флагами, сообщает радио SABC.

    Проукраинский митинг, планировавшийся в Дурбане, крупнейшем городе провинции Квазулу-Наталь, был сорван, передает ТАСС.

    Участники митинга были дезориентированы, когда к ним подошла толпа местных жителей с российскими флагами, исполнявшая песню «Сигма-бой».

    Полиция вмешалась, чтобы предотвратить прямую конфронтацию между группами.

    Провинция Квазулу-Наталь является политической опорой партии «Умконто ве сизве», основанной бывшим президентом ЮАР Джейкобом Зумой. Партия активно поддерживает политику России и занимает одну из ведущих позиций среди политических сил страны.

    Ранее центр по борьбе с дезинформацией СНБО Украины обвинил российскую песню «Сигма-бой» в пропаганде, заявив, что она популярна среди молодежи через соцсети.

    Немецкий политик Нела Риль от социально-либеральной партии Volt предложила во время заседания Европарламента в Страсбурге запретить песню «Сигма-бой» блогеров из России Betsy и Марии Янковской.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала призывы в Евросоюзе запретить песню «Сигма-бой», назвав их клинической русофобией.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    26 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    МИД увидел возможность долгосрочного урегулирования на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы МИД России Сергей Вершинин отметил важность устранения первопричин для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув необходимость обеспечения безопасности и прав гражданского населения.

    Вершинин в интервью РИА «Новости» на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, важно устранить первопричины конфликта для достижения устойчивого мира.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к реальным переговорам, которые будут учитывать коренные причины конфликта. «Мы считаем, что появляется возможность для урегулирования, учитывающего коренные причины конфликта. Об этом президент России Владимир Путин говорил не раз», – уточнил дипломат.

    Вершинин также отметил, что переговоры должны быть нацелены на долгосрочную перспективу и включать обеспечение надежной безопасности для России, а также уважение прав гражданского населения Украины. Вершинин добавил, что украинское население должно иметь возможность реализовать свои конфессиональные и гражданские права, включая использование русского языка и функционирование канонической православной церкви.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров во время визита в Иран заявил, что обсуждения в ООН показывают растущее понимание необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

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    25 февраля 2025, 17:57 • Новости дня
    ФСБ задержала за финансирование ВСУ уезжавшего в Грузию релоканта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники УФСБ по Ростовской области задержали местного жителя, который, по версии следствия, спонсировал Вооруженные силы Украины, находясь в Грузии.

    В пресс-службе УФСБ сообщили, что фигурант осуществлял переводы денежных средств гражданину Украины, заочно осужденному в России и взаимодействующему с командирами украинских воинских формирований, передает ТАСС.

    Согласно данным следствия, переводы средств происходили с февраля по август 2023 года. В ведомстве уточнили, что задержанный находился в релокации в Грузии во время совершения преступления.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Для него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее Забайкальский краевой суд приговорил жителя Читы к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену и антироссийскую пропаганду через Telegram.

    До этого Мурманский областной суд приговорил 25-летнего Артема Константинова к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену после установления им контакта с украинским вооруженным формированием для участия в боевых действиях против ВС РФ.

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    27 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    Российские военные захватили опытный пулемет ТКБ-521 на Украине
    @ Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским военнослужащим удалось захватить на Украине опытный пулемет ТКБ-521, работы над которым велись в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14, и всего было произведено 1000 единиц, отправленных на хранение.

    Российские бойцы захватили на Украине уникальный образец оружия – опытный пулемет, известный как ТКБ-521 или ЕПН, созданный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель». Этот пулемет разрабатывался в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14 в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии.

    На конкурсе пулемет ТКБ-521 соперничал с другим образцом, который позже стал всемирно известным ПК. В ходе испытаний ТКБ-521 были выявлены определенные недостатки, однако ряд его технических решений нашли применение в последующих разработках вооружений.

    Всего было выпущено 1000 единиц ТКБ-521, которые были отправлены на хранение. Как стало известно, некоторые из этих образцов находились на территории Украины и были захвачены российскими военными.

    Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции уже используют новые легкие ручные пулеметы РПЛ-20 калибра 5,45.

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    26 февраля 2025, 06:37 • Новости дня
    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии

    Екатерину Барабаш задержали в Москве за распространение фейков о российской армии

    Кинокритика Екатерину Барабаш задержали за фейки о российской армии
    @ Екатерина Барабаш

    Tекст: Денис Тельманов

    Екатерина Барабаш была задержана в Москве по обвинению в распространении фейковой информации о российской армии, что подтвердил ее сын Юрий Барабаш, ссылаясь на адвоката.

    Как передает РИА «Новости», в Москве была задержана кинокритик Екатерина Барабаш. Причиной задержания стало распространение фейковой информации о Вооруженных силах Российской Федерации. О задержании сообщил сын кинокритика Юрий Барабаш, который сослался на слова адвоката.

    «По словам адвоката, статья 207.3, пункт 2, фейки. Пока материалы дела неизвестны. Суд по мере пресечения 26 февраля, Дорогомиловский суд», – написал Юрий Барабаш на своей странице в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистку Жанну Агалакову, а также признало иноагентами журналиста Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика и бывшего резидента Comedy Club Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

    Таганский суд Москвы постановил оштрафовать политика Леонида Гозмана, также признанного иноагентом, на 45 тыс. рублей за публикации в сети без указания его статуса как иноагента.

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    26 февраля 2025, 16:14 • Новости дня
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    ФСБ предотвратила спланированную на Украине серию терактов в Ставрополе
    @ РИА Новости/ФСБ РФ

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора, сообщили в ЦОС ФСБ России.

    Как сообщили в ФСБ, подозреваемый является сторонником украинского военизированного формирования, признанного в России террористической организацией, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, он планировал нападения на главные управления МВД, МЧС, военный комиссариат, военный госпиталь и администрацию Промышленного района Ставрополя. Для терактов он планировал использовать бутылки с зажигательной смесью. После их совершения он планировал уехать на Украину и воевать в рядах ВСУ.

    В результате проведенных мероприятий мужчина был задержан. У него изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, а также средства связи. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

    В декабре сотрудники ФСБ задержали четверых граждан России, причастных к подготовке покушений на высокопоставленных военных и их семьи, запланированных украинскими спецслужбами.

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    26 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России

    Китай занял первое место по числу туристов в России в 2024 году

    Китай и Германия стали лидерами по числу туристов в России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев озвучил данные о туристическом потоке в Россию за 2024 год.

    Он отметил, что, по данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году иностранные граждане совершили 1,57 млн поездок в Россию с целью туризма, что на 135% больше по сравнению с показателями 2023 года, передает «Комсомольская правда».

    По словам Тарбаева, Китай стал лидером по числу туристов, посетивших Россию, с примерно 850 тыс. человек. На втором месте оказалась Германия, откуда в страну прибыло около 70 тыс. туристов. Объединенные Арабские Эмираты заняли третье место, откуда приехали 65-67 тыс. человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

    Минэкономразвития сообщало, что иностранный туристический поток в Россию в первой половине 2024 года вырос почти в полтора раза. Также сообщалось, что турпоток из недружественных стран в Россию в 2023 году вырос вдвое.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    27 февраля 2025, 16:02 • Новости дня
    Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал экстремизм одной из линий атак на многонациональное и многоконфессиональное российское государство.

    «Мы с вами хорошо понимаем – это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – отметил Путин на коллегии ФСБ, передает ТАСС.

    Он подчеркнул важность борьбы с экстремизмом и терроризмом, так как эти явления направлены на разобщение и раскол российского общества.

    «Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», – сказал президент.

    В декабре Путин утвердил новую Стратегию противодействия экстремизму в России, которая включает 72 пункта и заменяет документ 2020 года.

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    26 февраля 2025, 14:09 • Новости дня
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    Лавров: Инициатива Британии и Франции о «миротворцах» на Украине направлена на эскалацию конфликта
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о невозможности размещения миротворцев на Украине и подчеркнул важность рассмотрения первопричин конфликта.

    Лавров на пресс-конференции в Катаре выразил мнение, что простого размещения миротворческих сил на Украине будет недостаточно для разрешения конфликта, передает ТАСС.

    Он отметил: «Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск [на Украине], не отделаться. Надо будет говорить о первопричинах [конфликта]».

    Лавров подчеркнул, что российская сторона не рассматривает варианты с размещением европейских миротворцев на Украине. По его словам, такие инициативы со стороны западных стран, в частности Франции и Британии, направлены на эскалацию конфликта. Он отметил, что Москву о размещении миротворцев никто не спрашивал, и добавил, что заявления Запада лишь разогревают напряженность.

    Министр также подчеркнул, что любые решения о развертывании миротворческих сил должны приниматься по согласию обеих сторон конфликта. Он вспомнил, что президент США высказывался в том же ключе на пресс-конференции, подчеркнув необходимость согласия обеих сторон.

    Кроме того, Лавров заявил о важности избавления Украины от «расистских законов» и обеспечении права для русскоязычного населения страны сохранять свои культурные традиции.

    Ранее президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта.

    Командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил недовольство обсуждением отправки миротворцев на Украину, отметив, что это неуместно до утверждения плана мира.

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    25 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено нападение на генконсульство России в Марселе.

    Видеозапись с нападением на генконсульство России в Марселе оказалась в распоряжении телеканала «Звезда». На ролике запечатлено, как неизвестный перебросил бутылки со взрывчатым веществом через забор, после чего быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию консульства окутало дымом.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    СК возбудил уголовное дело  из-за нападения на российское консульство во французском городе Марселе.

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    26 февраля 2025, 12:12 • Новости дня
    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться

    Политолог Шеслер: Зеленскому безразличны призывы «дайте людям пожить»

    Эксперт: Призывы украинцев к Зеленскому «дать людям пожить» будут усиливаться
    @ Vincenzo Circosta/Anadolu/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Призывы к Владимиру Зеленскому завершить конфликт будут расти по всей Украине по мере продвижения войск России на фронте и ослабления власти в Киеве, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее украинский мэр Красноармейска Руслан Требушкин на русском языке потребовал от украинских властей заключить мир и «дать людям пожить».

    «Очевидно, заявление украинского мэра Красноармейска (Покровск) Руслана Требушкина отражает мнение подавляющего большинства жителей населенного пункта. Они считают себя и Донбасс частью русского мира и никогда не разделяли националистические установки офиса Зеленского», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    «Требушкин выбрал идеальный момент для своего обращения. Он знает, что противники продолжения конфликта есть даже в ближнем окружении Владимира Зеленского. И эти настроения усилились на фоне давления президента США Дональда Трампа на Киев. При этом мэр Красноармейска может не бояться репрессий, поскольку СБУ вряд ли зайдет в прифронтовой город», – объяснила собеседница.

    «Вообще, слова «дайте людям пожить» отражают мнение очень весомой части населения Украины – кроме нескольких западных областей. Поэтому эта фронда обращений к Зеленскому будет расширяться по мере продвижения Вооруженных сил России», – продолжила эксперт.

    «Например, в Одессе преобладают аналогичные настроения. От местных властей можно ожидать подобных заявлений, когда нынешнее руководство в Киеве начнет ослабевать. А чтобы этого не произошло, Зеленский проводит репрессии против инакомыслия и конкурирующих сил», – детализировала политолог.

    «Другое дело, что на Зеленского эти обращения не оказывают никакого влияния. Он слушает или тех, кого боится, или тех, кто его спонсирует – то есть Европу и США. А население для него – это только ресурс для продолжения военных действий», – посетовала Шеслер.

    Ранее Требушкин опубликовал видеообращение к Зеленскому на русском языке, где подчеркнул, что жители Красноармейска находятся в тяжелых прифронтовых условиях и выступают за мир, а не за войну. Поселок находится в ДНР в нескольких километрах от фронта, но пока контролируется ВСУ.

    Он отметил, что жители Красноармейска и Димитрова (Мирноград), несмотря на обстрелы, отсутствие тепла и центрального водоснабжения, остаются в своих городах. «Общаясь с этими жителями, я от всех слышу: «Мира, мира, мира», но статистика свидетельствует о другом, статистика, которую озвучивает наш президент, свидетельствует о том, что большинство украинцев хотят войны», – сказал он. Спикер выразил уверенность в том, что мир возможен, и обратился к Зеленскому с просьбой: «Заключайте мир и дайте людям пожить».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что Москва не имеет ничего против сохранения украинской государственности. «Хотя, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория не использовалась в качестве плацдарма для нападения на РФ, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство», – сказал он.

    Коснулся он и действий Зеленского. «Дело в том, что сегодняшний глава киевского режима становится токсичной фигурой для вооруженных сил Украины, потому что отдает нелепые приказы, продиктованные не соображениями военного характера, а политическими соображениями, при этом непонятно на чем основанные. А это ведет к неоправданно большим потерям, если не сказать, к очень большим или катастрофическим потерям для украинской армии. Становится токсичным и для общества в целом», – подчеркнул Путин.

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    26 февраля 2025, 14:15 • Новости дня
    Лавров: Вопрос замороженных активов не исчезнет из повестки по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине.

    Лавров отметил, что хотя об этих активах и не велось разговоров, тема все равно останется значимой, передает ТАСС.

    «Что касается наших активов, которые сворованы прежде всего европейцами, то нет, знаете, об этом никаких разговоров не было. Но то что как часть урегулирования эта тема никуда не исчезнет, у меня нет никаких сомнений, это естественно», – отметил он.

    Эти заявления прозвучали на фоне сообщений Reuters о том, что Россия якобы согласилась на использование 300 млрд долларов замороженных активов для восстановления Украины. Условием якобы было выделение части этих средств на нужды Донбасса и Новороссии.

    Кроме того, Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что использование прибыли с арестованных активов не нарушает международное право, в отличие от самих активов.

    Министр подчеркнул, что Москва намерена попросить Францию разъяснить, в каком международном правовом документе прописано разрешение использовать прибыль с «того, что было своровано».

    Ранее страны ЕС, включая Францию и Германию, выступили против передачи замороженных российских активов Украине из-за опасений отпугнуть иностранных инвесторов, а президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    26 февраля 2025, 18:31 • Новости дня
    Госдума приняла в первом чтении законопроект о допуске газовщиков в квартиры

    Tекст: Валерия Городецкая

    На пленарном заседании Госдума одобрила в первом чтении законопроект, требующий от жильцов многоквартирных домов предоставлять доступ газовщикам к оборудованию для его обслуживания и ремонта.

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект, обязывающий собственников и нанимателей жилья в многоквартирных домах предоставлять доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию, передает РИА «Новости». Этот проект дополняет Жилищный кодекс РФ обязанностью жильцов допускать газовщиков для технического обслуживания и ремонта оборудования.

    Законопроект также предусматривает право специализированных организаций обращаться в суд, если жильцы не исполняют свои обязательства. В случае отказа в предоставлении доступа, суд будет обязан рассмотреть заявление в течение 12 дней. Ранее правительство поддержало законопроект с условием его доработки.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что поправки в КоАП РФ увеличили штрафы за недопуск газовщиков до 10 тыс. рублей, однако обязательности этой нормы не было. Он подчеркнул, что устранение пробела в Жилищном кодексе является основной целью нового законопроекта.

    Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, в свою очередь, сообщил, что каждый житель будет предупрежден о дате и времени проверки. Правительство установит процедуру уведомления, а извещения будут отправляться как минимум дважды в электронном и печатном форматах.

    Ранее глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов предложил упростить процедуру допуска сотрудников газовых служб в квартиры, что позволит предотвратить отключение газа всему подъезду.

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