Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Захарова заявила об отсутствии сигналов от Германии по нормализации отношений
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что Россия пока не получала сигналов от Германии о нормализации отношений после парламентских выборов, и подчеркнула, что Москва готова рассмотреть предложения Берлина.
Захарова на брифинге, комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ, заявила, что Россия пока не получала никаких сигналов от Германии о заинтересованности в восстановлении нормальных межгосударственных отношений, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что Москва не стремилась к конфликту с Берлином, а ухудшение отношений произошло не по ее вине. Дипломат заявила, что российская сторона будет ориентироваться на заявления и конкретные шаги нового немецкого руководства в отношении России.
Она подчеркнула готовность Москвы рассмотреть предложения Берлина, если они появятся, и при условии, что в Германии исповедуется новая философия отношений. По словам Захаровой, на данный момент конкретных сигналов от германской стороны не поступало.
Напомним, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) одержал победу на выборах в Бундестаг. Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что подходы председателя Христианско-демократического союза, кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца к России характеризуются агрессивностью.