Tекст: Александра Юдина

Лавров в ходе пресс-конференции в Катаре обвинил Мерца в специфическом и агрессивном подходе к России, отметив, что Мерц, в отличие от канцлера Германии Олафа Шольца, настаивал на отправке Украине дальнобойных ракет Taurus, предназначенных для атак на территории России, передает ТАСС.

Также министр упомянул недавнее заявление Мерца о том, что Европе следует пересмотреть зависимость от США в вопросе ядерного зонтика.

Мерц предложил, чтобы его предоставляли Британия и Франция, что, по мнению Лаврова, свидетельствует о его агрессивных взглядах и вызывает воспоминания о прошлом.

Лавров подчеркнул, что такие подходы не способствуют оздоровлению обстановки в Европе и вызывают вопросы о будущем безопасности на континенте.

Он отметил, что европейским странам следует учитывать исторический контекст и избегать действий, которые могут привести к напряженности.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Мерцу для вывода Германии из рецессии потребуется поддержка России и сотрудничество с Китаем.

Ранее агентство DPA сообщило, что Фридрих Мерц был избран на пост председателя фракции ХДС/ХСС подавляющим большинством голосов на учредительном собрании.