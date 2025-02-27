В «Союзмолоко» заявили об отсутствии данных о повышении цен

Гендиректор «Союзмолоко» Белов заявил, что уведомлений о повышении цен на питьевое молоко нет

Tекст: Вера Басилая

По словам Белова, союз не получил информацию от крупных производителей молочных продуктов о повышении цен на питьевое молоко, но отдельные компании могут предпринимать такие шаги в рамках переговоров с торговыми сетями, передает ТАСС.

Белов пояснил, что причиной корректировки цен на некоторые молочные продукты является продолжающийся рост себестоимости производства и переработки молока. Он подчеркнул, что основные факторы включают увеличение затрат на кормовую базу, энергоресурсы, общую инфляцию и заработные платы. Рост курса валют и затрат на оборудование также влияет на себестоимость в перерабатывающем секторе.

Министерство сельского хозяйства России заявило, что продолжает следить за динамикой цен на молоко в стране. В ведомстве сообщили, что с начала 2025 года цены на пастеризованное молоко остаются ниже уровня инфляции, с средней стоимостью 73,9 рубля за килограмм.

Минсельхоз отметил, что меры поддержки молочной отрасли помогают сдерживать рост цен, несмотря на общие тенденции к увеличению себестоимости. Производство молочных продуктов в России стабильно растет, с увеличением объемов почти по всем категориям.

Ранее правительство России добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение, что позволит снизить затраты.