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В «Союзмолоко» заявили об отсутствии данных о повышении цен
Гендиректор «Союзмолоко» Белов заявил, что уведомлений о повышении цен на питьевое молоко нет
Крупнейшие производители молочной продукции не уведомили «Союзмолоко» о повышении цен на питьевое молоко, сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов.
По словам Белова, союз не получил информацию от крупных производителей молочных продуктов о повышении цен на питьевое молоко, но отдельные компании могут предпринимать такие шаги в рамках переговоров с торговыми сетями, передает ТАСС.
Белов пояснил, что причиной корректировки цен на некоторые молочные продукты является продолжающийся рост себестоимости производства и переработки молока. Он подчеркнул, что основные факторы включают увеличение затрат на кормовую базу, энергоресурсы, общую инфляцию и заработные платы. Рост курса валют и затрат на оборудование также влияет на себестоимость в перерабатывающем секторе.
Министерство сельского хозяйства России заявило, что продолжает следить за динамикой цен на молоко в стране. В ведомстве сообщили, что с начала 2025 года цены на пастеризованное молоко остаются ниже уровня инфляции, с средней стоимостью 73,9 рубля за килограмм.
Минсельхоз отметил, что меры поддержки молочной отрасли помогают сдерживать рост цен, несмотря на общие тенденции к увеличению себестоимости. Производство молочных продуктов в России стабильно растет, с увеличением объемов почти по всем категориям.
Ранее правительство России добавило сливочное масло и яйца в список социально значимых продуктов, за которые производители не должны выплачивать ретейлерам вознаграждение, что позволит снизить затраты.