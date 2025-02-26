Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.3 комментария
Житель Мытищ выбросил подаренный жене Porsche на помойку
Житель Мытищ выбросил в мусорный бак подаренный жене Porsche за 3 млн рублей
В Мытищах мужчина выбросил купленный за 3 млн рублей битый Porsche, подаренный жене на 14 февраля, после того как она отказалась принять его.
История произошла в Мытищах, сообщает канал «360». Мужчина приобрел подержанный кроссовер Porsche за 3 млн рублей с намерением подарить его супруге на 8 марта. Однако он решил преподнести подарок раньше, к 14 февраля, обещая в ближайшее время починить автомобиль.
Женщина не оценила инициативу мужа, назвав битый Porsche с бантом издевательством, и отказалась от такого подарка. Разочарованный реакцией супруги, мужчина в порыве эмоций отправил автомобиль в мусорный бак, где он и остается до сих пор.
Изначально мужчина надеялся, что дорогостоящий подарок поможет укрепить их брак, который находился на грани распада. Однако жест только усугубил ситуацию.
В соцсетях появились предположения о том, что эта история может быть постановкой, призванной привлечь внимание к семейным проблемам и отношению к подаркам.