Житель Мытищ выбросил подаренный жене Porsche на помойку

Житель Мытищ выбросил в мусорный бак подаренный жене Porsche за 3 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

История произошла в Мытищах, сообщает канал «360». Мужчина приобрел подержанный кроссовер Porsche за 3 млн рублей с намерением подарить его супруге на 8 марта. Однако он решил преподнести подарок раньше, к 14 февраля, обещая в ближайшее время починить автомобиль.

Женщина не оценила инициативу мужа, назвав битый Porsche с бантом издевательством, и отказалась от такого подарка. Разочарованный реакцией супруги, мужчина в порыве эмоций отправил автомобиль в мусорный бак, где он и остается до сих пор.

Изначально мужчина надеялся, что дорогостоящий подарок поможет укрепить их брак, который находился на грани распада. Однако жест только усугубил ситуацию.

В соцсетях появились предположения о том, что эта история может быть постановкой, призванной привлечь внимание к семейным проблемам и отношению к подаркам.