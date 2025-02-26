Матвиенко: ЕГЭ не должен превращаться в «угадайку»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко на правительственном часе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко заявила о необходимости усовершенствовать единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Спикер отметила, что качество экзамена, соответствие вопросов школьной программе и другие аспекты должны быть улучшены. Матвиенко подчеркнула, что экзамен не должен превращаться в «угадайку», а вопросы должны быть четкими и соответствующими программам обучения, передает ТАСС.

Матвиенко также высказалась за то, чтобы средний балл аттестата школьника обязательно учитывался при поступлении в вузы. Она отметила, что ЕГЭ, как и любой экзамен, может стать «лотереей», где незнание одного вопроса может стоить необходимых для поступления баллов. Спикер считает, что средняя оценка за 11 лет учебы должна иметь вес при поступлении, так как она отражает труд и усилия ученика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ может быть отменен, если совершенствование экзамена прекратится. Рособрнадзор исключил разночтения в акте об удалении участников с экзаменов. Также Рособрнадзор решил допустить родителей к досмотрам школьников перед ЕГЭ.