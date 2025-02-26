Лавров начал встречу с эмиром Катара в Дохе

«АвтоВАЗ» потребовал от Renault возврат инвестиций в 112,5 млрд рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Соколов отметил, что бывший акционер ежегодно направлял на обновление мощностей компании около 20-22 млрд рублей, однако после его ухода инвестиции выросли: в 2023 году они составили более 27,5 млрд рублей, а в 2024 году приблизились к 40 млрд рублей, передает ТАСС.

По словам Соколова, в 2025 году объем инвестиций достигнет минимум 45 млрд рублей, что значительно превосходит среднегодовые вложения Renault в начале 2020-х годов. «Эти инвестиции при возврате надо будет как-то возмещать, таким образом, цена входа не будет равна цене выхода за 1 рубль», – подчеркнул Соколов.

Renault ушла из России в 2022 году, передав все активы в госсобственность. Акции завода «Рено Россия» были переданы городу Москве, а доля Renault в «АвтоВАЗе» – институту НАМИ, подведомственному Минпромторгу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил сомнение в успешном возвращении компании Renault на российский рынок, комментируя заявление исполнительного директора Renault Луки де Мео о возможности возвращения.

Газета ВЗГЛЯД писала об условиях для возвращения западных автопроизводителей в Россию.