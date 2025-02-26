Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.5 комментариев
Марочко сообщил о начале освобождения Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области
Российская армия начала освобождение Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области
Российские войска приступили к освобождению Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области, продолжая развивать успех после уничтожения украинских боевиков в Голубовке, и наносят артиллерийские удары по позициям вооруженных формирований Украины.
Российские войска начали освобождение населенных пунктов Кондрашовка и Радьковка в Харьковской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, после уничтожения украинских боевиков в Голубовке Вооруженные силы России продолжили развивать успех в направлении новых населенных пунктов.
Эксперт уточнил, что можно говорить о начале мероприятий по освобождению Кондрашовки и Радьковки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продвинулись на купянском участке фронта, войдя в Голубовку и продолжая движение к Купянску, при этом за последние дни было пройдено около 800 метров в направлении Кутьковки.