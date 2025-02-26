Марочко сообщил о начале освобождения Кондрашовки и Радьковки в Харьковской области

ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины

Tекст: Мария Иванова

Все намеченные цели удара были достигнуты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам производства ударных БПЛА, пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины в 144 районах.

Средствами ПВО сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM, 23 снаряда чешской РСЗО Vampire, а также 97 беспилотников, отчитались в Минобороны.

С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 431 беспилотник, 596 ЗРК, 21 734 танка и других бронемашин, 1521 боевая машина РСЗО, более 22 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 32 099 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее во вторник стало известно, что в Одесской области из-за взрывов были обесточены промышленные объекты. Кроме того, на Украине сообщили о масштабном пожаре на промышленном объекте в Полтавской области после взрывов.

На прошлой неделе сообщалось, что ВС России за неделю нанесли 11 ударов по энергетической инфраструктуре ВПК Украины.