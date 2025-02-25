После окончания конфликта на Украину вернутся не более 30% граждан

Tекст: Денис Тельманов

Министр национального единства Украины Алексей Чернышев сообщил, что на родину после окончания конфликта вернется не более 30% граждан, которые уехали из страны начиная с 2022 года, передает издание «Страна». «Не вернутся на Украину даже после войны 70% украинцев. Это надо признать», – подчеркнул Чернышев.

Согласно его словам, демографическая ситуация требует особого внимания, поскольку Украина является лидером по снижению численности населения в мире. Социолог Центра Разумкова Ольга Пищулина заявила в интервью испанской газете Pais, что вновь учрежденное министерство должно стимулировать возвращение граждан, уехавших за границу, однако пока неясно, как это будет достигнуто.

На Украине продолжает действовать режим военного положения с 24 февраля 2022 года. На следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Из страны запрещено выезжать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, соблюдение этого правила подкреплено уголовной ответственностью за уклонение от военной службы в виде лишения свободы до пяти лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине ежегодно исчезает население, соразмерное Житомиру, из-за превышения смертности над рождаемостью в 2,8 раза, а в 2024 году с Украины уехали около 500 тыс. человек, и, по прогнозам, в 2025 году ожидается дополнительный отток в 200 тыс., что создает дефицит рабочей силы и снижает потребительский спрос в стране.