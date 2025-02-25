  • Новость часа Словакия потребовала от Украины вернуть 3,5 млрд евро помощи
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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»
    Эксперт объяснил, зачем Путин предложил США сотрудничество по ресурсам Донбасса
    Новак передал Токаеву на встрече в Астане приветствие от Путина
    Россиян предупредили о новых дорожных знаках
    ВС России поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины
    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
    Путин предложил США совместное производство алюминия в России
    Лукьянов назвал главные итоги голосования по резолюции Совбеза ООН
    ЕС предложил Украине соглашение о «критических материалах»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Для успеха мирных переговоров по Украине Трампу придется решить ряд задач

    Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    3 комментария
    25 февраля 2025, 14:43 • Новости дня

    Появилось видео нападения на генконсульство России в Марселе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликована видеозапись, на которой, предположительно, запечатлено нападение на генконсульство России в Марселе.

    Видеозапись с нападением на генконсульство России в Марселе оказалась в распоряжении телеканала «Звезда». На ролике запечатлено, как неизвестный перебросил бутылки со взрывчатым веществом через забор, после чего быстро скрылся. Спустя несколько секунд территорию консульства окутало дымом.

    Напомним, французская полиция задержала двух человек, подозреваемых в нападении на российское консульство в Марселе. Задержанными по делу о теракте в Марселе оказались французы.

    СК возбудил уголовное дело  из-за нападения на российское консульство во французском городе Марселе.

    24 февраля 2025, 21:54 • Новости дня
    Макрон объяснил невозможность изъятия замороженных активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что забрать замороженные активы России невозможно, так как это противоречит международному праву. Это заявление он сделал в ходе встречи с американским президентом, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что вопрос замороженных российских активов должен быть включен в повестку мирных переговоров по Украине.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа собирается обеспечить справедливый и длительный мир на Украине.

    Евросоюз обсуждает возможность изъятия замороженных активов России для восстановления Украины после конфликта.

    Международный депозитарий Euroclear планирует перевести около 2 млрд евро из замороженных российских активов в европейский фонд поддержки Украины в марте 2025 года.

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    25 февраля 2025, 07:48 • Новости дня
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    Трамп назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп проявил недоумение по поводу вопроса о готовности США вкладываться в восстановление Украины, отметив, что страна уже предоставила значительную помощь.

    Глава Белого дома в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном назвал странным вопрос об участии США в восстановлении Украины, передает ТАСС.

    Трамп фактически отверг возможность дальнейшего участия США в восстановлении Украины, указав на уже предоставленную значительную помощь.

    Макрон в свою очередь подчеркнул важность совместных усилий по поддержке Украины, не уточняя, какие меры могут быть предприняты со стороны Франции или ЕС в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    24 февраля 2025, 15:32 • Новости дня
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    Галустян словами «Нас рать!» отреагировал на санкции ЕС
    @ Павел Кашаев/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский комик Михаил Галустян выразил удивление решением Евросоюза внести его в санкционный список, отметив, что он нес людям радость, а стал жертвой гонений.

    Галустян прокомментировал свое включение в санкционный список Евросоюза, передает «Газета.Ru». По его словам, это решение стало для него неожиданностью. Галустян заявил, что, вероятно, европейским политикам больше не на что опираться, если они начали преследовать актеров, комиков и людей культуры.

    Галустян отметил, что он и его коллеги несут радость и улыбки людям и не ожидали столкнуться с подобными мерами. «Нас много, нас Рать! Вы не сможете закрыть нас всех», – подчеркнул он. Комик также добавил, что европейским политикам следует больше заботиться о своих гражданах.

    Напомним, ЕС ввел санкции против юмориста Михаила Галустяна и телеведущей Юлии Барановской, обвинив их в поддержке действий России, «угрожающих территориальной целостности Украины». Под санкции также попали Национальный центр Россия и его гендиректор Наталья Виртуозова.

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    24 февраля 2025, 16:51 • Новости дня
    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой

    Американист Дробницкий спрогнозировал провал визитов Стармера и Макрона в США

    Эксперт назвал возможные сроки начала открытого конфликта США с Европой
    @ Toby Melville/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    По результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние, или пока остается в нынешнем подковерном виде, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее СМИ сообщили о планах Макрона и Стармера изменить позицию Трампа по Украине.

    «Судя по всему, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон везут американскому лидеру Дональду Трампу ряд предложений. Согласно первому, США в составе НАТО должны сохранить свой зонтик над Европой и частью Украины. По логике второго, гарантии безопасности Киеву должны разделить Вашингтон и Брюссель. Они намерены «расшить» жесткую позицию главы Белого дома», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «Не исключено также, что у Стармера уже есть несколько кандидатов вместо Зеленского, которые бы устроили обе стороны – и Вашингтон, и Брюссель. И он хочет предложить их Трампу. Но Трамп собьет с них пафос и низведет все до уровня хозяйствующих субъектов вопросом о том, где деньги», – спрогнозировал он.

    «Более того, новый глава Белого дома воспринимает Стармера как врага, в том числе из-за близких отношений Лейбористской партии с демократами, а конкретно – с кланом Клинтонов», – детализировал политолог.

    «Так что, скорее всего, они ни о чем не договорятся. Оба визита могут закончиться вообще без последующих совместных пресс-конференций. Но по результатам встреч мы узнаем, превратится ли конфликт Трампа с Европой в открытое противостояние или останется в нынешнем подковерном виде», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон договорились скоординировать действия в попытке повлиять на план президента США Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине. По их словам, сейчас для глобальной безопасности настал «критический момент».

    Как пишет The Times со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, каждый из них попытается убедить Трампа не вести двусторонние мирные переговоры с Москвой в обмен на европейские обязательства по обеспечению безопасности Украины в будущем. Макрон проведет переговоры с главой Белого дома в понедельник. Перед поездкой он заявил, что Европа собирается «обеспечить справедливый и длительный мир на Украине».

    Стармер должен встретиться с Трампом в Вашингтоне в четверг. Он может предложить Трампу план размещения «миротворцев» из Британии и Франции на Украине для защиты инфраструктуры.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 18:32 • Новости дня
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    Трамп не встретил Макрона у Белого дома
    @ BONNIE CASH/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не вышел поприветствовать французского лидера Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Американские журналисты, публикующие видео в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), сообщили, что президент США не вышел к Макрону, когда его авто подъехало к Белому дому, передает РИА «Новости». На видео видно, как черный «Шевроле» с флагами США останавливается у входа и несколько раз сигналит, однако американский лидер не появляется.

    Макрон, прибывший на переговоры, вышел из машины один, помахал журналистам и вошел в здание. Это событие вызвало активное обсуждение в соцсетях, где пользователи выражали недоумение по поводу отсутствия протокола.

    Журналист радио RFI Дэвид Томпсон прокомментировал эту ситуацию, отметив, что «никакого официального приема для Эммануэля Макрона не было», что дало представление о значимости Франции для Вашингтона. Пользователи в соцсетях также отметили ледяной прием и отсутствие протокола со стороны Трампа.

    Ранее Макрона и Стармера обвинили в попытке «подсунуть» США сценарий Третьей мировой, Макрон заявил о намерении Европы «обеспечить справедливый мир на Украине», а также стало известно о планах Макрона и Стармера отговорить США от переговоров с Россией.

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    24 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России
    @ Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против России со времени начала конфликта на Украине, добавив в список 170 новых позиций, включая 67 физических лиц и 40 судов.

    Новый пакет санкций затрагивает российские банки, «теневой флот» и китайские компании, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в ходе выступления перед западными лидерами и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    «Сегодня мы объявляем крупнейший пакет санкций Великобритании с первых дней войны. Он охватывает от российского теневого флота до компаний в Китае и в других странах, которые посылают военные компоненты», – заявил Стармер.

    Кроме того, британский премьер-министр отметил, что в понедельник обсудит с лидерами Группы семи дополнительные санкции. Они включают новый потолок цен на российскую нефть и рестрикции в отношении «нефтяных гигантов и банков».

    Согласно документам, среди новых лиц, попавших под санкции, значатся замглавы МЧС РФ Денис Попов, гендиректор телеканала «Царьград» Наталья Тюрина, руководитель Главного центра специальной связи Иван Гайченя, директор Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов и основатель S7 Group Владислав Филев.

    Санкции также касаются компаний из стран Центральной Азии, Турции, Таиланда, Индии и Китая за поставки электроники в Россию. Кроме того, ограничения введены против замкомандующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавко.

    Напомним, ранее ЕС ввел санкции против российских банков «Точка» и «Ак Барс», Национального центра «Россия» и его гендиректора Виртуозовой, а также против 74 судов «теневого флота» России.

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    24 февраля 2025, 19:24 • Новости дня
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени, подчеркнув катастрофические потери украинской армии и роль конфликта как прокси-войны НАТО против России.

    Небензя с трибуны ГА ООН отметил, что Украина превратилась в частную военную компанию, воюющую за интересы Запада, а конфликт перерос в классическую прокси-войну России со странами НАТО. По его словам, украинская армия несет катастрофические потери, и это делает капитуляцию неизбежной, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Небензя уточнил, что администрация президента США, придя к власти, увидела «настоящее лицо» Владимира Зеленского. Он добавил, что Зеленский не заинтересован в установлении мира, так как стремится удержаться на посту президента, опасаясь выборов, которые, как считает Небензя, он не сможет выиграть.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    24 февраля 2025, 17:26 • Новости дня
    Захарова заявила о неэффективности санкций ЕС против России

    Захарова: Санкции ЕС против России не работают, дела в Западной Европе все хуже

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции Евросоюза против России не приносят ожидаемого эффекта, а количество пакетов лишь увеличивается на фоне ухудшения ситуации в Западной Европе.

    Захарова в своем Telegram-канале выразила мнение о неэффективности санкций Евросоюза против России. Она отметила, что число санкционных пакетов увеличивается, в то время как ситуация в Западной Европе ухудшается. Захарова подчеркнула: «Раньше я думала, что эти пакеты они просто по глупости штампуют против России. Но санкции не работают, а пакетов все больше, при этом дела в Западной Европе все хуже».

    Напомним, Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженного природного газа из России через терминалы, не подключенные к газораспределительной системе ЕС, в рамках 16-го пакета санкций. Кроме того, ЕС ввел новые санкции против Крыма и новых регионов России. Совет ЕС включил 74 судна в санкционный список из-за связей с «теневым флотом» России.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый пакет санкций Евросоюза против России стал ожидаемым шагом, у Москвы нет предпосылок для диалога с Европой на данный момент.

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    24 февраля 2025, 17:56 • Новости дня
    Во Франции Депардье заподозрили в мошенничестве с налогами
    Во Франции Депардье заподозрили в мошенничестве с налогами
    @ Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении актера Жерара Депардье во Франции начали расследование по делу о налоговом мошенничестве, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Расследование ведется с февраля 2024 года, дело касается налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France Presse.

    Отмечается, что артист также подозревается в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года.

    Расследование ведет Национальная финансовая прокуратура, в середине февраля прошли обыски в Париже, Мэне и Луаре и Бельгии.

    До этого парижская прокуратура добилась направления в суд дела об изнасиловании, возбужденного против Депардье.

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    25 февраля 2025, 11:53 • Новости дня
    Daily Express: Трамп унизил Макрона, посадив у края стола на саммите G7

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп во время видеоконференции G7 разместил президента Франции Эммануэля Макрона у края стола, что вызвало критику за нарушение протокола, пишет New York Post.

    По данным газеты, президент США разместил французского коллегу у края стола в Овальном кабинете во время виртуальной встречи лидеров Группы семи (G7), передает ТАСС.

    Это стало отклонением от традиционного протокола, согласно которому главы государств обычно сидят за круглым столом.

    Британская газета Daily Express выразила мнение, что такое расположение унизило французского президента, нарушив дипломатический этикет.

    Напомним, Макрон прилетел в США в качестве гонца коллективной Европы, которой резко не нравятся мирные инициативы Дональда Трампа.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе».

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    24 февраля 2025, 21:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении на консульство в Марселе
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту нападения на здание российского консульства в Марселе.

    Следствию предстоит дать правовую оценку действиям причастных лиц по статье 360 Уголовного кодекса России, которая предусматривает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщается в Telegram-канале СК.

    Бастрыкин также поручил запросить у Министерства иностранных дел России необходимую информацию для проведения расследования.

    В российском МИД ранее заявили, что нападение на здание генерального консульства России в Марселе связано с нагнетаемой во Франции антироссийской истерией и атмосферой ненависти.

    Министерство иностранных дел Франции резко осудило нападение на генеральное консульство России в Марселе, где в понедельник утром произошли взрывы.

    Политолог Вадим Трухачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что на консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты.

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    25 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Макрон заявил о невозможности торговой войны США с Китаем и Европой

    Макрон попытался убедить Трампа не вести торговую войну с Китаем и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон обсуждал с Дональдом Трампом невозможность ведения торговой войны США одновременно с Китаем и Европой, подчеркивая важность экономического сотрудничества для повышения оборонных расходов.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News, что пытался убедить президента США Дональда Трампа в невозможности одновременной торговой войны с Китаем и Европой, сообщает ТАСС. В ходе встречи в Вашингтоне, Макрон отметил, что хотя приоритетом для США являются пошлины против Китая, торговая конфронтация с Европой также будет губительной.

    В своем заявлении Макрон подчеркнул, что экономики Франции и США тесно взаимосвязаны, и введение американских пошлин может помешать европейским странам, включая Францию, нарастить оборонные расходы. Он высказал обеспокоенность тем, что торговая война помешает укреплению безопасности, которое является крайне необходимым в нынешних условиях.

    Макрон также отметил, что Франция является пятым крупнейшим инвестором в США, и выразил надежду на сотрудничество и совместное процветание. Он сообщил о планируемых инвестициях во Францию в размере 120 млрд долларов в области искусственного интеллекта, что может заинтересовать американские компании.

    Ранние заявления Дональда Трампа касались намерений ввести пошлины на различные виды импорта, включая автомобили, чипы, сталь и алюминий. Президент США заявил о принципе взаимности в торговле со всеми международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние.

    Дональд Трамп не вышел поприветствовать Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    25 февраля 2025, 04:47 • Новости дня
    Экс-глава предприятия в Москве арестован за крупное мошенничество

    Бывший директор протезно-ортопедического предприятия арестован за мошенничество с поставками роботизированных комплексов

    Tекст: Денис Тельманов

    Тверской суд Москвы арестовал Бидзина Хубутию, экс-директора протезно-ортопедического предприятия, по обвинению в мошенничестве с контрактом на поставку роботизированных комплексов на 685 тыс. евро.

    Как сообщает ТАСС, Тверской суд Москвы принял решение об аресте бывшего генерального директора московского протезно-ортопедического предприятия Бидзина Хубутии. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере при выполнении контракта на поставку специализированных роботизированных комплексов.

    Согласно информации суда, Хубутия и его сообщники подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных в 2022 году на выполнение контракта. Контракт был заключен между московским предприятием и венгерской компанией Sendix comsulting kft на сумму 685 тыс. евро. Позже был подписан дополнительный договор с турецкой компанией, которой также были перечислены выделенные средства.

    Вместе с Хубутией арестован и второй фигурант дела, Ващенко, а их пособник Бобылин находится под домашним арестом. Обвинения предъявлены по статье 159 УК РФ, касающейся мошенничества в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве задержали гендиректора протезно-ортопедического предприятия и двух его сообщников по подозрению в мошенничестве на сумму 685 тыс. евро при исполнении контракта сообщает.

    В Москве также задержали преступников, которые обманули более ста человек на сумму свыше 10 млн рублей под предлогом трудоустройства в модельное агентство, требуя оплату за создание портфолио.

    Дорогомиловский суд Москвы продлил арест бывшему замминистра транспорта Алексей Семенову до 26 апреля, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере.

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    25 февраля 2025, 08:16 • Новости дня
    Трамп поддержал идею ввода европейских миротворцев на Украину после конфликта

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США выразил поддержку возможности размещения европейских миротворческих войск на Украине после окончания конфликта, подчеркнув, что такая мера обсуждается с европейскими партнерами, включая Францию.

    Американский лидер заявил о своей поддержке присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома подчеркнул, что обсуждение такой меры ведется с европейскими партнерами, включая Францию.

    По мнению американского лидера, участие европейских войск в миротворческой миссии может стать значимым шагом к стабилизации ситуации на Украине и укреплению международного сотрудничества в разрешении конфликта.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде.

    Накануне командующий швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенант Томас Зюссли заявил о возможности отправки 200 военнослужащих для поддержания мира на Украину при условии урегулирования конфликта.

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    Главное
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    Эмир Кустурица выбрал Юру Борисова на роль в новом фильме

    Новый пакет санкций ЕС стал символичным, но бессмысленным

    В новом, 16-м пакете санкций ЕС бьет по российским банкам, нефти и нефтепродуктам, СПГ и алюминию. Однако ни один из этих ударов для России не критичен. В большинстве своем новые санкции либо повторяют американские, либо старые европейские. На полный запрет импорта СПГ из России ЕС не пошел. Однако Брюсселю крайне важно было ввести эти санкции именно сейчас. Почему? Подробности

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    Отношениям США с Россией сулят откат к периоду до Горбачева

    США готовятся ликвидировать свое военное присутствие в Европе, включая Польшу, Прибалтику и Косово, чтобы нормализовать отношения с Россией. Сперва новости об этом в европейских СМИ напоминали фейки, но теперь выглядят слишком логично, чтобы их не замечать. Что это: блеф или реальная перспектива «разрядки»? Подробности

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    «Даже люди с ампутациями хотят вернуться на фронт»

    «Я встретил ребят-добровольцев, которые на гражданке занимали серьезные должности, зарабатывали больше меня. И я далеко не один там был многодетный». Ветеран спецоперации Константин Рыжак рассказал, почему ветераны стремятся вернуться в зону СВО – и о странном ощущении от Москвы после возвращения домой. Подробности

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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