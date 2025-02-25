Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Daily Mail обвинила команду Зеленского в фейках о встрече с Минфином США
Команда Владимира Зеленского распространяет фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом, пишет Daily Mail.
По данным газеты, в окружении Бессента обвинили команду Зеленского в распространении фейковой информации относительно их встречи, передает РИА «Новости».
Так, источники, близкие к главе Минфина США, не стали отрицать напряжение в разговоре политиков, однако заверили, что сведения о том, что у Бессента после беседы с Зеленским «дрожали руки», являются полностью ложными.
Американская сторона ожидала, что получит позитивный ответ на их предложения по сделке, однако этого не произошло.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США во время переговоров 12 февраля, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых. Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».