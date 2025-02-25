Daily Mail обвинила команду Зеленского в фейках о встрече с Минфином США

Tекст: Александра Юдина

По данным газеты, в окружении Бессента обвинили команду Зеленского в распространении фейковой информации относительно их встречи, передает РИА «Новости».

Так, источники, близкие к главе Минфина США, не стали отрицать напряжение в разговоре политиков, однако заверили, что сведения о том, что у Бессента после беседы с Зеленским «дрожали руки», являются полностью ложными.

Американская сторона ожидала, что получит позитивный ответ на их предложения по сделке, однако этого не произошло.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США во время переговоров 12 февраля, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых. Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».