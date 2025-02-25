  • Новость часаРубио раскритиковал антироссийские резолюции ООН по Украине
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    Задержаны подозреваемые в нападении на консульство России в Марселе
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    Трамп удивился вопросу об участии США в восстановлении Украины
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

    Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    25 февраля 2025, 09:21 • Новости дня

    Daily Mail обвинила команду Зеленского в фейках о встрече с Минфином США

    Tекст: Александра Юдина

    Команда Владимира Зеленского распространяет фейковую информацию в репортаже Financial Times о разговоре в Киеве с главой Минфина США Скоттом Бессентом, пишет Daily Mail.

    По данным газеты, в окружении Бессента обвинили команду Зеленского в распространении фейковой информации относительно их встречи, передает РИА «Новости».

    Так, источники, близкие к главе Минфина США, не стали отрицать напряжение в разговоре политиков, однако заверили, что сведения о том, что у Бессента после беседы с Зеленским «дрожали руки», являются полностью ложными.

    Американская сторона ожидала, что получит позитивный ответ на их предложения по сделке, однако этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США во время переговоров 12 февраля, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых. Бессент заявил, что США не собираются брать под контроль физические активы Украины и не намерены «обременять ее новым долгом».

    25 февраля 2025, 01:24 • Новости дня
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    Россия и Китай поддержали в СБ ООН резолюцию США по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

    Совбез ООН одобрил резолюцию, предложенную США, об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». За документ проголосовали десять стран, включая Россию, Китай и США, при этом пять стран воздержались от голосования, а против не выступил никто. Резолюция выражает сожаление по поводу гибели людей в конфликте между Россией и Украиной, призывает к немедленному прекращению конфликта и установлению прочного мира.

    Документ был принят без изменений, отклонены были поправки, предложенные европейскими странами, с антироссийской риторикой, а также российские предложения, включая призыв Москвы устранить «коренные причины» кризиса.

    Ранее Генассамблея ООН проголосовала за американский документ, который, после внесения западных поправок, стал менее нейтральным и назвал конфликт «полномасштабным вторжением России на Украину». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя охарактеризовал резолюцию как «антироссийскую бумажку». Резолюции Совбеза ООН обязательны к исполнению, в отличие от резолюций Генассамблеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 23:36 • Новости дня
    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия

    Путин предложил России и США подумать над совместным производством алюминия в Красноярском крае

    Путин предложил подумать о совместном с США производстве алюминия
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин предложил американским компаниям сотрудничество в области расширения производства алюминия, напомнив о нереализованным советском проекте в Красноярском крае.

    Владимир Путин заявил о перспективе совместной работы с США по производству алюминия в Красноярском крае, передает ТАСС. Президент отметил, что в этом регионе еще в советские времена были запланированы строительство новой ГЭС и создание дополнительных мощностей для выпуска алюминия. «Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению», – подчеркнул Путин.

    Президент оценил объем требуемых инвестиций в подобный проект на уровне 15 млрд долларов.

    Кроме того, Путин отметил, что в случае открыть американского рынка для российских  производителей, Россия готова возобновить поставки алюминия в США на уровне 2 млн тонн в год.

    Ранее Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам. Ранее на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов он призвал наладить в стране полный цикл переработки редких металлов.

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    24 февраля 2025, 21:47 • Видео
    На выборах в Германии проиграли все

    В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

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    25 февраля 2025, 01:58 • Новости дня
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН

    Захарова обратилась к сербам на их родном языке после голосования в ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на сербском языке прокомментировала голосование Сербии в ООН, которое президент страны Александр Вучич назвал ошибочным.

    «Мы знаем, что сербский народ не предает нас. Мы читаем отклики ваших сердец, неравнодушных и полных поддержки. Мы чувствуем любовь народа Сербии. Остальное - переживем. А победа будет за нами! Потому что неонацизм должен быть остановлен!», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Ранее Вучич извинился за поддержку в ООН антироссийского проекта резолюции по конфликту на Украине. Глава республики пояснил, что Сербия «совершила ошибку», а он сам «был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

    При этом Совет безопасности ООН принял предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все предложенные поправки, включая антироссийские европейские и российские предложения.

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    25 февраля 2025, 01:29 • Новости дня
    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине

    Вучич объяснил ошибочное голосование Сербии за западную резолюцию в ООН

    Сербия ошибочно проголосовала за резолюцию ООН по Украине
    @ Georg Wendt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Сербия по ошибке поддержала западную резолюцию ООН по Украине, заявил президент Александр Вучич, извинившись перед гражданами Сербии за допущенную ошибку.

    Как передает РИА «Новости», президент Сербии Александр Вучич сообщил в эфире TV Happy, что делегация Сербии в Генассамблее ООН ошибочно проголосовала за западную резолюцию по Украине. По словам Вучича, голосование должно было закончиться воздержанием, но вместо этого голос был отдан в поддержку резолюции.

    «Думаю, что Сербия совершила ошибку, извиняюсь перед гражданами Сербии и несу ответственность. Мы проголосовали за европейскую резолюцию, а за американскую резолюцию мы проголосовали как надо, воздержались. И по европейской резолюции должны были воздержаться», – заявил сербский лидер. Вучич пояснил, что  «вероятно, был уставшим и перегруженным и не успел все проконтролировать».

    Он добавил, что объяснение делегации заключалось в поддержке территориальной целостности Украины, что соответствовало сербской позиции. Принятая резолюция требует от России вывести вооруженные силы с Украины и прекратить боевые действия, но не осуждает действия Украины в отношении России.

    Документ, поддержанный западными странами, не содержит упоминания о праве народов на самоопределение, закрепленном в Уставе ООН. Все страны Западных Балкан, кроме Северной Македонии, поддержали резолюцию. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил недовольство поддержкой резолюции со стороны правительства без согласования с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США обратились к странам в Генассамблее ООН с призывом поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    25 февраля 2025, 01:02 • Новости дня
    Макрон нашел «хорошие причины» для диалога Трампа и Путина

    Макрон заявил о необходимости возобновления диалога Трампа и Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Эммануэль Макрон призвал Дональда Трампа возобновить диалог с Владимиром Путиным, отмечая, что для этого есть хорошие причины, включая изменения в американской администрации.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Вашингтоне о необходимости возобновления диалога между США и Россией, передает РИА «Новости». Он отметил, что с приходом новой администрации в США изменился контекст, что предоставляет «хорошие причины» для Дональда Трампа восстановить дискуссии с Владимиром Путиным.

    Макрон подчеркнул, что общение с мировыми лидерами, особенно в случае разногласий, всегда полезно. Эти заявления французский лидер сделал на совместной пресс-конференции с Трампом.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров, сообщил об успешных переговорах с представителями США в Эр-Рияде. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества, включая устранение ограничений в работе посольств и развитие взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

    Также обсуждалась возможность создания рабочих групп для разрешения кризиса на Украине и возобновление коммуникации по международным вопросам.

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    24 февраля 2025, 23:10 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам

    Путин заявил о готовности России сотрудничать с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил о готовности сотрудничества России с США по редкоземельным металлам, в том числе в новых регионах.

    Путин заявил о готовности России к сотрудничеству с США и другими странами в области добычи редкоземельных металлов, включая проекты в новых российских регионах, сообщает ТАСС.

    «Мы готовы привлечь иностранных партнеров и в так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав РФ. Там тоже есть запасы определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американцами, работать и там», – сказал российский лидер.

    В то же время президент отметил, что соглашение США и Украины по редкоземельным металлам не касается России. «Никак не оцениваю и даже думать не хочу на эту тему», – добавил он.

    Ранее Путин на совещании по развитию отрасли редкоземельных металлов призвал наладить в России полный цикл переработки редких металлов. Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в сотрудничестве с Россией, включая редкоземельные элементы.

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    24 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»

    Песков сообщил о подготовке диалога между Россией и США по дипломатическим вопросам

    Кремль анонсировал переговоры России и США по «раздражителям»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры России и США по раздражителям в отношениях являются началом разговора на экспертном уровне, о чем договорились в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что целью этих консультаций будет разблокировка работы дипломатических представительств России и США, передает ТАСС.

    Песков также пояснил, что все детали, касающиеся места и времени проведения переговоров, будут предоставлены Министерством иностранных дел России. Он подчеркнул, что конкретная информация и дальнейшие шаги будут сообщаться через МИД.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия прекратит боевые действия на Украине только при достижении устраивающего ее результата в переговорах.

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств.

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    24 февраля 2025, 18:55 • Новости дня
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    США призвали Украину отозвать антироссийскую резолюцию в ООН
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Временный поверенный в делах Соединенных Штатов при ООН Дороти Ши призвала украинскую сторону снять с голосования проект антироссийской резолюции.

    «Мы не можем поддержать резолюцию Украины и призываем ее отозвать», – цитирует Ши РИА «Новости».

    Она отметила, что необходима резолюция, отмечающая приверженность всех членов ООН к прекращению боевых действий, и в проекте резолюции США есть это указание, а также есть призыв к установлению прочного мира между Россией и Украиной.

    «Именно это необходимо сейчас, и мы призываем все государства-члены, включая Украину и Россию, присоединиться к нам в этих усилиях», – приводит ее слова ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что США призвали поддержать только их проект нейтральной резолюции по Украине и отвергнуть антироссийские проекты.

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    24 февраля 2025, 11:22 • Новости дня
    The Economist: Украина будет возвращать США долг в 500 млрд долларов сотни лет

    Tекст: Вера Басилая

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой президента США Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, сообщило издание The Economist. По подсчетам журналистов, при нынешних темпах государственного дохода Украины возврат США 500 млрд долларов долга займет сотни лет.

    Украинские официальные лица ведут сложные переговоры с администрацией США, которая предлагает Украине передать половину доходов от своих природных ресурсов и инфраструктуры в обмен на поддержку США.

    Ситуация осложняется тем, что предложения, поступающие от команды Трампа, постоянно меняются. С момента начала переговоров 12 февраля было представлено три версии соглашения: «плохая», «лучше» и «катастрофическая». Зеленский категорически отверг последнюю версию, предусматривающую передачу 50% будущей прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры новому инвестиционному фонду, принадлежащему правительству США.

    По словам Владимира Зеленского, последний вариант соглашения  выглядит как попытка возвратить долг, а не стимулировать инвестиции, и он не намерен принимать такие условия, отмечает The Economist.

    Согласно «катастрофическому» варианту сделки, по словам украинских чиновников, будет предложено перевести 50% будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов. При нынешних темпах государственного дохода это заняло бы сотни лет.

    «Если мы подпишем это в его нынешнем виде, завтра нас выгонят из офиса и линчует разъяренная толпа», – заявили украинские чиновники.

    Украинские чиновники опасаются, что администрация США может прибегнуть к еще более грубым источникам рычагов воздействия, например, перекрыть доступ к спутникам Илона Маска Starlink. Такие радикальные действия могут не оставить Украине иного выбора, кроме как подписать непопулярное соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев оказался в тупике, но надеется, что еще можно договориться, по его словам, переговоры «грубые», но «это не самое худшее, что может случиться».

    «Все остальное, что произойдет позже, будет еще хуже», – заявил он.

    Ранее спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

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    24 февраля 2025, 18:11 • Новости дня
    Уолтц: США не могут представить сценарий вступления Украины в НАТО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона не может представить себе сценарий, при котором Украина могла бы войти в Североатлантический альянс, заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

    «Я не вижу [ситуацию], при которой США сделают Украину членом НАТО и тем самым немедленно возьмут на себя обязательство по пятой статье [устава альянса], когда войска Соединенных Штатов напрямую будут задействованы в защите Украины», – сказал он Fox News, передает ТАСС.

    По его словам, Вашингтон привержен НАТО и пятому пункту устава этого военного блока, но гарантии безопасности Украины к этому не относятся.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Анкара не возражает против того, чтобы киевский режим присоединился к Североатлантическому альянсу.

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    24 февраля 2025, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил об интересе США к редкоземельным элементам из России

    Трамп заявил об интересе США к российским редкоземельным элементам

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп перед переговорами с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил о заинтересованности в поставках из России, в том числе редкоземельных элементов.

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул интерес Соединенных Штатов к сотрудничеству с Россией в области экономического развития. Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия обладает множеством товаров, которые представляют интерес для Америки, среди которых выделяются редкоземельные элементы.

    «У них есть много того, что мы хотим, а там посмотрим. Не знаю, удастся ли это осуществить, но мы бы с удовольствием это сделали, если сможем. Знаете, у них огромное количество редкоземельных элементов. Это очень большая страна – самая большая по площади», – заявил Трамп.

    Он выразил надежду на возможность заключения сделок между Россией и США в этой сфере.

    По мнению американского лидера, Россия обладает «очень ценными товарами», которые могли бы быть использованы в США. Однако Трамп подчеркнул, что первым шагом в возможной сделке должно стать прекращение конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам будет подписана в скором времени; фонд восстановления Украины предполагается наполнить на 500 млрд долларов, для чего Киев будет перечислять 50% от доходов от природных ресурсов и инфраструктуры.

    Сделка по полезным ископаемым, предложенная командой Трампа Владимиру Зеленскому, по мнению украинских официальных лиц, является вымогательством, поскольку возврат 500 млрд долларов долга США займет сотни лет.

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    24 февраля 2025, 22:46 • Новости дня
    ГА ООН приняла резолюцию США по Украине с антироссийскими поправками

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральная ассамблея ООН одобрила проект резолюции США по Украине с антироссийскими поправками, в том числе осуждающими действия России.

    Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, предложенную США, в отношении конфликта на Украине, внесенную с рядом изменений, имеющих антироссийский характер, передает ТАСС.

    За документ проголосовали 93 страны, восемь, включая Россию и Белоруссию, были против, а 73, включая Соединенные Штаты, воздержались от голосования.

    Европейские страны представили поправки, которые изменили оригинальный документ США, превратив его в антироссийский. В частности, были заменены формулировки, обозначающие конфликт как «полномасштабное вторжение». Также добавлено упоминание о территориальной целостности Украины в «международно признанных границах».

    Резолюция также содержит пункт о заключении мира между Россией и Украиной в рамках Устава ООН, подчеркивая «необходимость соблюдения принципов равенства и территориальной целостности государств».

    Ранее временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции и голосовать за американский вариант.

    Постпред России при ООН Василий Небензя также призывал делегатов разных стран голосовать за представленный США проект документа.

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    25 февраля 2025, 00:36 • Новости дня
    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы

    Путин оценил предложение Трампа о двукратном сокращении оборонных бюджетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент РФ Владимир Путин выразил поддержку предложению президента США Дональда Трампа о значительном сокращении военных расходов, отметив важность обсуждения этой инициативы.

    Владимир Путин назвал хорошим предложение Дональда Трампа о сокращении военных расходов России и США, сообщает РИА «Новости». Президент России заявил о готовности к обсуждению данной инициативы. «Мы считаем, что предложение хорошее, и мы готовы к дискуссии на этот счет», – сказал Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

    Предложение Трампа заключается в двукратном сокращении оборонных бюджетов обеих стран. Это стало бы значительным шагом в направлении разрядки напряженности между Россией и США и снижении глобальной военной нагрузки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет поручил подготовить план по сокращению военного бюджета, предполагающий ежегодное уменьшение трат Пентагона на 50 млрд долларов.

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, назвав их переговоры «худшим кошмаром» для Европы.

    Президент США в своем выступлении на платформе Truth Social призвал украинского президента Владимира Зеленского оперативно найти общее решение с Россией для завершения военного конфликта, предупреждая, что промедление может оставить Украину без возможности существовать как государство.

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    25 февраля 2025, 03:18 • Новости дня
    Роскомнадзор прекратил диалог с Google и X

    Замглавы Роскомнадзора заявил об отсутствии диалога Роскомнадзора с Google и X

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил о прекращении диалога с Google и X.

    Роскомнадзор не ведет диалог с американской корпорацией Google, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС. По его словам, причиной этого являются системные нарушения со стороны компании. «Никакого диалога с Google на сегодняшний день у нас нет», – заявил Субботин.

    Субботин также отметил, что аналогичная ситуация складывается с соцсетью X, ранее известной как Twitter. Он подчеркнул, что эти компании «не нужны» в России, но если возникнет необходимость, будет проведено разбирательство.

    Дополнительно Субботин сообщил о принудительном взыскании с Google LLC более 21,5 млрд рублей задолженности по штрафам и иным взысканиям в пользу физических и юридических лиц.

    В это время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Запад должен будет отменить антироссийские санкции в случае урегулирования украинского конфликта. Это заявление прозвучало после его переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские суды наложили на американскую компанию Google LLC штрафы на общую сумму 15,1 млн рублей за неудаление экстремистского контента с платформы YouTube, а также сообщалось, что эти штрафы были наложены в 2024 году. Газета также передавала, что Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google на 3,8 млн рублей за размещение на YouTube инструкции по сдаче в плен для российских военных, участвующих в СВО.

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    25 февраля 2025, 05:27 • Новости дня
    Макрон заявил о невозможности торговой войны США с Китаем и Европой

    Макрон попытался убедить Трампа не вести торговую войну с Китаем и Европой

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмманюэль Макрон во время визита в Вашингтон обсуждал с Дональдом Трампом невозможность ведения торговой войны США одновременно с Китаем и Европой, подчеркивая важность экономического сотрудничества для повышения оборонных расходов.

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу Fox News, что пытался убедить президента США Дональда Трампа в невозможности одновременной торговой войны с Китаем и Европой, сообщает ТАСС. В ходе встречи в Вашингтоне, Макрон отметил, что хотя приоритетом для США являются пошлины против Китая, торговая конфронтация с Европой также будет губительной.

    В своем заявлении Макрон подчеркнул, что экономики Франции и США тесно взаимосвязаны, и введение американских пошлин может помешать европейским странам, включая Францию, нарастить оборонные расходы. Он высказал обеспокоенность тем, что торговая война помешает укреплению безопасности, которое является крайне необходимым в нынешних условиях.

    Макрон также отметил, что Франция является пятым крупнейшим инвестором в США, и выразил надежду на сотрудничество и совместное процветание. Он сообщил о планируемых инвестициях во Францию в размере 120 млрд долларов в области искусственного интеллекта, что может заинтересовать американские компании.

    Ранние заявления Дональда Трампа касались намерений ввести пошлины на различные виды импорта, включая автомобили, чипы, сталь и алюминий. Президент США заявил о принципе взаимности в торговле со всеми международными партнерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по результатам встреч премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона с главой США Дональдом Трампом станет понятно, превратится ли конфликт Вашингтона с Европой в открытое противостояние.

    Дональд Трамп не вышел поприветствовать Эммануэля Макрона у Белого дома.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с американским президентом заявил, что изъятие замороженных российских активов невозможно, так как это противоречит международному праву.

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    Путин поддержал идею Трампа сократить военные расходы
    Захарова обратилась к сербам после «ошибки» Вучича в ООН
    Жителя Подмосковья осудили на 16 лет за наведение дронов на ПВО в Подольске
    Пятерых россиян обвинили в попытке теракта в воинской части в Подмосковье

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

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    Визит в Вашингтон вынудил Макрона «переобуться в воздухе»

    В США президент Франции Эммануэль Макрон хлопал Дональда Трампа по коленке и пытался представить дело так, будто всей душой радеет за мир на Украине. Личные отношения с новым хозяином Белого дома оказались для француза важнее, чем последовательность в собственных словах. Но Макрон явно не тот политик, которому можно доверять. Подробности

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    Остатки ВСУ в Курской области теряют связь с Украиной

    Формирования ВСУ в Курской области на грани коллапса. Российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье. По мнению экспертов, достижение физического контроля над трассой Юнаковка – Суджа со стороны ВС РФ вынудит противника покинуть регион. Подробности

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    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Илон Маск и слезы либеральных крокодилов

      Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Германия снова разделилась на восток и запад

      Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Российский солдат усадил США за стол переговоров

      Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

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    • На выборах в Германии проиграли все

      В Германии прошли парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство во главе с лидером ХДС-ХСС Фридрихом Мерцем. Но с учетом планов Мерца, такая победа равносильна поражению. Собственно, победителей у этой кампании вообще нет. Кроме ГДР.

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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