Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

Tекст: Вера Басилая

Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.