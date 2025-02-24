Newsbreak: США пересмотрят необходимость базы в Александруполисе

  • Новость часаЭксперт: На консульство России в Марселе могли напасть проукраинские активисты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    СВО открыла новый этап в истории России и мира
    Лавров потребовал «железобетонной» договоренности о невступлении Украины в НАТО
    Немецкий политик: Трамп вправит мозги Мерцу
    Каллас обвинила Трампа в использовании «российского нарратива» по Украине
    Россия потребовала от Франции срочно расследовать атаку на консульство в Марселе
    Эксперт: Германия на выборах раскололась по линиям ГДР и ФРГ
    Спрогнозировано перемещение военных действий в Сумскую область
    Си Цзиньпин выразил поддержку России в переговорах по Украине
    Верховный муфтий подарил Путину щит и меч
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Германия снова разделилась на восток и запад

    Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Российский солдат усадил США за стол переговоров

    Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.

    6 комментариев
    Никита Анисимов Никита Анисимов Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    8 комментариев
    24 февраля 2025, 14:28 • Новости дня

    Newsbreak: США пересмотрят необходимость базы в Александруполисе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американское правительство инициировало срочную проверку необходимости эксплуатации военной базы в Александруполисе, предоставленной Грецией для поддержки Украины, пишет портал Newsbreak.

    По данным Newsbreak, США начали срочную проверку о необходимости дальнейшего использования своей военной базы в Александруполисе. База была предоставлена Грецией для транспортировки войск и вооружений на Украину. Однако, положительные переговоры между США и Россией по вопросу Украины ставят под сомнение необходимость этой базы, пишет портал.

    Администрация президента США больше не планирует отправлять американский военный персонал и оборудование на Украину, что может сделать базу в Александруполисе ненужной, говорится в материале.

    Закрытие базы может порадовать Турцию, которая неоднократно выражала недовольство ее функционированием и требовала ее закрытия, считают авторы статьи. База в значительной степени ослабила монополию Турции на контроль входа и выхода судов через Босфорские проливы.

    Потенциальное закрытие базы может вернуть Турции полный контроль над морскими путями в Черное море. Однако остается вопрос о безопасной транспортировке американских сил на Украину для обеспечения мирного соглашения между США и Россией, пишет портал.

    Ранее рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины, а представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для ВСУ.

    23 февраля 2025, 18:59 • Новости дня
    Зеленский раскрыл детали ресурсной сделки с США
    Зеленский раскрыл детали ресурсной сделки с США
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в размере 500 млрд долларов, которые США предъявляют в качестве задолженности за полученную помощь.

    Украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает ТАСС, заверил, что Украина не признает задолженности перед Соединенными Штатами в размере 500 млрд долларов. По его словам, Киев получил от Вашингтона помощь на сумму около 100 млрд долларов, но даже эту цифру он не считает долгом.

    Зеленский пояснил, что не намерен учитывать гранты как долговые обязательства. «Даже 100 млрд я не могу фиксировать, – заявил он. – Мы не можем признавать гранты как долги. Я договаривался с [предыдущим президентом США Джо] Байденом, я договаривался с Конгрессом [США]. Присутствовали две стороны. Может, это не нравится, но таким было соглашение. Это был грант. Мы не признаем, что это долг».

    Президент Украины также отметил, что сделка по полезным ископаемым, предложенная США, является новым соглашением и не связана с ранее оказанной помощи.

    Ранее стало известно, что Украина выразила несогласие с требованием США о создании фонда на 500 млрд долларов в рамках возмещения трат. Киев считает, что сумма должна быть около 90 млрд долларов, и требует гарантий будущей помощи

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.

    Коментарии (28)
    23 февраля 2025, 15:56 • Новости дня
    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине

    Чиновники НАТО призвали наращивать производство дешевых беспилотников

    В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конфликт на Украине продемонстрировал необходимость разработки и производства большого количества дешевого вооружения, включая беспилотные системы, что стало ключевым уроком для НАТО.

    Конфликт на Украине значительно изменил представления о ведении боевых действий, о чем пишет РБК. Военные эксперты и чиновники стран НАТО отметили необходимость разработки и производства большого количества дешевого, одноразового оружия, такого как беспилотные системы. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул, что осознание важности автономного оружия стало одним из ключевых уроков этого конфликта.

    Йонсон советует союзникам инвестировать в технологии беспилотников и средства борьбы с ними, так как это важный аспект современной войны. Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен согласен с этим мнением, добавив, что Украина показала способность производить экономичное оружие, которое может соперничать с дорогими западными системами. Он указал на необходимость наличия значительного количества дешевого оружия для противодействия угрозам из России и Китая.

    Издание Business Insider также отмечает, что широкое использование дронов на Украине не снижает ценности сложных систем вооружений, но показывает, что для ведения крупных конфликтов требуется больше, чем только сложное оружие. Западные страны извлекают уроки из этого конфликта и готовятся к будущей «войне дронов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Крыму назвали самоубийством отправку войск ЕС на Украину, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан исключил членство Украины в НАТО, а в НАТО признали испытания своей техники в боевых условиях на Украине.

    Коментарии (23)
    24 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Насколько Зеленский диктатор

    Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    Коментарии (0)
    23 февраля 2025, 18:01 • Новости дня
    Зеленский назвал условие своей отставки
    Зеленский назвал условие своей отставки
    @ Shalan Stewart/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Владимир Зеленский на пресс-конференции выразил готовность покинуть пост президента при условии достижения мира на Украине или в обмен на членство страны в НАТО.

    Владимир Зеленский на пресс-конференции, транслируемой через YouTube-канал его офиса, заявил, что готов покинуть пост президента, передает РИА «Новости».

    Зеленский отметил, что готов рассмотреть этот шаг как необходимое условие для мира: «Если мир для Украины – вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», – подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

    Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.

    Коментарии (35)
    24 февраля 2025, 00:13 • Новости дня
    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

    Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

    Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ
    @ Художник Ильдар Акжигитов

    Tекст: Олег Исайченко

    Скандал с картиной пира монголов на телах русских воинов после битвы на Калке, замеченной в кабинете руководства Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, вынудил художника принести извинения за свою работу и дать обещание ее исправить. Тем временем общественники подвергли критике позицию представителей ДУМ как в ситуации с картиной, так и другие их высказывания.

    Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

    В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

    «Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

    Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

    Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

    Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

    Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

    Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

    Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

    «Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

    В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

    К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

    Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

    «С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

    С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

    «Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

    Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.

    Коментарии (35)
    24 февраля 2025, 01:26 • Новости дня
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове

    Бойца ММА Леванова задержали в Кирове после его нападения на жену участника СВО и оскорблений в адрес российской армии

    Tекст: Антон Антонов

    В Кирове задержан мужчина, который проявил агрессию в отношении жены участника российской специальной военной операции на Украине, оскорбительно высказывался о российской армии и заявлял о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов», сообщили в региональном управлении МВД. СМИ уточняют, что задержан боец лиги поп-ММА Gas Fight Матвей Леванов.

    В МВД сообщили, что мужчина был установлен и задержан, его привлекут к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

    В Сети опубликовано видео, на котором Леванов проявляет агрессию в отношении жены участника СВО. Он выкрикивает нацистские лозунги и заявляет о поддержке запрещенной в России террористической организации «Азов». Также Леванов на видео высказывается против России и спецоперации, демонстрирует нацистское приветствие, передает РЕН ТВ.

    Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В лиге уже сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности», – говорится в сообщении лиги в соцсети «ВКонтакте».

    Gas Fight пояснила, что Леванов исключен «в связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом лиги».

    В ноябре в Тобольске таксист угрожал пистолетом пассажиру – ветерану специальной военной операции. Таксист заявил, что убивает тех, кто участвовал в Сирии и на СВО. В мае произошло нападение на участников СВО в Башкирии.

    Коментарии (29)
    23 февраля 2025, 18:10 • Новости дня
    Дуда час прождал Трампа ради десятиминутной встречи
    Дуда час прождал Трампа ради десятиминутной встречи
    @ Jim Loscalzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа и польского лидера Анджея Дуды, которая длилась всего десять минут, но затронула вопросы безопасности Польши.

    Встреча президентов США и Польши в Вашингтоне продолжалась всего десять минут, передает РИА «Новости» со ссылкой на Polska Agencja Prasowa. Польский политик отметил, что встреча началась на час позже назначенного времени. Несмотря на короткую продолжительность, Анджей Дуда подчеркнул значимость встречи, заявив: «Ни одна встреча с президентом Трампом не может быть достаточно долгой».

    В ходе беседы президенты обсудили темы, связанные с интересами Польши и ее безопасностью. Это был первый визит европейского лидера в Вашингтон после инаугурации главы США 20 января 2025 года.


    Коментарии (25)
    23 февраля 2025, 16:16 • Новости дня
    Грузия сыронизировала над «бессилием» ЕС по Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил о «бессилии» правительств стран Евросоюза, которые «науськивали» Украину против России, а сейчас ограничиваются постами в социальных сетях, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Бессильными оказались те правительства, которые стимулировали Украину (воевать), науськивали, обещая быть с ней до конца, а когда дошло до дела, ограничиваются сейчас постами в социальных сетях», – сказал он журналистам.

    По его словам, «все столицы ЕС, которые так поступали, в долгу перед Украиной, а они прячутся». Шалва Папуашвили особо отметил в этом плане «постсоветских политиков, которые сильны кого-то науськивать».

    «И от нас требовали эскалации с Россией, что принесло бы нам экономический коллапс и военное противостояние, а они потом поддерживали бы нас постами в социальных сетях!» – сказал он. Председатель парламента также отметил, что «большая часть помощи Евросоюза Украине – это кредиты, которые прошедшая войну страна должна будет выплачивать».

    Коментарии (6)
    24 февраля 2025, 02:24 • Новости дня
    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной

    Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

    США заявили о «реформулировании» отношений с Россией и Украиной
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине, сообщил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

    «Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

    Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

    Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.

    Коментарии (4)
    24 февраля 2025, 01:59 • Новости дня
    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

    Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
    @ Stefanie Loos/AFP POOL/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отправка военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.

    «Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

    Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.

    Коментарии (6)
    24 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место

    Блок ХДС/ХСС и партия «Альтернатива для Германии» набрали 28,6% и 20,8% голосов на выборах в бундестаг

    Блок ХДС/ХСС победил на выборах в парламент Германии, АдГ заняла второе место
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Победу на выборах в бундестаг одержал блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), «Альтернатива для Германии» заняла второе место, свидетельствуют данные Федеральной избирательной комиссии Германии после подсчета бюллетеней во всех 299 округах.

    ХДС/ХСС набирает 28,6% голосов, АдГ – 20,8%. Третье место заняла Социал-демократическая партия Германии, в которую входит нынешний канцлер Олаф Шольц. СДПГ получила 16,4% голосов, передает РИА «Новости».

    Это для социал-демократов худший результат в истории партии, передает ТАСС.

    Далее следуют «Зеленые» и Левая партия. За них проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» и Свободная демократическая партия Германии не проходят в бундестаг.

    В новом парламенте ХДС/ХСС получит 208 мест, АдГ – 151, СДПГ – 121, «Зеленые» – 85, Левая партия – 64. Еще одно место достанется беспартийному депутату.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что необходимо усилить Европу, чтобы она могла быть независимой от США, так как нынешней администрации США Европа безразлична. Шольц признал провальным выступление СДПГ на выборах в Бундестаг, взяв на себя ответственность за неудачу.


    Коментарии (16)
    24 февраля 2025, 08:58 • Новости дня
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    Москва предостерегла от прекращения огня на Украине без устранения первопричин конфликта
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта, таких как расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений, может привести к тяжелым последствиям, в том числе для российско-американских отношений, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Сергей Рябков подчеркнул, что прекращение огня на Украине без устранения первопричин может привести к тяжелым последствиям, включая ухудшение российско-американских отношений. По его словам, Москва не хочет таких последствий и изложила свою позицию американской стороне на встрече в Эр-Рияде, передает РИА «Новости».

    По его словам, американская сторона стремится к быстрому прекращению огня, однако российская позиция заключается в необходимости долгосрочного урегулирования, которое должно включать преодоление ключевых причин конфликта. Замглавы МИД пояснил, что спецоперация была мотивирована глубинными причинами, вызванными политикой США и европейских стран на восточноевропейском направлении.

    К ключевым причинам, которые необходимо устранить, Рябков отнес расширение НАТО, игнорирование госпереворота на Украине, несоблюдение Киевом Минских соглашений и нарушения прав русскоязычных граждан. По словам дипломата, без решения этих вопросов невозможно достичь долгосрочного мира.

    Рябков подчеркнул, что прекращение огня само по себе не является решением, и Россия имеет другой подход, основанный на заявлениях президента Владимира Путина и разъяснениях российских представителей на международных встречах.

    Ранее на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20 Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине.

    Рябков  сообщил, что встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели. Помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США намерены пересмотреть методы взаимодействия с Россией и оказания помощи Украине.

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США.

    Коментарии (25)
    24 февраля 2025, 11:10 • Новости дня
    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT

    Евросоюз отключил от SWIFT 13 российских банков и ввел санкции против 53 компаний из Азии

    ЕС отключил 13 российских банков от SWIFT
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз в рамках нового пакета санкций отключил 13 российских банков от международной платежной системы SWIFT, расширяя экономическое давление на Москву.

    Евросоюз в 16-м пакете санкций отключил 13 российских банков от системы SWIFT, что серьезно затруднит международные финансовые операции этих учреждений. В официальном заявлении Совета ЕС подчеркивается, что этот шаг направлен на усиление финансового давления на Россию, так как от системы отключены банки, имеющие значительное влияние на российскую финансовую среду, передает ТАСС.

    Кроме того, Reuters передает, что главы МИД Евросоюза утвердили полный пакет санкций до начала личной встречи, следуя стандартной процедуре утверждения подобных мер. Это включало и внесение в черный список 48 физических и 35 юридических лиц.

    Помимо санкций против российских субъектов, Евросоюз добавил в черный список 53 компании из стран Азии, таких как Китай, Индия, Казахстан и другие, обвиняя их в помощи России в конфликте на Украине. Эти компании теперь будут подвергаться более жестким ограничениям на экспорт товаров двойного назначения и технологий, что может способствовать укреплению российского военного и технологического потенциала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривает возможность изменить антироссийские санкции в зависимости от хода переговоров. Однако премьер Британии Кир Стармер призвал к усилению санкционного давления на Москву с целью «сокрушить военную машину» России. Правительство Британии обновило санкционный список, в то время как послы ЕС одобрили 16-й пакет санкций против России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Британию апологетом затягивания конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    24 февраля 2025, 11:44 • Новости дня
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    Российские силовики заявили о перемещении театра военных действий в Сумскую область
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины осознает колоссальные потери в результате вторжения в Курскую область, а также происходящее перемещение театра военных действий в Сумскую область, отметили российские силовые структуры.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) осознает, что вторжение в Курскую область сопровождалось значительными потерями в живой силе и технике, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Военное руководство Украины признало, что такие действия привели к серьезным потерям элитных подразделений, отметили источники.

    Ситуация продолжает изменяться, и, по данным российских силовых ведомств, Сумская область становится новым театром военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский вертолет Ка-52М нанес удар по бронетехнике ВСУ в Курской области, уничтожив ее. Сообщалось, что за сутки ВСУ потеряли в Курской области 200 военных и склады с боеприпасами. ВЗГЛЯД также сообщала, что десантники успешно отбили контратаку ВСУ в районе Свердликово.

    Коментарии (5)
    23 февраля 2025, 17:14 • Новости дня
    В МИД анонсировали новые переговоры России и США

    Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели

    В МИД анонсировали новые переговоры России и США
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Рябков заявил о предстоящих переговорах с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях. Встреча запланирована на конец следующей недели и пройдет на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

    «Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях», – отметил Рябков.

    Ранее Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером оценивается как многообещающий.

    Напомним, Песков также заявил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.

    Коментарии (0)
    24 февраля 2025, 10:41 • Новости дня
    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым

    Зеленский нагрубил министру финансов США Бессенту после предложения соглашения о полезных ископаемых

    Зеленский нагрубил министру финансов США на переговорах по ископаемым
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время переговоров 12 февраля Владимир Зеленский нагрубил министру финансов США Скотту Бессенту, когда тот представил Украине соглашение о полезных ископаемых, сообщила британская газета The Financial Times.

    Источники издания сообщили, что Владимир Зеленский был очень зол во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом, который предложил Украине условия соглашения по полезным ископаемым. Напряжение возросло после предоставления документа, в котором была указана обязанность Украины компенсировать США 500 млрд долларов, передает ТАСС.

    По данным газеты The Financial Times, Зеленский выразил свое недовольство в резкой форме и грубо обошелся с Бессентом, что привело к обострению ситуации.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Зеленский грубо обошелся с Бессентом, долго не принимая его в Киеве.

    Спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

    По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

    Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.

    Коментарии (5)
    Главное
    Алаудинов сообщил о смерти в зоне СВО комбата «Ахмата» с позывным «Шустрый»
    Установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах
    Российские войска освободили Тополи в Харьковской области
    Greenpeace может обанкротиться из-за протестов в Дакоте
    Экс-министр Улюкаев обратился в суд за снятием судимости
    Напавший на жену участника СВО боец ММА задержан в Кирове
    ЕС ввел санкции против Галустяна и Барановской

    Западному автопрому подсказали путь возвращения в Россию

    Французский Renault не исключил возврата в Россию. По некоторым данным, о таком шаге задумываются и другие автопроизводители. В правительстве отметили, что одним из условий их возвращения будет признание новых границ страны. Однако это условие, судя по всему, будет не единственным. Подробности

    Перейти в раздел

    Урсула фон дер Ляйен не сможет превратить ЕС в четвертый рейх

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – один из немногих лидеров Запада, кто не только сохранил свой пост после трех лет противостояния с Россией, но и усилил личную власть. Теперь, как утверждают западные СМИ, она хочет получить еще больше власти и стать протопрезидентом ЕС. Но на сей раз Урсула должна проиграть. Подробности

    Перейти в раздел

    СВО открыла новый этап в истории России и мира

    СВО изменила настроения в обществе и российской культуре, проверила на прочность национальную экономику и внесла существенные корректировки во внешнюю политику. Как отмечают эксперты, попытки Запада обрушить уровень жизни в России дали обратный эффект: население страны морально выросло и окрепло, а патриотизм стал новой и общепризнанной идеологией. Подробности

    Перейти в раздел

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики

    После того, как Латвия, Литва и Эстония покинули энергетическое кольцо, соединявшее их с Россией и Белоруссией, цены на электричество в Прибалтике выросли в несколько раз, а ряд крупных предприятий приостановили работу. «Демократическое электричество» из ЕС оказалось слишком дорогим, но обвинить во всем опять пытаются Москву. Подробности

    Перейти в раздел

    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько Зеленский диктатор

      Из всех упреков и оскорблений, которые президент США Дональд Трамп адресовал Зеленскому, в Киеве и Евросоюзе больше всего обиделись на слово «диктатор». Теперь хор голосов пытается доказать Трампу, что Зеленский никакой не диктатор. А как на самом деле?

    • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

      В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

    • Зеленский против США: чья возьмет?

      Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............