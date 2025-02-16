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Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами взрывчатки для Украины
Рабочие в Лаврио заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для Украины
В городе Лаврио рабочие остановили транспортировку 350 тонн взрывчатки для производства снарядов, предназначенных для Украины, из-за отсутствия мер безопасности.
Как передает РИА «Новости», в греческом городе Лаврио рабочие центра заблокировали колонну из восемнадцати грузовиков, перевозивших 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS. По информации сайта Компартии Греции 902.gr, взрывчатое вещество предназначалось для производства 155-мм снарядов, которые должны были быть отправлены на Украину в рамках поддержки режима Зеленского.
Акция протеста организована Рабочим центром Лаврио, который осудил отсутствие мер безопасности при транспортировке опасного груза через жилые районы. По данным рабочих, взрывчатка должна была храниться на открытой площадке завода без каких-либо мер защиты.
Под давлением протестующих часть груза будет возвращена на судно, с которого он был доставлен, а оставшаяся часть будет транспортирована в безопасное место ночью. Полиция, по требованию протестующих, возбудила дело против всех виновных в нарушении мер безопасности при транспортировке, касающееся пяти грузовиков, которые успели покинуть порт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Афинах прошел многотысячный митинг против НАТО. Представители компартии в Греции заблокировали в городе Тирнавосе проезд колонне с боеприпасами для украинской армии.