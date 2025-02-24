Сиделка украла у московского пенсионера 450 тыс. рублей с карты

Скандал с картиной о битве на Калке вызвал новые вопросы к ДУМ

Художник Акжигитов: Я не хотел задеть чувства русского православного народа картиной о битве на Калке

Tекст: Олег Исайченко

Картина «Пир монгольских военачальников Чингисхана во главе с Джубэ и Субэдэем после победы над объединенным русско-половецким воинством на Калке 31 мая 1223 года» в кабинете зампредседателя ДУМ Дамира Мухетдинова вызвала широкий резонанс в соцсетях. Ряда общественников раскритиковали зампредседателя ДУМ Мухетдинов за использование в интерьерах Духовного управления мусульман сюжета, изображающего пир монголов на телах русских воинов.

В результате автор полотна Ильдар Акжигитов принес извинения всем, кого могла обидеть его картина, и заверил, что работу уже вынесли из кабинета зампредседателя ДУМ.

«Ни в коей мере не хотел задеть чувства русского православного народа. По моей мысли, это историческое полотно должно служить сплочению нашего общества, а не разобщению, ведь русско-половецкое войско проиграло битву из-за разобщения», – цитирует обращение художника ИА REGNUM.

Художник в ближайшее время приедет из Пензы в Москву, чтобы исправлять детали. Напомним, на полотне изображено пиршество ордынцев, которые стоят на поверженных русских воинах, их щитах и знаменах, в том числе на «Спасе Нерукотворном», являющемся религиозным символом.

Между тем правозащитница и журналистка Марина Ахмедова обратила внимание на высказывания самого Мухетдинова после резонанса, связанного с картиной. «Он повторил, что никого оскорблять не собирался, но раз люди не готовы воспринимать картину как символ целостности истории России с ее горестями и победами, то так уж и быть, он ее снял. Вот пусть теперь повесит ее у себя дома», – отметила она.

Ахмедова подчеркнула, что в галерее готовых работ Акжигитова «много натюрмортов, природы, улиц, есть мать, прижимающая к себе погибшего от снаряда ребенка, есть девочка с Донбасса, которая просит мира, но никто ее не слышит». По словам правозащитницы, если запреда ДУМ не устроили «эти две картины с горестями», он может выбрать себе одну из работ, где изображены фрукты.

Говоря о скандальном полотне, Ахмедова заметила, что «Акжигитов пытался намекнуть на то, что его «Калка» – продолжение «Калки» Павла Рыженко». Однако сравнивая эти две картины, она считает, что живописец Рыженко представлял русских князей гордыми в «несгибаемой позе», в то время как Акжигитов, «скорее всего, по заказу Мухетдинова», выбрал унизительный для поверженных ракурс.

Остро отреагировал на скандал с полотном писатель и радиоведущий Дмитрий Конаныхин. По его мнению, любое произведение искусства необходимо рассматривать в каждом отдельном случае с учетом контекста и уместности. «Есть картина о торжестве ордынцев. Но если вы эту картину размещаете в Духовном управлении мусульман, то вы из богослова становитесь акционистом, постмодернистом, агрессором», – считает он.

Ранее зампред отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом Вахтанг Кипшидзе также выразил недовольство по поводу содержания картины, оценив это как глумление над религиозными символами, которое должно быть осуждено.

«Глумление над религиозными символами, которое мы видим на любимых картинах Мухетдинова, не имеет права на жизнь и не имеет никаких оправданий. Особенно оно контрастирует с многократными заявлениями духовно здоровых представителей православной и мусульманской общины, солидарно выступающих за неприкосновенность священных символов друг друга», – написал Кипшидзе в Telegram-канале. Он указал, что широкий резонанс вокруг «художественно-политических предпочтений» главы ДУМ подтверждает, что «среди народов России есть огромный запрос на дружбу и сотрудничество».

В свою очередь митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир в интервью «Газете.ru» объяснил, что само историческое событие – трагедия на Калке – имеет особое значения для жителей Донбасса, поскольку произошло на территории современной ДНР. Он также счел неуместным то, что Мухетдинов выбрал свой кабинет для размещения полотна. «Обычно там размещают то, что дорого уму и сердцу, что вдохновляет в трудах», – сказал он. – «А теперь спросим себя: что в картине «Пир монгольских военачальников» может вдохновлять человека, занимающего ответственную должность в известной и довольно уважаемой мусульманской организации? Поверженные русские князья, истекающие кровью? Попранный стяг с Христом Спасителем?».

К слову, скандальная ситуация с картиной привлекла внимание общественников и к другим действиям представителей ДУМ. Так, в конце прошлой недели журналистка Ахмедова написала, что «муфтий Москвы из ДУМ Шамиль Аляутдинов разрешил мусульманам совершать намаз в церкви».

Аляутдинов высказал мнение, что подобное действие является допустимым с религиозной точки зрения, если служитель церкви не возражает, комментируя, что Вологде мусульманин совершил свою ритуальную молитву в храме Николая Чудотворца.

«С какой целью тот мусульманин пошел в церковь совершать намаз?», – задалась вопросом Ахмедова. По ее мнению, Аляутдинов должен был призвать мусульман не повторять подобные случаи, однако «без провокаций ДУМ уже не может».

С ней согласен военкор Юрий Подоляка. Он полагает, что ДУМ «откровенно идет на обострение». Он напоминает, что «задачу раскалывать Россию под разными предлогами никто на Западе не отменял». На этом фоне эксперт предупреждает: «если это так, тогда ДУМ РФ вступил на очень опасную дорожку».

«Думаю, что контролирующим органам давно пора дать ответ на такие действия ДУМ. И задать им вопросы, а почему их действия так сильно смахивают на сознательный раскол российского общества по религиозному признаку», – заключил он.

Напомним, ранее член СПЧ Кирилл Кабанов предложил Аляутдинову уехать из России после критики муфтием традиции обращаться к Деду Мороза, загадывая желания на Новый год.