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Зеленский объяснил острую реакцию на «сигнал из Америки»
Зеленский объяснил острую реакцию на заявления со стороны властей США их влиянием на социальное мнение
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что реагирует не просто на критические высказывания представителей властей США, а «на сигнал, который идет из Америки».
«Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».
Он заявил, что высказывания мировых лидеров имеют последствия для общественного мнения. Зеленский подчеркнул, что реагирует не просто на слова президента США, а «на сигнал, который идет из Америки».
При этом Зеленский заверил, что не обижается на слова о том, что является «диктатором », хоть и не считает такие высказывания «комплиментарными».
«Обижается на «диктатора» тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент», – сказал он, заверив, что «после окончания военного положения будут выборы».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.