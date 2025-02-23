Зеленский объяснил острую реакцию на «сигнал из Америки»

Зеленский объяснил острую реакцию на заявления со стороны властей США их влиянием на социальное мнение

Tекст: Антон Антонов

«Все это небезопасные шаги по ослаблению Украины, общественного мнения в Украине и за границей», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Он заявил, что высказывания мировых лидеров имеют последствия для общественного мнения. Зеленский подчеркнул, что реагирует не просто на слова президента США, а «на сигнал, который идет из Америки».

При этом Зеленский заверил, что не обижается на слова о том, что является «диктатором », хоть и не считает такие высказывания «комплиментарными».

«Обижается на «диктатора» тот, кто диктатором является… Диктаторами мы не будем, я законно признанный президент», – сказал он, заверив, что «после окончания военного положения будут выборы».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и предупредил, что он может потерять свою страну, Зеленский обвинил американского лидера в «жизни в дезинформационном пространстве». Вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Зеленского от публичных нападок на главу американского государства.

