Tекст: Александра Юдина

Известно, что Дикман извинился перед бывшим канцлером Германии за материалы, которые публиковались под его руководством, отметив, что в два ключевых момента газета оказалась на стороне, которую позже признали неверной, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Bild отвергла реформы Шредера, известные как «Повестка дня – 2010», и поддержала войну в Ираке, несмотря на то, что Шредер выступал против обоих.

В интервью газете Augsburger Allgemeine Дикман признал, что Шредер в обоих случаях действовал верно. Бывший главный редактор добавил, что в то время его оппозиция Шредеру была ожесточенной, но сейчас он легко поддерживает экс-канцлера.

Дикман также осудил отношение общественности и Социал-демократической партии Германии к Шредеру, назвав его «недостойным».

По его словам, именно благодаря реформам экс-канцлера Германия пережила 15-летний экономический рост. Дикман считает, что это заслуга Шредера, и общественность должна это признать.

Напомним, в 2024 году экс-канцлер Германии Шредер заявил о верной дружбе с президентом Владимиром Путиным. В данный момент Шредер поступил в больницу, причиной стала диагностированная врачами эмоциональная усталость.