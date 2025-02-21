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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Большая игра в Арктике началась

    Новый президент США, который, судя по всему, знает географию лучше, чем жертвы ЕГЭ, смотрит на Гренландию и Канаду и видит, как будет выглядеть Арктика, когда все эти страны будут США. Тогда она будет просто внутренним русско-американским морем.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Почему Трамп вынужден действовать быстро

    Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.

    4 комментария
    21 февраля 2025, 13:15 • Новости дня

    Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие сотрудничества

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вопросы двустороннего сотрудничества и партнерства.

    По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин провел телефонный разговор с президентом Мирзиеевым, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что обсуждение прошло в духе союзничества и партнерства.

    «Сообщение по разговору мы дадим в самое ближайшее время», – добавил он.

    Также лидеры отметили расширение сотрудничества в гуманитарной сфере. Так, особое внимание было уделено взаимодействию в таких областях, как культура, искусство, наука и образование.

    Кроме того, президенты подчеркнули важность подготовки инженерных кадров и развитие здравоохранения и спорта.

    Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, по мнению лидеров, представляет собой важный элемент укрепления двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном, способствующий улучшению качества жизни граждан обеих стран.

    В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым в Ташкенте для обсуждения узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества, также обсуждались вопросы региональной безопасности и оценки военно-политической обстановки в Центральной Азии.

    20 февраля 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал Верховный суд следить за безопасностью электронных судебных ресурсов и продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    Выступая на совещании судей, Путин поручил продолжать гуманизацию уголовного законодательства и практики его применения, передает ТАСС.

    Также Путин акцентировал внимание на вопросах безопасности электронных судебных ресурсов. Он поручил Верховному суду держать этот вопрос под постоянным контролем.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин в четверг выступит на совещании судей, где обсудят итоги работы судов за 2024-й и задачи на текущий год.

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    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

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    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


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    20 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области

    Путин поговорил с командирами 810-й бригады и 56-го полка о ситуации в Курской области

    Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что в ходе разговора командиры доложили о текущей ситуации и ходе боевых действий в зоне их ответственности, передает ТАСС.

    Он добавил, что командиры рассказали о положении дел на территориях, где происходит вклинивание противника в Курской области. «Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на этих территориях», – заявил Песков.

    В среду Путин заявил, что ему доложили о пересечении бойцами 810-й бригады ВС РФ границы с Украиной в Курской области.

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    20 февраля 2025, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал справедливое судопроизводство ключевым элементом доверия граждан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что справедливое судопроизводство является ключевым элементом доверия граждан и устойчивости государства.

    Путин подчеркнул, что государство становится более устойчивым, когда его граждане видят, что оно справедливо в своих отношениях с ними. «Вы представляете государство, когда решаете судьбы людей», – отметил президент, передает ТАСС.

    Глава государства также добавил, что в сегодняшних условиях справедливость приобретает еще большее значение.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Он призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей. Путин также отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности.

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    20 февраля 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил наследного принца Саудовской Аравии с Днем основания страны и отметил важность продолжения сотрудничества в торговле, инвестициях и энергетике.

    Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы Путин поздравил наследного принца, а также руководство и народ королевства с предстоящим праздником – Днем основания саудовского государства.

    Президент России выразил благодарность за создание благоприятных условий для проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Он отметил, что проявленное гостеприимство способствовало конструктивной и результативной работе обеих делегаций.

    Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-саудовского сотрудничества, включая такие сферы, как торговля, инвестиции и энергетика. Также было подчеркнуто намерение продолжать тесное взаимодействие в рамках «ОПЕК плюс» для поддержания стабильности на глобальном нефтяном рынке.

    В прошлом году Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии тему Украины. В 2023 году Путин и Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд встретились во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде.

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    20 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность стрессоустойчивости для судей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности.

    Путин, выступая на совещании российских судей, подчеркнул, что работа судьи требует не только высочайшей квалификации, но и особенной стрессоустойчивости, передает ТАСС. Он напомнил, что судебная система и судьи находятся на вершине правовой системы страны, так как именно здесь принимаются окончательные решения.

    Глава государства указал, что работа судей не связана с положительными эмоциями, так как зачастую приходится принимать решения, связанные с наказанием или разрешением споров. «Судья постоянно работает в условиях стресса», – отметил он.

    Напомним, Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц. Он также потребовал гарантий судебной защиты в Донбассе и Новороссии и поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

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    20 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин подчеркнул важность справедливости в работе российских судей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на совещании с российскими судьями обратил внимание на необходимость объективного и справедливого подхода в их работе, подчеркнув, что это важно как для граждан, так и для самих судей.

    «Объективность и справедливость очень важны не только в отношении тех, в отношении кого принимаются решения, но и для самого судьи, – обратил внимание Путин. – Потому что когда судья принимает решение, и он внутренне уверен, что он принимает справедливое решение, – то это создает такую внутреннюю уверенность в том, что он делает все правильно и по-честному», передает ТАСС.

    «Это вообще ключевая вещь в нашей с вами совместной работе», – резюмировал глава государства.

    Ранее Путин отметил необходимость стрессоустойчивости для судей в их профессиональной деятельности. Кроме того, российский лидер предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

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    20 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей

    Путин призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ призвал уделять особое внимание судебной защите многодетных семей, женщин и детей.

    «Нужно и далее уделять пристальное внимание судебной защите многодетных семей, женщин, детей, инвалидов и других социально уязвимых категорий граждан», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул особую значимость защиты прав участников спецоперации и их семей.

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    20 февраля 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин назвал освобождение россиянина из плена в Газе успехом политики Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о роли политики Москвы и доброй воли ХАМАС в освобождении из плена в Газе россиянина Александра Труфанова.

    Путин на встрече с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой отметил, что освобождение россиянина Труфанова стало возможным благодаря политике Москвы по Ближнему Востоку, передает ТАСС.

    «Это стало возможным в том числе благодаря последовательной политике РФ по ближневосточному урегулированию, что вызывает доверие со стороны многих партнеров в регионе, и благодаря доброй воле со стороны ХАМАС», – заявил Путин.

    На встрече с представителями Федерации еврейских общин президент также поблагодарил их за активное участие в жизни гражданского общества России. Он подчеркнул значимость работы Музея толерантности, отметив его ярко выраженный гуманитарный характер. «Хочу поблагодарить вас за активное участие в жизни гражданского общества в нашей стране и за тот вклад, который вы вносите в работу Музея толерантности», – добавил глава государства.

    Напомним, палестинское движение ХАМАС освободило гражданина России Александра Труфанова на первом этапе перемирия в Газе по просьбе Москвы.

    Посол России Анатолий Викторов передал новый паспорт освобожденному из сектора Газа Александру Труфанову. Мать Труфанова выразила благодарность российским властям за содействие в его освобождении и призвала продолжать усилия по освобождению других заложников.

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    20 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли военных судов в делах о терроризме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость военных судов в рассмотрении уголовных дел террористической направленности, отметив их роль в обеспечении неотвратимости наказания за такие преступления.

    Путин в ходе совещания с российскими судьями подчеркнул, что военные суды играют ключевую роль в рассмотрении уголовных дел, связанных с терроризмом, передает ТАСС. Он отметил, что за прошлый год было рассмотрено около 950 дел террористической направленности, по ним было осуждено 1075 человек.

    «Ключевая роль принадлежит военным судам при рассмотрении уголовных дел террористической направленности. За прошлый год таких дел было рассмотрено около 950, осуждено 1075 человек», – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что военные суды должны надежно защищать права военнослужащих и продолжать выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая неотвратимость наказания за преступления террористической направленности.

    Напомним, президент России Владимир Путин на совещании судей предложил обсудить обеспечение надежной защиты как государственных интересов, так и прав и свобод граждан и юридических лиц.

    Также он потребовал гарантий судебной защиты в Донбассе и Новороссии и поручил продолжить гуманизацию уголовного законодательства.

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    20 февраля 2025, 14:41 • Новости дня
    Путин заявил о важности защиты прав участников СВО и их семей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул особую значимость защиты прав участников спецоперации и их семей.

    Также, по словам Путина, военные суды должны защищать права военнослужащих, обеспечивая неотвратимость наказания для преступников, передает РИА «Новости».


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    20 февраля 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин приехал на совещание судей российских судов общей юрисдикции

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин принял участие в совещании судей Верховного суда страны.

    Глава государства посетил совещание в Верховном суде страны, где выступил перед судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов России, передает РИА «Новости».

    Участники совещания обсудили ряд тем, касающихся улучшения работы судебной системы и повышения ее эффективности.

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    20 февраля 2025, 14:37 • Новости дня
    Путин потребовал гарантий судебной защиты в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения судебной защиты граждан в Донбассе и Новороссии.

    «С сентября 2023 года работают суды, образованные в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях», – сказал он на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин принял участие в совещании судей Верховного суда страны.


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    21 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    Песков: Путин вручит награды Героям России 23 февраля

    Путин вручит государственные награды Героям России в Кремле 23 февраля

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 23 февраля в Кремле вручит государственные награды Героям России в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что мероприятия будут традиционными, как и в предыдущие годы. В Кремле состоится вручение наград, приуроченных к празднованию, нашим героям и защитникам Родины, сообщает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что более детальная информация о мероприятии будет предоставлена Кремлем позднее.

    Ранее Путин вручил коллективу «Радар ммс» орден Александра Невского за достижения в оборонной сфере и отметил вклад предприятия в развитие высоких технологий.

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    21 февраля 2025, 13:10 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина с учеными на Форуме будущих технологий

    Песков сообщил о встрече Путина с молодыми учеными на Форуме будущих технологий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин пообщается с молодыми учеными на Форуме будущих технологий, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится с молодыми учеными на Форуме будущих технологий, сообщает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что это будет традиционная встреча, которая проводится в рамках форума.

    Песков отметил, что основную аудиторию встречи составят молодые ученые

    Как писала газета ВЗГЛЯД, началась работа по поручениям Путина после встречи с молодыми учеными, на которой присутствовали авторы будущих великих научных достижений страны, и президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения высокого уровня преподавания математики и естественных наук в школах по всей стране.

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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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