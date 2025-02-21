Путин обсудил с президентом Узбекистана развитие сотрудничества

Tекст: Александра Юдина

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин провел телефонный разговор с президентом Мирзиеевым, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что обсуждение прошло в духе союзничества и партнерства.

«Сообщение по разговору мы дадим в самое ближайшее время», – добавил он.

Также лидеры отметили расширение сотрудничества в гуманитарной сфере. Так, особое внимание было уделено взаимодействию в таких областях, как культура, искусство, наука и образование.

Кроме того, президенты подчеркнули важность подготовки инженерных кадров и развитие здравоохранения и спорта.

Развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, по мнению лидеров, представляет собой важный элемент укрепления двусторонних отношений между Россией и Узбекистаном, способствующий улучшению качества жизни граждан обеих стран.

В январе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретился с министром обороны России Андреем Белоусовым в Ташкенте для обсуждения узбекско-российского стратегического партнерства и союзничества, также обсуждались вопросы региональной безопасности и оценки военно-политической обстановки в Центральной Азии.