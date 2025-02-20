Курчатовский институт запланировал напечатать корпус станции «Елена-АМ» а 3D-принтере

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, генеральный директор Курчатовского института Александр Каштанов объявил о планах создания корпуса атомной станции малой мощности «Елена-АМ» с использованием 3D-печати. Технология позволит создать корпуса, необходимые для распределенной энергетики на шельфовых зонах, где требуется более 400 реакторов.

Каштанов отметил, что существующие производственные мощности загружены на долгие годы, что вызывает необходимость поиска альтернативных решений. Он подчеркнул важность 3D-печати как способа изготовления корпуса реактора диаметром около двух метров, а также обсуждение планов по его внутренней антикоррозионной защите.

Помимо этого, в НИИ рассматривают возможность термопластической обработки корпуса после изготовления, чтобы добиться свойств, возможно, превосходящих кованые материалы. Для осуществления этой задачи важно определить оптимальные количество и размеры 3D-принтеров, чтобы ускорить процесс производства корпусов.

Важным аспектом является создание условий для реализации этих планов, что включает в себя не только инфраструктурные, но и технологические решения, способствующие скорейшему выполнению задачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Росатом» и «Курчатовский институт» решили создать единый совет по стратегическому развитию, а президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявлял, что Европа сталкивается с проблемами в науке из-за запрета на участие российских ученых в совместных проектах, и Курчатовский институт также решил создать новый материал для бронежилетов.