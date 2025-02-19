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Меликов осудил драки и забастовки в школах Дагестана
Глава Дагестана Сергей Меликов выразил обеспокоенность спекуляциями и забастовками в школах республики, отметив три резонансных случая, включая драку учителей и забастовку в Хубаре.
Меликов в своем Telegram-канале выразил недовольство по поводу использования школьного процесса в качестве инструмента давления. Он подчеркнул, что образование детей в республике должно оставаться неприкосновенным и любые попытки использовать его в подобных целях будут восприниматься как нарушение конституционного права на образование.
Меликов привел примеры, которые стали поводом для его заявления. Среди них драка учителей в селе Хлют, забастовка в селе Хубар с требованием вернуть прежнего директора и ситуация в буйнакской школе, где педагоги и родители выступили против увольнения директора после попытки суицида ученика.
Глава республики предупредил, что любые участники подобных акций понесут ответственность. Он отметил, что образование является основополагающим правом, и его нельзя подвергать спекуляциям или использовать в качестве инструмента давления.
Как пишет РИА «Новости» в дагестанских Telegram-каналах ранее было распространено видео конфликта между педагогами в Хлютской школе Рутульского района, где одна из учительниц пострадала в ходе потасовки.