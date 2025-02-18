Лавров заявил о договоренности с США по банковским переводам

Tекст: Валерия Городецкая

На пресс-конференции по итогам переговоров с представителями администрации США в Эр-Рияде Лавров рассказал о договоренности с американской делегацией по устранению проблем банковских переводов.

«Не последняя проблема – это банковские переводы, которые нам пытаются ограничивать. Мы, естественно, отвечаем взаимностью», – заявил министр, видео его выступления опубликовано на YouTube-канале МИД России. Лавров уточнил, что представители обеих сторон вскоре договорятся о встрече и рассмотрят необходимость устранения этих искусственных барьеров.

Ранее МИД сообщил, что Россия и США наладят диалог о возобновлении сотрудничества в экономике.

Агентство Reuters писало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине.