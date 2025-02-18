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Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн»
Россиянам рассказали о введении сервиса «Мои чеки онлайн» в марте 2025 года
С 1 марта 2025 года россияне смогут получать электронные чеки в едином хранилище, предоставив продавцу номер телефона или e-mail и согласие на отправку чеков в сервис ФНС «Мои чеки онлайн», рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.
По его словам, услуги сервиса «Мои чеки онлайн» позволчт покупателям в России получать электронные чеки в одном месте, значительно облегчая доступ к информации о своих покупках, передает РИА «Новости».
По словам Гаврилова, чтобы воспользоваться сервисом, покупатели должны заранее предоставить продавцу контактные данные и согласие на отправку чеков в электронное хранилище.
В случае отказа или отсутствия данных, чек будет выдан традиционным способом. Новый подход способствует упрощению отслеживания расходов, а также облегчает процесс возврата товаров, гарантийного обслуживания и получения налоговых вычетов.
Депутат также отметил, что новый порядок закреплен в федеральном законе и применяется к расчетам, совершаемым через Систему быстрых платежей и автоматические устройства. Продавцы, использующие кассовую технику, обязаны предложить клиентам этот формат электронных чеков, если они на него согласны.
При этом сервис позволяет собрать разрозненные чеки, которые ранее приходили в различных форматах – по электронной почте, в смс или через банковские приложения, – в одном месте, что удобно для контроля персональных финансов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг планировал ввести возможность отказа от печати бумажных чеков, чтобы снизить издержки бизнеса, уменьшить вред окружающей среде и избежать контакта с токсичными веществами, содержащимися в термобумаге.