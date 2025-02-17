В Майами-Бич местный еврей напал на израильских туристов

Ynet: В Майами-Бич местный еврей ранил израильских туристов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Ynet, израильские туристы, отец и сын, ехали в автомобиле, когда 27-летний Мордехай Брафман обогнал их, развернулся и открыл огонь, передает ТАСС. Всего он произвел 17 выстрелов, после чего туристы пытались спастись бегством.

В результате стрельбы один из израильтян получил огнестрельное ранение плеча, другой – резаную рану руки. Их жизни не угрожает опасность. Подозреваемый был задержан у себя дома и обвинен в покушении на убийство.

Полиция пока не разглашает официальные мотивы нападения, однако Брафман заявил, что принял туристов за палестинцев и был уверен, что застрелил их. По данным следствия, жертвы и нападавший не были знакомы друг с другом.

Ранее Брафман стал известен после интервью о нападении на булочную в Майами-Бич, где он выразил желание видеть больше единства и меньше конфликтов среди людей, отметил портал.

В январе полиция Израиля заявила о теракте после нападения с ножом в центре Тель-Авива.