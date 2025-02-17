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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    23 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    11 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

    0 комментариев
    17 февраля 2025, 06:28 • Новости дня

    Экипаж Ка-52м атаковал бронетехнику и военных ВСУ в Курской области

    Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вертолет Ка-52м российского Минобороны атаковал бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области, успешно выполнив боевую задачу и вернувшись на базу.

    Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает РИА «Новости». Министерство обороны России информирует, что удар был направлен на бронетехнику и личный состав ВСУ, находившиеся в лесистой местности приграничного района Курской области.

    По данным разведки, после удара личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж вертолета, выполнявший задачу по поддержке наземной группировки войск, благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили представители Минобороны РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52м уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области, уничтожив до десяти единиц колесной и гусеничной техники, включая БМП, БТР и грузовики. Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52м сорвали ротацию украинских войск в Курской области, нанеся значительный ущерб противнику. В начале января российский Ка-52М уничтожил несколько единиц техники ВСУ, что подтвердило высокую эффективность использования этих вертолетов в боевых действиях.

    16 февраля 2025, 12:43 • Новости дня
    Мирошник призвал к жесткой оценке слов Каллас о жертвах среди россиян

    Мирошник раскритиковал заявление Каллас о гибели россиян в конфликте с Украиной

    Мирошник призвал к жесткой оценке слов Каллас о жертвах среди россиян
    @ Peter Kneffel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что комментарии главы дипломатии ЕС Каи Каллас о безопасности российских граждан в конфликте с Украиной демонстрируют русофобию и требуют строгой политической и правовой оценки.

    Заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на Мюнхенской конференции о том, что гражданское население России не гибнет в конфликте с Украиной, вызвало резкую критику со стороны Москвы, передает ТАСС. Мирошник назвал это заявление проявлением русофобии и отметил необходимость его жесткой политической и правовой оценки.

    Он подчеркнул, что «такой подход делает Каллас слепой и глухой к смертям и страданиям российского гражданского населения». По его словам, Каллас проявляет «избирательную слепоту», не обращая внимание на ранения и гибель мирных жителей в результате действий Вооруженных сил Украины. Дипломат выразил уверенность, что Каллас не знает о многочисленных происшествиях, включая гибель 22 мирных жителей в Русском Поречном и обстрелы в таких городах, как Горловка и Белгород.

    По данным Мирошника, за 2024 год от действий украинских сил пострадали не менее 5,5 тыс. мирных жителей России, более 800 из них погибли, в том числе 51 ребенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что мирные жители России не погибают в ходе украинского конфликта.

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    14 февраля 2025, 17:42 • Новости дня
    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье

    Мирошник: ВСУ разграбили приграничную зону в Курской области

    Мирошник: ВСУ в Курской области крали стиральные машины, унитазы и даже постельное белье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе боевых действий в курском приграничье занимались грабежами и мародерством, заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    «Повальное мародерство. Практически все населенные пункты, куда заходили украинские вооруженные формирования, подверглись жесточайшему разграблению», – цитирует Мирошника ТАСС.

    Он пояснил, что они ВСУ крали транспорт, стиральные машины, унитазы, бытовую технику, белье и даже постельное белье. «Это все грабилось в огромных объемах», – заключил он.

    Также посол отметил, что киевский режим бьет по мирным объектам, не представляющим угрозы.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    14 февраля 2025, 20:46 • Новости дня
    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области

    Хинштейн: Съемочная группа Первого канала подверглась атаке дрона ВСУ в Курской области

    Съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в Курской области
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов получил ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

    В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона в селе Черкасская Конопелька Суджанского района.

    В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов. Предположительно, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму, сообщил Хинштейн.

    Он добавил, что Шолмова уже доставили в Курскую областную клиническую больницу, где после консилиума врачей и по просьбе самого пострадавшего было принято решение о его направлении на лечение в Москву. Состояние раненого оценивается как удовлетворительное.

    В январе съемочная группа «Известий» попала под удар дрона в Курской области, что привело к ранениям журналистов. До этого возбудили уголовное дело по факту гибели корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова и ранения четырех других журналистов.

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    14 февраля 2025, 10:08 • Новости дня
    За убийства жителей Николаева-Дарьина против ВСУ заведено дело о теракте
    За убийства жителей Николаева-Дарьина против ВСУ заведено дело о теракте
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте в связи с убийствами жителей села Николаево-Дарьино Курской области украинскими военными.

    В Telegram-канале ведомства указано, что возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) против украинских вооруженных сил. Причиной стали убийства мирных жителей села Николаево-Дарьино Курской области в период с августа по декабрь 2024 года.

    По данным следствия, украинские военные незаконно пересекли границу России и вторглись в Суджанский район, после чего начали проводить карательные акции против мирных жителей. В результате этих действий погибли семь человек, включая семилетнего мальчика и нескольких жителей, погибших в пожаре.

    Следственный комитет сообщает, что в ходе расследования были получены свидетельства от эвакуированных жителей села. Также установлены случаи убийств с использованием огнестрельного оружия.

    В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все участники украинских вооруженных формирований, причастные к этим преступлениям.

    Напомним, ВСУ убили почти всех мужчин в курском Николаеве-Дарьине.

    В России призвали признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

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    15 февраля 2025, 01:28 • Новости дня
    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов

    Захарова потребовала от структур ООН и ОБСЕ осудить атаку ВСУ на журналистов Первого канала

    МИД потребовал от структур ООН и ОБСЕ осудить украинскую атаку на журналистов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим совершил очередное нападение на российских журналистов, международные организации должны осудить это преступление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на журналистов Первого канала в Курской области.

    Захарова заявила, что новое нападение пополнило список «кровавых преступлений режима Зеленского против гражданских лиц», к которым относятся и сотрудники СМИ, сообщается на сайте МИД России.

    По словам Захаровой, ВСУ ведут прицельный огонь по журналистам, операторам и фотографам, чтобы скрыть правду о нарушениях международного гуманитарного права и «злодеяния против мирного населения».

    Захарова призвала «ответственные правительства» стран осудить атаки украинских военных и высказаться против нападений на мирное население, включая представителей СМИ. Также она потребовала от международных организаций, таких как структуры ООН и ОБСЕ, незамедлительно отреагировать на это нападение и принять меры против террористических методов подавления инакомыслия.

    «Дальнейшее замалчивание этих преступлений со стороны международных чиновников будет фактически означать их покрывательство и поощрение киевского режима к совершению новых нападений», – заявила она.

    Кроме того, Захарова заявила, что виновные в нападении на жизнь российского журналиста будут установлены и понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    15 февраля 2025, 13:51 • Новости дня
    ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении
    ВС России отразили три контратаки ВСУ на курском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены три контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Гоголевки, Замостья, Казачьей Локни, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Новой Сорочины, Олешни, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Журавки, Ободов и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены четыре машины пехоты, бронетранспортер, семь бронемашин, два миномета, станция РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, в том числе две немецкие БРЭМ Bergepanzer 2, а также три пункта управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60780 военнослужащих, 363 танка, 268 машин пехоты, 216 бронетранспортеров, 1879 бронемашин, 1986 автомобилей, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 109 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 48 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».

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    14 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин распорядился о создании системы помощи пострадавшим жителям приграничных областей России от действий ВСУ, используя принцип «одного окна» для упрощения процесса.

    Путин дал поручение правительству, Минобороны и региональным органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей организовать помощь пострадавшим жителям по принципу «одного окна», указано на сайте Кремля.

    Это решение направлено на упрощение процедуры получения поддержки. В документе подчеркивается важность координации действий всех задействованных органов для эффективного предоставления помощи.

    Путин также распорядился о предоставлении жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

    Власти должны обеспечить доступность всех необходимых ресурсов и услуг для пострадавших, чтобы минимизировать бюрократические преграды.

    Ранее в приграничных районах Курской области начали работать комиссии по оценке степени разрушений жилых домов, вызванных атаками ВСУ. Минобороны предоставило первый список из 158 населенных пунктов для проведения работ.

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    14 февраля 2025, 22:53 • Новости дня
    СК открыл дело о теракте после атаки ВСУ на журналистов в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Следственный комитет России завел уголовное дело после атаки вооруженных сил Украины на журналистов Первого канала в Курской области, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Петренко сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

    Следствием установлено, что ВСУ использовали дрон для сброса взрывного устройства на журналистов Первого канала. В результате атаки был ранен оператор Юрий Шолмов, сообщает СК в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Шолмов позднее сообщил, что с ним все хорошо. Он заявил о намерении вернуться в Курскую область после лечения.

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    14 февраля 2025, 20:37 • Новости дня
    Мирошник: В части поселков Курской области не дожили до освобождения 50% жителей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В некоторых населенных пунктов Курской области, ранее оккупированных ВСУ, половина жителей не смогла продержаться до освобождения, заявил посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник во время визита в регион.

    «Из-за несовременной медицинской помощи, из-за массированных обстрелов и из-за прямых расстрелов мирного населения в некоторых населенных пунктах половина жителей, оставшихся там, не дожили до освобождения», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

    В качестве примера он привел Николаево-Дарьино в Курской области, которое было захвачено ВСУ, и где половина жителей не дожили до освобождения села российскими войсками.

    «У меня сейчас есть данные по людям, которые потеряли своих близких, которые прошли через унижение, пытки, через расстрелы людей, которые были вместе с ними. Я скажу только отдельные факты. Это, к примеру, Николаево-Дарьино. Половина людей, которые оставались там на момент начала захвата, не дожили до освобождения по разным причинам», – сказал Мирошник.

    По его словам, часть мирных жителей погибли, поскольку у них были хронические заболевания, а возможности получить нужные препараты у них не было. Других расстреляли у себя в домах. Люди приходили к соседям за помощью, но натыкались на украинских боевиков, которые убивали их, заключил Мирошник.

    Также он сообщал, что украинские военные после удара по интернату в Судже вывезли десятки людей на территорию Сумской области.

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    14 февраля 2025, 22:14 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор Первого канала рассказал о самочувствии

    Раненый оператор Первого канала Шолмов сообщил о намерении вернуться в Курскую область после лечения

    Tекст: Антон Антонов

    Оператор Первого канала Юрий Шолмов, получивший в Курской области ранения в результате украинской атаки, сообщил, что с ним все хорошо.

    «Со мной все хорошо. Сейчас доктора посмотрели еще раз рану. Сейчас они ее перевязывают, обеззараживают и заматывают», – приводит слова Шолмова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    Он выразил уверенность, что «все будет хорошо». По словам Шолмова, после того, как «чуть-чуть подлечится», он, скорее всего, вернется в Курскую область.

    Напомним, Шолмов получил ранения в результате атаки ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Съемочная группа Первого канала подверглась атаке с использованием дрона.

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    15 февраля 2025, 23:00 • Новости дня
    Раненный в Курской области оператор Первого канала рассказал об атаке дрона ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    По мнению оператора Первого канала Юрия Шолмова, получившего в Курской области ранения в результате атаки ВСУ, украинские военные видели, что он был безоружен.

    Съемочная группа направлялась в село Черкасская Конопелька в сопровождении двух бойцов добровольческого формирования «Ветераны». По пути их заметили дроны-разведчики вооруженных сил Украины, после чего группа укрылась за деревьями, передает РИА «Новости».

    «И в этот момент прилетел FPV-дрон. Он начал кружить над нашей лесополосой, видимо, искать хорошую сторону для атаки», – рассказал Шолмов. Когда дрон начал снижаться, оператор стал снимать его на камеру. «Метров за пять до его сближения со мной я успел отскочить в сторону, влево, и произошел взрыв», – добавил он.

    Шолмов выразил уверенность, что украинские военные, управлявшие дроном, могли разглядеть, что он был безоружен. Он отметил, что «сейчас очень хорошие камеры на дронах», которые позволяют увидеть все детали «вплоть до лица». «И они точно видели, что у меня нет оружия, у меня камера – и все. И почему выбрали они меня – очень большой вопрос», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, съемочная группа Первого канала подверглась атаке ВСУ в селе Черкасская Конопелька Курской области. Был ранен оператор Юрий Шолмов. Следственный комитет России завел уголовное дело по факту совершения террористического акта и воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов.

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    14 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Операторы FPV-дронов отряда «Т» достигли 95-процентной эффективности

    Добровольческий корпус в Курске достиг 95% попаданий FPV-дронами в цели

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы FPV-дронов из отряда «Т» Добровольческого корпуса в Курске смогли достичь 95-процентной эффективности попаданий по целям, значительно превысив средний показатель в 40%.

    Операторы FPV-дронов отряда специального назначения «Т» из Добровольческого корпуса в Курске добились 95-процентной эффективности попаданий по целям, сообщает ТАСС. Командир взвода БПЛА отметил, что в разгар операций они совершают до 15 вылетов в день, иногда используя до трех дронов на одну цель из-за трудностей вражеских оборонительных укреплений, таких как бетонные конструкции.

    По его словам, FPV-дроны отряда значительно превосходят аналоги благодаря своей способности пробиваться сквозь средства радиоэлектронной борьбы противника. Они поражают разнообразные цели, включая вражескую технику и укрепления.

    Высокая результативность достигается не только благодаря техническим характеристикам дронов. Бойцы тщательно выбирают позиции для запуска, чтобы избежать радиогоризонта, что позволяет поддерживать видеосвязь с дроном до момента удара.

    Кроме того, члены отряда занимаются аэроразведкой с помощью квадрокоптеров, обнаруживая цели для последующего удара дронами-камикадзе или артиллерией. Недавно они выявили скопление из восьми единиц техники противника, пораженное РСЗО «Град».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ «Ахмат» в Курской области применил FPV-дроны с автонаведением в ходе операции. Удары FPV-дронов уничтожили группу ВСУ под Часовым Яром. Российские БПЛА усилили давление на трассу снабжения ВСУ в Красноармейске.

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    14 февраля 2025, 14:59 • Новости дня
    ВС России отразили две контратаки ВСУ на курском направлении

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям двух танковых, тяжелой механизированной, пяти механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригадам морской пехоты и теробороны, а также трех штурмовых полков ВСУ. Отражены две контратаки противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Викторовки, Зазулевки, Казачьей Локни, Кубаткина, Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Николаевки, Никольского, Олешни, Черкасского Поречного, Южного, а также Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки и Ободов в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, четыре артиллерийских орудия, четыре миномета, ЗРК и мостоукладчик, а также три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 500 военнослужащих, 363 танка, 264 машины пехоты, 215 бронетранспортеров, 1872 бронемашины, 1974 автомобиля, 439 артиллерийских орудий, 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 21 пусковую установку ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 108 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 42 единицы инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении скопления пехоты ВСУ в Курской области «Градами».

    Накануне стало известно, что Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ.

    Потери ВСУ в Курской области превысили 60 тыс. военных.

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    15 февраля 2025, 11:04 • Новости дня
    Следственный комитет возбудил дело после атаки дрона на дом в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области возбуждено дело о теракте после атаки беспилотника на частный дом, в результате которой пострадал мирный житель, получивший осколочные ранения.

    СК возбудил уголовное дело после атаки беспилотника на частный дом в Беловском районе Курской области, передает ТАСС.

    Военнослужащие Украины сбросили взрывное устройство на дом, где проживал мирный житель.

    В результате атаки хозяин дома получил осколочные ранения и был доставлен в Курскую областную больницу. По словам временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Хинштейна, жизни пострадавшего ничто не угрожает.

    Напомним, Минобороны России сообщило, что над территорией Волгоградской области уничтожены и перехвачены 17 беспилотников, над территорией Саратовской области – два БПЛА. Всего над регионами России за ночь нейтрализованы 40 украинских дронов. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в семи городах.

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    16 февраля 2025, 14:13 • Новости дня
    СК возбудил дело о терроризме после обстрела Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о терроризме после обстрела поселка Коренево в Курской области, который произошел 16 февраля.

    Согласно информации, 16 февраля военнослужащие ВСУ совершили целенаправленный обстрел поселка Коренево в Курской области. В этом районе проживает мирное население, что делает инцидент особенно опасным и значимым, передает ТАСС.

    Главное военное следственное управление СК РФ квалифицировало события как террористический акт. Собранные доказательства позволили возбудить уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 Уголовного кодекса Российской Федерации.

    Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате обстрела поселка Коренево в Курской области осколочными ранениями и акубаротравмой пострадал 67-летний мужчина, его доставили в больницу.

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    Эйфория от столь долгожданного сигнала от США и России по разрешению конфликта на Украине вылилась в рост практически всех российских активов. Российская валюта начала резко укрепляться, акции российских компаний, особенно «Русала» и Газпрома, резко пошли вверх. Это хороший сигнал и для инфляции. Однако нефть, наоборот, продолжила резко дешеветь. При этом эксперты предупреждают, что эйфория на рынках скоро закончится, и что тогда будет? Подробности

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    Зеленский оказался плохим продавцом недр Украины

    Судьба договора о поставках украинских редкоземельных металлов в США оказалась под вопросом. Встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского в Мюнхене завершилась, по сути, ничем – каждая из сторон отвергла предложения другой. Для чего на самом деле украинскому руководству необходимо это соглашение, удастся ли его вообще заключить и почему для нового президента США оно может стать тренировкой в преддверии новых этапов торговых войн? Подробности

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    Россия перераспределила остатки газа на Украине

    Энергообъекты на Украине вновь оказались в фокусе внимания российских военных. В этот раз под удар попали газовые месторождения в Полтавской области, а до того – объекты газовой инфраструктуры на западе страны. По мнению экспертов, ВС России наносят удары таким образом, чтобы в итоге на Украине газом пользовались лишь бытовые потребители. Подробности

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    Вице-президент США передал Евросоюзу черную метку

    Европейские политики приходят в себя после сокрушительной речи вице-президента США на Мюнхенской конференции по безопасности. Почему глава Минобороны ФРГ назвал эту речь «недопустимой» – и по каким причинам американское руководство столь резко и агрессивно выступило против своих европейских союзников? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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