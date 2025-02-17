Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по ВСУ в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж вертолета Ка-52м нанес ракетный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщает РИА «Новости». Министерство обороны России информирует, что удар был направлен на бронетехнику и личный состав ВСУ, находившиеся в лесистой местности приграничного района Курской области.

По данным разведки, после удара личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены. Экипаж вертолета, выполнявший задачу по поддержке наземной группировки войск, благополучно вернулся на аэродром вылета, уточнили представители Минобороны РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вертолеты Ка-52м уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области, уничтожив до десяти единиц колесной и гусеничной техники, включая БМП, БТР и грузовики. Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52м сорвали ротацию украинских войск в Курской области, нанеся значительный ущерб противнику. В начале января российский Ка-52М уничтожил несколько единиц техники ВСУ, что подтвердило высокую эффективность использования этих вертолетов в боевых действиях.