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    Антон Беликов Антон Беликов Культура освобождается от черви

    Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия уже выиграла от переговоров с США

    Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как Сережа ждал Россию

    Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.

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    16 февраля 2025, 15:44 • Новости дня

    Путин наградил трех казахстанцев медалями Пушкина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин наградил медалями Пушкина троих граждан Казахстана, отметив их вклад в развитие культурно-гуманитарных связей между Россией и Казахстаном.

    Как сообщает РИА «Новости», президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями Пушкина трех казахстанцев в знак признания их вклада в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества с Россией.

    Медали получили директор музея имени Анастасии Цветаевой в Павлодаре Ольга Григорьева, глава культурно-просветительского фонда «Старый Уральскъ» Геннадий Мухин и директор Городской универсальной библиотеки имени Александра Пушкина в Шымкенте Наталья Романова. Награды были присуждены указом президента России № 76 от 10 февраля 2025 года.

    Медаль Пушкина, учрежденная в 1999 году, вручается гражданам иностранных государств за активное содействие развитию культурных связей с Россией, поддержку русской культуры и искусства, а также за популяризацию русского языка и литературы за границей. Об этом было сообщено в заявлении, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Казахстане.

    14 февраля 2025, 10:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 80% опрошенных россиян

    Tекст: Александра Юдина

    Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 80% за неделю, следует из опроса фонда «Общественное мнение».

    По данным ФОМ, 80% россиян доверяют Путину, что на 2 процентных пункта выше по сравнению с прошлой неделей, передает ТАСС.

    Столько же участников опроса считают, что Путин эффективно справляется со своими обязанностями на посту главы государства.

    Работу правительства одобрили 53% участников (минус 1 п.п.). При этом 57% респондентов считают, что глава кабмина Михаил Мишустин работает хорошо, что на 1 п.п. выше, чем раньше.

    Поддержка политических партий также осталась на прежнем уровне: «Единой России» доверяют 44% опрошенных, КПРФ и ЛДПР – по 8%, «Справедливой России – За правду» и «Новым людям» – по 3%.

    Опрос проводился с 7 по 9 февраля среди 1,5 тыс. россиян.

    В конце января уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 79%, при этом 81% опрошенных граждан страны сочли, что он работает хорошо.

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    13 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы

    Песков: В Москве готовы приветствовать лидеров крупных стран на праздновании юбилея Победы

    Песков заявил о готовности Москвы приветствовать лидера США на юбилее Победы
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил готовность приветствовать на праздновании 80-летия Победы лидеров крупных стран, включая президента США, если они выразят желание прибыть в Москву, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля подчеркнул, что если главы стран решат разделить радость Победы и значение этого праздника, президент Путин будет рад приветствовать их в Москве, передает ТАСС. На вопрос о том, будет ли Путин рад приветствовать президента США, Песков ответил утвердительно: «Ну разумеется».

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в мероприятии, которое состоится 9 мая. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также планирует посетить Москву на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

    Министерство иностранных дел России исключило из приглашений на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне лишь недружественые страны.

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    16 февраля 2025, 11:03 • Видео
    Олаф Шольц уходит из политики

    За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

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    14 февраля 2025, 14:45 • Новости дня
    Развожаев сообщил о завершении строительства последних этапов трассы «Таврида»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Севастополе завершили строительство заключительных этапов трассы «Таврида», а также отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км за последние пять лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил о завершении строительства седьмого и восьмого этапов трассы «Таврида», передает РИА «Новости». В ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор отметил, что строительство этих участков, включая Ялтинское кольцо, «разгрузило» движение в направлении Ялты. За последние пять лет в Севастополе также отремонтировали 778 дорог общей протяженностью 596 км.

    Кроме того, Развожаев отметил, что впервые с 2014 года проведена инвентаризация бесхозных дорог в регионе. В ходе встречи губернатор также доложил о ходе строительства культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный. По его словам, строительство Театра оперы и балета выполнено на 57%, а готовность музейного комплекса составляет 72%.

    Губернатор добавил, что здание Академии хореографии уже введено в эксплуатацию, а сам кластер строят по поручению президента России. В состав комплекса войдут Академия хореографии, Театр оперы и балета и Российская государственная художественная галерея.

    Также Развожаев сообщил, что благодаря модернизации системы здравоохранения продолжительность жизни в Севастополе достигла 75 лет. По этому показателю регион вошел в десятку лидеров по стране.

    Напомним, президент России Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева баллотироваться на второй срок на посту губернатора Севастополя, а также одобрил строительство современного кампуса в городе.

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    14 февраля 2025, 11:15 • Новости дня
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    Путин поручил организовать поддержку пострадавшим от ВСУ по принципу «одного окна»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин распорядился о создании системы помощи пострадавшим жителям приграничных областей России от действий ВСУ, используя принцип «одного окна» для упрощения процесса.

    Путин дал поручение правительству, Минобороны и региональным органам власти Белгородской, Брянской и Курской областей организовать помощь пострадавшим жителям по принципу «одного окна», указано на сайте Кремля.

    Это решение направлено на упрощение процедуры получения поддержки. В документе подчеркивается важность координации действий всех задействованных органов для эффективного предоставления помощи.

    Путин также распорядился о предоставлении жилья жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий и не подлежат восстановлению.

    Власти должны обеспечить доступность всех необходимых ресурсов и услуг для пострадавших, чтобы минимизировать бюрократические преграды.

    Ранее в приграничных районах Курской области начали работать комиссии по оценке степени разрушений жилых домов, вызванных атаками ВСУ. Минобороны предоставило первый список из 158 населенных пунктов для проведения работ.

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    13 февраля 2025, 20:48 • Новости дня
    Песков: Президенты РФ и США обсудили ущерб отношениям двух стран от администрации Байдена

    Tекст: Валерия Городецкая

    В телефонном разговоре президенты России и США обсудили ущерб, нанесенный отношениям стран предыдущей администрацией Вашингтона, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что Владимир Путин обсудил с американским лидером ущерб, нанесенный двусторонним отношениям России и США при предыдущей администрации Вашингтона, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что нынешнее состояние отношений между странами не соответствует интересам ни России, ни Соединенных Штатов.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что российско-американские отношения находятся на грани разрыва из-за политики США, которая, по его мнению, подрывает международный режим нераспространения ядерного оружия и усиливает конфронтацию.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    13 февраля 2025, 22:01 • Новости дня
    Депутат Госдумы высмеял поведение Зеленского

    Хамитов сравнил жалобы Зеленского на Трампа с поведением капризной школьницы

    Tекст: Максим Попов

    Амир Хамитов назвал поведение Зеленского на фоне переговоров Путина и Трампа комическим, подчеркнув, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.

    Депутат Госдумы Амир Хамитов,  в интервью РИА «Новости» заявил, что если бы не трагичность ситуации, поведение Владимира Зеленского могло бы стать основой для комического сериала. Это заявление было сделано в контексте недавних жалоб украинского президента на Дональда Трампа, который связался с Владимиром Путиным до того, как позвонить Зеленскому.

    Хамитов отметил, что Зеленский, похоже, обижен на весь мир и пытается привлечь внимание, жалуясь и «топая ножкой». По его словам, такие претензии более характерны для капризных школьниц, но для взрослых людей, тем более политических лидеров, такое поведение может свидетельствовать о медицинских проблемах.

    Ранее стало известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о начале дискуссий по урегулированию конфликта на Украине. Позже Трамп проинформировал Зеленского о содержании разговора.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта, если они пройдут без участия украинской стороны.

    Страны Европейского союза выразили желание участвовать в этих переговорах, чтобы обеспечить надежную трансатлантическую безопасность и предоставить Украине гарантии безопасности.

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах и уже начала формировать группу для переговоров с США, однако об участии Европы в переговорах пока понимания нет.

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    15 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Зеленский вновь пожаловался на звонок президента США Путину

    Зеленский пожаловался, что президент США позвонил Путину до разговора с ним

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности вновь выразил недовольство тем, что президент США позвонил президенту России Владимиру Путину раньше, чем ему.

    На Мюнхенской конференции Зеленский вновь пожаловался, что американский лидер позвонил Путину перед разговором с ним.

    «Я не очень счастлив. Но я думаю, что было бы опаснее, если бы первая встреча была с Путиным, а потом с Украиной», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

    Ранее Зеленский заявил, что Киев не признает результаты переговоров между Москвой и Вашингтоном, если они пройдут без участия Украины.

    Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал поведение Зеленского комическим, отметив, что жалобы украинского лидера напоминают капризы школьниц.

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    15 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Орбан предсказал окончание конфликта на Украине в ближайшие месяцы

    Орбан заявил о возможном завершении конфликта на Украине в течение полугода или раньше

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине завершится в течение шести месяцев или даже раньше, считает глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Американский журналист Такер Карлсон спросил, считает ли Орбан реалистичным срок в шесть месяцев для завершения конфликта. Орбан ответил: «Да, определенно, даже раньше. Я так считаю».

    Орбан подчеркнул, что данные венгерских опросов, проводимых среди граждан стран ЕС, показывают, что «большинство переходит на позицию мира, и сторонников мира сейчас больше», передает РИА «Новости».

    Орбан выразил уверенность, что рано или поздно Запад оставит Украину одну без поддержки. Запад превратил Украину из буферной зоны между Россией и НАТО в военную, сказал он. Орбан заявил, что всегда был уверен, что Россия выйдет из конфликта на Украине сильнее, чем была. По его мнению, Запад совершил историческую ошибку, подтолкнув Россию к союзу с Китаем.

    Орбан заявил, что президент России Владимир Путин всегда держал слово, поэтому Россия и Венгрия смогли выстроить разумное сотрудничество. Западные капиталисты мстят Путину за то, что он не позволил им интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал российским национальным интересам, считает Орбан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным Politico, европейские лидеры начали выражать недовольство мирным планом Белого дома, касающимся Украины.

    Орбан выразил уверенность, что Россия вернется в мировую экономику и европейскую безопасность после достижения мирного соглашения на Украине.

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    13 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Песков: Президенты России и США проведут встречу до обмена визитами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российско-американский саммит пройдет раньше возможных визитов президента России Владимира Путина в США или американского лидера в Россию, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Об этом Песков сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, уточнив, что лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить страны друг друга, однако договорились сначала провести саммит в третьей стране, передает ТАСС.

    Представитель Кремля пояснил, что президенты стремятся организовать рабочую встречу оперативно, и сейчас помощники на рабочем уровне занимаются согласованием деталей. «Они обменялись взаимными приглашениями, то есть теперь и у президента США есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки», – сказал Песков.

    Он добавил, что встреча в третьей стране состоится раньше, чем «эвентуальный обмен визитами», и ее подготовка сейчас в активной стадии обсуждения.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что главы России и США поставили российско-американские отношения на ноги.

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    14 февраля 2025, 20:01 • Новости дня
    Эксперт: Развожаев успел стать настоящим севастопольцем

    Политконсультант Корякин: Приток новых жителей обеспечивает успешное будущее Севастополя

    Эксперт: Развожаев успел стать настоящим севастопольцем
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Михаил Развожаев сформировал в Севастополе комфортную среду для предложения идей о развитии города. Вместе с обществом он шаг за шагом улучшает причерноморский форпост России, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В пятницу Владимир Путина провел встречу с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

    «Главным итогом встречи стали слова Михаила Развожаева о готовности пойти на второй срок. Примечательно, что Владимир Путин поддержал инициативу главы Севастополя, отметив, что последнее слово все же будет за жителями города», – сказал Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Решение продолжить работу на столь высоком посту произрастает из конкретных результатов деятельности Развожаева. Под его руководством город вырос вдвое и в численности и экономически», – говорит собеседник.

    «Развожаев хорошо понимает город. Его успехи стали возможны благодаря разрешению многочисленных конфликтов в Севастополе, что поспособствовало установлению общественного согласия. Это не означает полного отсутствия каких-либо противоречий. Однако плюрализм мнений при отсутствии конфликтов оказывает положительное  влияние на работу по развитию города», – пояснил эксперт.

    «Кроме того, бурное развитие Севастополя, в частности, новые реализуемые проекты, становятся залогом привлечения сюда новых людей. Они привносят сюда разные точки зрения на те или иные процессы, происходящие в Севастополе, порождают новые идеи, что создает хороший фундамент для поиска путей совершенствования процессов и качественного роста этого места», – полагает он.

    «Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Развожаев успел стать настоящим севастопольцем. Он осознает историческую, политическую и символическую значимость города, понимает, что управляет главным форпостом России в Причерноморье. Поэтому, думаю, местные жители будут готовы поддержать его на предстоящих выборах главы региона», – заключил Корякин.

    Ранее состоялась встреча Владимира Путина с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. В ходе беседы они обсудили ситуацию со строительством трассы «Таврида». Кроме того, отмечено, что за последние пять лет в регионе было отремонтировано 778 дорог общей протяженностью 596 км.

    Также были затронуты успехи, которых удалось достичь администрации Развожаева за пять лет руководства. По сравнению с 2019 годом ВВП города вырос почти в два раза. Стабильно увеличиваются собственные доходы, а объем инвестиций в Севастополь достиг отметки в 418 млрд рублей. При этом уровень безработицы крайне низок и составляет лишь 0,12%.

    За пять лет было построено 23 объекта здравоохранения. Кроме того, за этот же срок возведено восемь новых школ, а также 11 детских садов. По президентской программе капитальных ремонтов было отремонтировано 27 объектов в сфере образования.

    Развожаев также рассказал, что намерен переизбраться на пост главы города. Владимир Путин поддержал его желание, уточнив, что за время его пребывания на данном посту в Севастополе было «немало» сделано. Однако он добавил, что последнее слово в этом вопросе должно оставаться за жителями города.

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    14 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Путин рад возвращению Винника в Россию

    Песков: Путин, как и вся Россия, приветствует возвращение Винника из США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Возвращение Александра Винника на родину после отбывания наказания в США стало радостным событием как для президента Владимира Путина, так и для всей России, подчеркнул пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге.

    Винник, который ранее был осужден в Соединенных Штатах, согласно заявлению Пескова, отбывал «ничем не обоснованное наказание», сообщает ТАСС.

    Песков отметил, что возвращение россиянина из-за рубежа, особенно при обстоятельствах, которые рассматриваются как несправедливые, всегда является поводом для радости в России. Он провел параллель с тем, как в США было встречено возвращение осужденного в России Марка Фогеля, подчеркнув различия в общественном восприятии этих событий.

    Также на брифинге у Пескова спросили, планирует ли Владимир Путин связаться с Винником по телефону. Песков ответил, что в данный момент у него нет информации о таких планах президента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Винник, освобожденный из США, вернулся в Москву и отметил, что не считает себя исторической личностью.

    Винник выразил благодарность за свое возвращение президенту России Владимиру Путину, главе МИД Сергею Лаврову, дипломатам и спецслужбам.

    Освобожденный в рамках обмена с США Роман Селезнев заявил, что освобождение Винника из американской тюрьмы стало еще одной победой России и лично президента Владимира Путина.

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    14 февраля 2025, 13:08 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Пескова с Совбезом России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в пятницу намерен провести оперативное совещание с Советом безопасности России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в течение дня, на нем будут присутствовать постоянные члены СБ России, уточнил Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что в пятницу Путин также проведет несколько мероприятий в закрытом режиме.

    Также представитель Кремля сообщал, что президент в пятницу встретится с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

    Предыдущее совещание президента с СБ России проходило 7 февраля.

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    14 февраля 2025, 16:28 • Новости дня
    Песков: Путин обсудил с Совбезом разговор с президентом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на закрытом совещании с Советом безопасности обсудил состоявшийся разговор с американским лидером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли на заседании недавний разговор Путина с президентом США, Песков коротко ответил: «Безусловно». Помимо этого, на заседании обсуждались и другие аспекты разворачивающихся контактов с США, добавил он, передает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу с Совбезом России.

    Напомним, Путин обсудил с Совбезом меры по подготовке к весенним чрезвычайным ситуациям, таким как паводки и пожары.

    На прошлой неделе глава государства провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.

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    13 февраля 2025, 21:04 • Новости дня
    Путин поручил проверить техническое состояние российских танкеров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре проанализировать нормативные акты, регулирующие транспортировку нефти, и представить предложения по их совершенствованию, а также оценить техническое состояние танкерного флота.

    До 1 июня необходимо провести анализ действующих нормативных правовых актов и нормативно-технической документации, регулирующих транспортировку морскими и речными судами, хранение и перевалку на этих судах нефти и нефтепродуктов, а также вопросы предупреждения и ликвидации их разливов при осуществлении такой транспортировки – хранения, перевалки, и представить предложения по их совершенствованию, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Также поручено провести проверку соблюдения субъектами экономической деятельности законодательства в области предотвращения и ликвидации загрязнения окружающей среды нефтью с судов. В ходе проверок будут приниматься меры для обеспечения соблюдения соответствующих норм.

    Отдельное внимание уделено проверке технического состояния судов танкерного флота. В случае необходимости будут предложены меры по усилению контроля за их техническим состоянием и безопасностью транспортировки нефти.

    Кроме того, правительству совместно с Российской академией наук поручено до 15 марта оценить возможность использования российских технологий для ликвидации последствий разливов нефтепродуктов в Керченском проливе. Это включит использование техники, технологий и результатов научных исследований в данной области.

    Ранее вице-премьер Виталий Савельев сообщил о начале ревизии всего российского танкерного флота после аварии нефтетанкеров в Керченском проливе. Министерство транспорта приступило к проверке танкерного флота страны, планируя завершить процедуру до начала навигации 2025 года.

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    15 февраля 2025, 01:43 • Новости дня
    Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин позвонил почетному президенту Олимпийского комитета России Виталию Смирнову и поздравил его с 90-летним юбилеем, сообщает Кремль.

    Смирнову исполнилось 90 лет 14 февраля, сообщается на сайте Кремля.

    Напомним, Смирнов возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 года по 2001 год. В феврале Путин присвоил ему звание Героя Труда.

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Олаф Шольц уходит из политики

      За неделю до парламентских выборов в Германии действующий канцлер Олаф Шольц заявил, что уйдет из политики. Правда, только в том случае, если ему не удастся сохранить пост канцлера. Какой на самом деле будет новая немецкая власть?

    • Разведку США возглавила «агент России»

      В США гремит административная революция. Вопреки всем прогнозам, президенту Дональду Трампу удалось сделать Тулси Габбард директором Национальной разведки, хотя вся американская элита ее ненавидит и считает агентом России. Раз так, мир на Украине тоже стал возможен.

    • Перелом в конфликте на Украине: уже или нет?

      Главной темой Мюнхенской конференции по безопасности стало урегулирование конфликта на Украине. Владимир Зеленский прибыл в Германию в состоянии шока, а представители ЕС и вовсе в панике: никто из них не ожидал от президента США подобной подставы. Наступил ли перелом в нашем конфликте?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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