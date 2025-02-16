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Женщина пострадала от обстрела ВСУ в Запорожской области
ВСУ обстреляли гражданский автомобиль на Васильевской трассе в Запорожской области
На Васильевской трассе в Запорожской области мирная жительница 1955 года рождения получила открытый перелом предплечья после атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль ВАЗ-2107.
В результате атаки Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль на Васильевской трассе в Запорожской области была ранена мирная жительница, передает ТАСС. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил о произошедшем в своем телеграм-канале, уточнив, что в результате нападения был поврежден автомобиль ВАЗ-2107. Пострадавшая является женщиной 1955 года рождения, получившей открытый перелом предплечья.
После инцидента пострадавшую доставили в Васильевскую центральную районную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Губернатор назвал произошедшее «террористическим актом со стороны киевской Украины»,.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ увеличили глубину ударов дронов в Запорожье для нанесения ущерба стратегическим объектам региона. ВСУ ударили по Запорожской ТЭС, оставив без электричества 50 тыс. жителей. При ударе ВСУ по школьному автобусу в Запорожской области пострадали пятеро детей.