ВСУ ударили по Запорожской ТЭС, оставив без света 50 тыс. жителей

ВСУ ударом по Запорожской ТЭС оставили без света более 50 тыс. жителей региона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции в ночь на 13 февраля в 23:40 по московскому времени. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование станции.

Более 50 тыс. абонентов остались без электроснабжения. Энергоснабжение отсутствует в Энергодаре, а также в Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. В своем заявлении министерство подчеркнуло, что жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет.

По словам министерства, работы по восстановлению электроснабжения начаты, и специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения повреждений. Однако сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на Энергодар. Газета также сообщала, что два удара украинских беспилотников повредили градирню Запорожской АЭС. После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем Запорожской АЭС.