Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.17 комментариев
ВСУ ударили по Запорожской ТЭС, оставив без света 50 тыс. жителей
ВСУ ударом по Запорожской ТЭС оставили без света более 50 тыс. жителей региона
Артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции оставил без электричества более 50 тыс. жителей, критически повредив энергетическое оборудование, сообщили в Минэнерго региона.
Как сообщает ТАСС, Вооруженные силы Украины совершили артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции в ночь на 13 февраля в 23:40 по московскому времени. В результате обстрела критически повреждено энергетическое оборудование станции.
Более 50 тыс. абонентов остались без электроснабжения. Энергоснабжение отсутствует в Энергодаре, а также в Каменско-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. В своем заявлении министерство подчеркнуло, что жертв и пострадавших среди оперативного персонала и гражданского населения нет.
По словам министерства, работы по восстановлению электроснабжения начаты, и специалисты прилагают все усилия для скорейшего устранения повреждений. Однако сроки полного восстановления электроснабжения пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, стало известно о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины на Энергодар. Газета также сообщала, что два удара украинских беспилотников повредили градирню Запорожской АЭС. После украинского обстрела начался пожар в районе охладительных систем Запорожской АЭС.