Рогов сообщил об увеличении глубины проникновения дронов ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Глубина проникновения дронов Вооруженных сил Украины в Запорожской области значительно увеличилась.

Как заявил в эфире радио «Комсомольская правда» председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов, противник наносит удары на удалении до 25 км от линии боевого соприкосновения, пишет ТАСС.

Рогов отметил, что атаки часто направлены на гражданскую инфраструктуру, включая обстрелы легковых автомобилей. По его словам, в результате таких атак гибнут мирные жители, и дети остаются сиротами. «Это боль, страдания и горе людей», – подчеркнул он.

Интенсивность обстрелов также возросла в последние недели, включая использование кассетных боеприпасов. Рогов подчеркнул, что обстановка в регионе остается сложной, так как эти действия направлены на усиление поражающего эффекта и наносят ущерб мирным жителям.

Рогов выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся атак ВСУ, которые, по его словам, становятся все более опасными и разрушительными для жителей Запорожской области, живущих вблизи зоны конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали автостоянку у Запорожской АЭС. Российские войска продвигаются к Днепропетровской области и отбросили противника западнее Времевки, освободив около 9 кв. километров на запорожской линии фронта.