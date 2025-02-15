Зеленский предложил создать «другое НАТО» на востоке Европы

Зеленский предложил создать альтернативное НАТО на Украине и в Восточной Европе

Tекст: Вера Басилая

Зеленский подчеркнул, что не собирается снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, однако, учитывая отсутствие реальной перспективы вступления, он планирует развивать идею «другого НАТО». Согласно его словам, границы этого нового альянса должны проходить по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, передает РИА «Новости».

В своем выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно стать членство в НАТО. Если это невозможно, то следует создать условия для формирования нового альянса,.

Также украинский лидер призвал Европу к самодостаточности и объединению, подчеркнув, что будущее континента должно зависеть от его собственных решений и действий.

Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.

Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.

