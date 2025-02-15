Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.2 комментария
Зеленский предложил создать «другое НАТО» на востоке Европы
Зеленский предложил создать альтернативное НАТО на Украине и в Восточной Европе
Владимир Зеленский предложил создать на Украине альтернативу НАТО, включающую восточные границы Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, если перспектива вступления страны в альянс останется нереальной.
Зеленский подчеркнул, что не собирается снимать вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня, однако, учитывая отсутствие реальной перспективы вступления, он планирует развивать идею «другого НАТО». Согласно его словам, границы этого нового альянса должны проходить по востоку Украины, Белоруссии, балтийских стран и Финляндии, передает РИА «Новости».
В своем выступлении на Мюнхенской конференции Зеленский заявил, что основой любых гарантий безопасности для Украины должно стать членство в НАТО. Если это невозможно, то следует создать условия для формирования нового альянса,.
Также украинский лидер призвал Европу к самодостаточности и объединению, подчеркнув, что будущее континента должно зависеть от его собственных решений и действий.
Ранее Зеленский выразил сомнения в вероятности вступления Украины в НАТО из-за позиций Венгрии, Германии и США и предложил альтернативу.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что правительство США не видит членство Украины в НАТО как реалистичный результат в рамках урегулирования кризиса. Венгрия согласилась с позицией США, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным шагом в текущих условиях.
Позже глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что заявления Пентагона по Украине могут стать «холодным душем» для Зеленского.