Защита добивалась отмены пожизненного приговора Евсюкову

Мосгорсуд начал рассмотрение дела бывшего майора Евсюкова о пересмотре приговора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Защита бывшего майора Дениса Евсюкова, осужденного пожизненно за стрельбу в супермаркете на юге Москвы в 2009 году, пыталась добиться отмены приговора, сообщает РИА «Новости». Адвокаты ссылаются на нарушения, касающиеся показаний потерпевшего и улик, среди которых простреленный ботинок одного из пострадавших. Они утверждают, что ботинок выбросили, и отверстия могли быть не от выстрела Евсюкова.

Денис Евсюков в состоянии опьянения устроил стрельбу в супермаркете «Остров», в результате которой погибли двое человек, а более двадцати стали потерпевшими. Это происшествие вызвало волну кадровых отставок в милиции. Защитники не первый раз добиваются пересмотра дела. В 2010 году они уже пытались отменить приговор, указывая на необходимость нового судебного разбирательства.

По мнению защиты, гильзы и пуля, обнаруженные потерпевшим, могли быть найдены случайно у супермаркета. Однако Верховный суд оставил приговор без изменений. Согласно закону, Евсюков сможет обратиться за условно-досрочным освобождением только после 25 лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека обязал выплатить экс-майору милиции Денису Евсюкову 6 тыс. евро в качестве компенсации за ненадлежащие условия содержания в тюрьме. Федеральная служба исполнения наказаний рассказала об условиях содержания Евсюкова, отметив, что он содержится в многоместной камере с возможностью ежедневной прогулки. Несмотря на судебное решение, Евсюков отказался выплачивать компенсацию пострадавшим в результате его преступления.