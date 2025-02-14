Российские войска форсировали реку Оскол в Харьковской области

Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

Tекст: Вера Басилая

По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.